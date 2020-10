Cytiva renforce son soutien à l'industrie du diagnostic grâce à de nouveaux laboratoires et services et à des améliorations à la chaîne d'approvisionnement

Maintenant offert : Cytiva Diagnostic Services, un nouveau service de développement et de soutien de tests diagnostiques, proposé sous forme virtuelle ou dans un nouveau laboratoire aux développeurs de diagnostics au lieu d'intervention afin d'accélérer la mise en marché de nouveaux tests.

Les améliorations apportées à la chaîne d'approvisionnement comprennent l'augmentation des stocks, des investissements dans les installations et l'augmentation du nombre d'organisations partenaires.

AMERSHAM, Royaume-Uni, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Cytiva lance de nouveaux services à l'intention des développeurs de diagnostics et construira de nouveaux laboratoires pour répondre aux besoins futurs de l'industrie. Cytiva Diagnostic Services aidera les développeurs à commercialiser plus rapidement des tests diagnostiques en lieu d'intervention, grâce à des infrastructures consolidées, à de l'expertise et à des consultations pour le développement d'immunoessais sur lieux d'intervention. Un investissement de plusieurs millions de dollars servira en partie à agrandir les laboratoires de chimie à Cardiff, au Pays de Galles, ainsi qu'à construire des laboratoires de conception en Allemagne et en Chine.

En travaillant avec des développeurs de diagnostics, Cytiva a joué un rôle crucial au cours de la pandémie de COVID-19. Au total, plus de 50 millions de personnes ont été testées selon la méthode de RCP à l'aide de composants ou de services de Cytiva. Les composants diagnostiques, comme les membranes en nitrocellulose, sont utilisés dans 18 tests à base d'immunoessai pour la COVID-19 disponibles actuellement.

L'investissement dans son laboratoire de composants diagnostics moléculaires au Pays de Galles signifie un accroissement des collaborations avec des entreprises comme genedrive, une entreprise de diagnostic moléculaire. David Budd, le PDG de genedrive, a déclaré : « Nos équipes de R et D ont collaboré efficacement, et ont combiné leur expertise, leur expérience et leurs technologies afin de produire des trousses RCP novatrices, basées sur les formules "prêtes à l'emploi" de Cytiva. La vitesse à laquelle nous avons pu progresser ensemble est le fruit de nombreuses années de collaboration. »

Les nouveaux services fonctionneront selon la même approche collaborative que celle démontrée par Cytiva avec Avacta. Les entreprises œuvrent ensemble à l'élaboration commune d'une bandelette de détection rapide d'antigène de COVID-19, capable de fournir un résultat en quelques minutes en testant la salive du patient.

Alastair Smith, le PDG d'Avacta, a commenté : « Cytiva a été un partenaire clé dans la mise au point d'un test de détection rapide d'antigène du coronavirus et nous continuons de travailler en étroite collaboration avec elle – et avec nos partenaires manufacturiers – pour finaliser le test dans un format adapté à une production à grande échelle et ainsi capable de répondre à la demande anticipée. »

Les nouveaux services comprendront de la formation, une expertise en optimisation de tests et l'élaboration de contrats, le tout offert soit virtuellement ou en personne dans le nouveau laboratoire de Cytiva à Dassel, en Allemagne. Un autre laboratoire de développement de diagnostics est planifié devrait être bâti en Chine en 2021. Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'un investissement de 500 millions de dollars américains sur cinq ans de la part de Cytiva, afin d'accroître la capacité de production.

Emmanuel Abate, vice-président de la division Génomique et recherche cellulaire chez Cytiva, a indiqué : « Nous avons vu l'apparition, cette année, de plusieurs nouvelles entreprises dans le domaine en réponse aux défis posés par la pandémie. En tant que fournisseurs de composants de diagnostic cumulant plus de 30 ans d'expérience – et grâce à notre expertise en conception et production –, nous jouons un rôle clé en soutien à l'industrie face à la prochaine série de défis. »

