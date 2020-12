CytoSorbents lance une campagne internationale pour recueillir 100 000 USD au profit de l'organisation humanitaire internationale CARE

MONMOUTH JUNCTION, New Jersey, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO), un leader en immunothérapie axée sur les soins intensifs qui commercialise sa technologie de purification du sang CytoSorb® pour traiter les inflammations mortelles chez les patients gravement malades et les patients en chirurgie cardiaque dans le monde entier, a annoncé le lancement de sa campagne de financement internationale afin de réunir 100 000 USD au profit du réseau humanitaire international sans but lucratif CARE . La campagne internationale, qui commence aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 31 janvier 2021, célèbre une étape importante de l'entreprise qui a livré plus de 100 000 cartouches CytoSorb dans le monde. Dans le cadre de son engagement, CytoSorbents offrira une contribution équivalente à tous les dons versés à la campagne, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Tous les fonds recueillis seront versés directement au fonds d'urgence de CARE pour la COVID-19 qui financera des programmes d'assainissement, de désinfection et d'éducation pour prévenir la propagation de la COVID-19 et d'autres maladies.

Depuis 75 ans, CARE œuvre dans le monde entier pour sauver des vies, vaincre la pauvreté, instaurer la justice sociale et améliorer la vie de nombreuses personnes parmi les plus vulnérables de la planète. En 2020, CARE a travaillé dans plus de 100 pays, intervenant auprès de plus de 90 millions de personnes à travers 1 300 projets. Les programmes de CARE sont axés sur l'aide humanitaire lors de catastrophes naturelles, la lutte contre la faim et la malnutrition, l'amélioration du bien-être des mères et des enfants, la promotion de l'assainissement et de la bonne hygiène pour prévenir la propagation de maladies comme la COVID-19, le soutien à l'éducation des jeunes filles et le travail sûr et équitable des femmes.

Le Dr Phillip Chan, président-directeur général de CytoSorbents, a déclaré : « CytoSorbents est une entreprise internationale qui œuvre pour sauver la vie de patients gravement malades, y compris ceux qui souffrent de formes sévères de la COVID-19, dans 66 pays du monde. Pour cette raison, nous sommes heureux de soutenir CARE dans sa mission d'amélioration de la vie des personnes qui en ont le plus besoin. CytoSorbents est fier d'offrir une contribution équivalente aux généreux dons anticipés provenant de notre réseau d'employés, d'investisseurs, de partenaires, de clients et d'autres donateurs du monde entier, dans le but de recueillir 100 000 USD pour CARE et son fonds d'urgence pour la COVID-19. Puisque la plupart des pays que nous servons sont également soutenus par CARE, cette campagne de collecte de fonds sera l'occasion de redonner à bon nombre de nos propres communautés. Joignez-vous à nous pour soutenir cette noble cause pendant la période des fêtes. »

Pour participer à cette campagne de dons jumelés, les particuliers peuvent faire un don à CARE en cliquant sur le lien suivant : https://charity.cytosorb-therapy.com/en/home/ (qui se trouve également sur le site Web de CytoSorbents) jusqu'au 31 janvier 2021.

À propos de CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

CytoSorbents Corporation est un leader en immunothérapie axée sur les soins intensifs, spécialisé dans la purification du sang. Son produit phare, CytoSorb® est homologué dans l'Union européenne avec distribution dans 66 pays du monde, en tant qu'adsorbeur extracorporel de cytokines conçu pour réduire la « tempête de cytokines » ou le « syndrome de libération de cytokines » qui, autrement, pourrait provoquer une inflammation massive, une défaillance d'organe et le décès dans des maladies graves courantes. Ce sont des cas où le risque de décès est extrêmement élevé, mais il n'existe aucun traitement efficace. CytoSorb® est également utilisé pendant et après des opérations du cœur pour éliminer les médiateurs inflammatoires qui peuvent entraîner des complications postopératoires, y compris la défaillance de plusieurs organes. CytoSorb® a été utilisé dans plus de 110 000 traitements à ce jour. CytoSorb a reçu des extensions du marquage CE pour l'élimination de la bilirubine (maladie du foie), de la myoglobine (traumatisme) et du ticagrélor et du rivaroxaban lors de chirurgie cardiothoracique. CytoSorb a également reçu l' autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA aux États-Unis pour les patients souffrant d'une forme grave de la COVID-19 avec une insuffisance respiratoire imminente ou confirmée, dans des circonstances précises. CytoSorb a également obtenu la désignation de percée de la FDA pour l'élimination du ticagrélor lors d'une intervention chirurgicale cardiothoracique d'urgence nécessitant un pontage cardio-pulmonaire.

Les technologies de purification de CytoSorbents sont basées sur des billes de polymère biocompatibles et très poreuses qui peuvent éliminer activement les matières toxiques du sang et d'autres fluides corporels par capture de pores et adsorption de surface. Ses technologies ont reçu des subventions, des contrats de financement et d'autres financements non dilutifs de plus de 38 millions de dollars de la DARPA, du ministère de la Santé et des services sociaux des États-Unis, des National Institutes of Health (NIH), du National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), de l'U.S. Army, de l'U.S. Air Force, de l'U.S. Special Operations Command (SOCOM), de l'Air Force Material Command (USAF/AFMC), etc. La société a de nombreux produits en cours de développement basés sur cette technologie unique de purification du sang protégée par de nombreux brevets américains et internationaux et de nombreuses demandes en instance, y compris ECOS-300CY™, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ™, K+ontrol™, ContrastSorb, DrugSorb, etc. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web de la société sur www.cytosorbents.com et www.cytosorb.com ou suivez l'entreprise sur Facebook et Twitter .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives destinées à bénéficier d'exonération de responsabilité en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur nos plans, objectifs, déclarations et affirmations, y compris des énoncés concernant nos attentes à l'égard de notre trésorerie, l'avancement de nos essais, nos plans pour lancer de nouveaux essais, nos objectifs de développement et de commercialisation de CytoSorb et le calendrier de celui-ci, l'impact potentiel de la COVID-19 sur nos opérations et nos étapes. Ce ne sont pas des faits historiques et ils sont généralement identifiés par l'utilisation de termes tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « prévoir », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer » et des mots similaires, bien que certaines déclarations prospectives soient exprimées différemment. Vous devez être conscient que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent le jugement et les attentes actuels de la direction, mais nos résultats réels, les événements et le rendement pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent, sans s'y limiter, les risques abordés dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K, déposé auprès de la SEC le 5 mars 2020, mis à jour par les risques signalés dans nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et nos rapports actuels sur le formulaire 8-K, ainsi que dans les communiqués de presse et autres communications aux actionnaires que nous diffusons de temps à autre et qui tentent d'informer les parties intéressées des risques et des facteurs susceptibles d'affecter notre entreprise. Nous vous recommandons de ne pas vous fier indûment à de tels énoncés prospectifs, particulièrement à la lumière de la pandémie actuelle de coronavirus, où les entreprises peuvent être touchées par l'évolution rapide des réglementations fédérales et nationales, ainsi que par la santé et la disponibilité de leur main-d'œuvre. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à corriger publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si requis par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

