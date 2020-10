Cytiva fortalece o suporte à indústria de diagnóstico com novos laboratórios, serviços e melhorias na cadeia de suprimentos

O Cytiva Diagnostic Services é a nova tecnologia de teste de diagnóstico e serviço de suporte virtual ou em novo laboratório, para pesquisadores de diagnóstico no ponto de atendimento com a intenção de acelerar o processo para comercialização de novos testes.

Os aprimoramentos da cadeia de suprimentos incluem aumento de estoque, investimento em fábricas e expansão do número de organizações parceiras.

AMERSHAM, Reino Unido, 27 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cytiva lança novos serviços para pesquisadores de diagnósticos e criará novos laboratórios para atender às necessidades futuras da indústria. O Cytiva Diagnostic Services ajudará os pesquisadores a trazer os testes de diagnósticos do ponto de atendimento ao mercado mais rapidamente por meio de infraestrutura, expertise e consultoria para o desenvolvimento de imunoensaios no ponto de atendimento. Um investimento multimilionário será usado em parte para expandir os laboratórios de química em Cardiff, País de Gales, bem como estabelecer laboratórios de desenvolvimento na Alemanha e na China.

A Cytiva teve um papel crítico no trabalho com pesquisadores de diagnóstico durante a pandemia da COVID-19. No total, mais de 50 milhões de pessoas foram testadas por PCR usando componentes ou serviços da Cytiva. Componentes de diagnóstico, como membranas de nitrocelulose, são usados em 18 testes da COVID-19 baseados em imunoensaios disponíveis atualmente.

O investimento no laboratório de componentes de diagnóstico molecular no País de Gales significa mais trabalho com empresas como a genedrive, uma empresa de diagnóstico molecular. David Budd, CEO da genedrive afirma, "Nossas equipes de P&D trabalharam juntas de forma eficaz, combinando sua expertise, experiência e tecnologias para fornecer kits de PCR inovadores com base nas formulações "prontas para uso" da Cytiva. A velocidade com que fomos capazes de nos mover juntos foi possível graças a muitos anos de trabalho cooperativo."

Os novos serviços seguirão a mesma abordagem colaborativa do trabalho da Cytiva com a Avacta. As empresas estão codesenvolvendo uma tira de teste rápido de antígeno para COVID-19 que fornecerá o resultado em minutos usando a saliva do paciente.

Alastair Smith, CEO da Avacta, comenta: "A Cytiva tem sido um parceiro-chave no desenvolvimento de um teste rápido de antígeno do novo coronavírus e continuamos a trabalhar em estreita colaboração com eles, e nossos parceiros de fabricação, para finalizar o teste em um formato adequado para fabricação em grande escala para atender à demanda já esperada."

Os novos serviços incluirão treinamento, experiência em otimização de teste e desenvolvimento de contratos e podem ser realizados virtual ou pessoalmente no novo laboratório da Cytiva em Dassel, na Alemanha. Outro laboratório para o trabalho de desenvolvimento de diagnóstico está sendo planejado para a China em 2021. Esses projetos fazem parte do investimento de USD 500 milhões da Cytiva em cinco anos para expandir sua capacidade de fabricação.

Emmanuel Abate, vice-presidente de Genômica e Pesquisa Celular da Cytiva, diz: "Vimos muitas empresas novas entrando no setor este ano para enfrentar os desafios da pandemia. Como fornecedor de componentes de diagnóstico com mais de 30 anos de experiência, temos um papel fundamental no suporte à indústria durante a próxima série de desafios com nossa experiência em fabricação e desenvolvimento."

