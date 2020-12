CytoSorbents lanceert internationale campagne om $ 100.000 in te zamelen voor de wereldwijde humanitaire organisatie CARE

MONMOUTH JUNCTION, NJ, 3 december 2020 /PRNewswire/ -- CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO), een toonaangevend bedrijf in immunotherapie voor kritieke zorg die zijn CytoSorb®- bloedzuiveringstechnologie verkoopt om dodelijke ontstekingen te behandelen bij ernstig zieke patiënten en patiënten met hartchirurgie over de hele wereld, kondigt de lancering aan van zijn internationale fondsenwervingscampagne om $ 100.000 in te zamelen ten gunste van de wereldwijde, humanitaire non-profitorganisaties CARE . De internationale campagne, die vandaag begint en loopt tot en met 31 januari 2021, herdenkt een belangrijke mijlpaal van het bedrijf met de verzending van de inmiddels meer dan 100.000 CytoSorb-cartridges wereldwijd. Als onderdeel van deze campagne zal CytoSorbents hetzelfde bedrag schenken als alle donaties die aan de campagne geschonken zijn, totdat het doel is bereikt. Al het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar CARE's COVID-19 Emergency Fund dat programma's financiert, zoals sanitaire voorzieningen, desinfectiemiddelen, en educatie om de verspreiding van COVID-19 en andere ziektes te voorkomen.

Al 75 jaar lang werkt CARE wereldwijd om levens te redden, armoede te bestrijden, sociale rechtvaardigheid te bereiken en een beter leven te creëren voor veel van 's werelds meest kwetsbare mensen. In 2020 werkte CARE in meer dan 100 landen en bereikte het meer dan 90 miljoen mensen via 1.300 projecten. De programma's van CARE zijn gericht op humanitaire hulp bij natuurrampen, bij het helpen honger en ondervoeding te bestrijden, bij het verbeteren van het welzijn van moeders en kinderen, bij het bevorderen van sanitaire voorzieningen en goede hygiëne om de verspreiding van ziekten, zoals COVID-19, te voorkomen, bij het ondersteunen van onderwijs aan jonge meisjes en bij het ervoor zorgen dat vrouwen veilig en eerlijk werk kunnen verrichten.

Dr. Phillip Chan, Chief Executive Officer van CytoSorbents verklaarde: "CytoSorbents is een internationaal bedrijf dat zich inzet voor het redden van levens van ernstig zieke patiënten, inclusief degenen met een ernstige COVID-19-ziekte, in 66 landen over de hele wereld. Daarom ondersteunen we CARE graag in zijn gelijkgestemde missie om de levens te verbeteren van mensen die in de grootste nood verkeren. CytoSorbents doneert met gepaste trots een bijdrage ter grootte van al het ingezamelde geld afkomstig van genereuze donaties die we verwachten binnen ons netwerk van medewerkers, investeerders, partners, klanten en andere supporters van over de hele wereld, met als doel $ 100.000 in te zamelen voor CARE en zijn noodfonds voor slachtoffers van COVID-19. Aangezien de meeste landen die we bedienen ook worden ondersteund door CARE, biedt deze inzamelingsactie de mogelijkheid om iets terug te doen voor veel van onze eigen gemeenschappen. Help ons alsjeblieft om dit goede doel tijdens de feestdagen te steunen."

Voor deelname aan deze inzamelingsactie kan men t/m 31 januari 2021 doneren aan CARE via de volgende CytoSorbents-link: https://charity.cytosorb-therapy.com/en/home/ (die ook te vinden is op de CytoSorbents-website).

Over CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

CytoSorbents Corporation is een toonaangevend bedrijf in immunotherapie voor kritieke zorg, gespecialiseerd in bloedzuivering. Zijn voornaamste product, CytoSorb® , is goedgekeurd in de Europese Unie en wordt in 66 landen over de hele wereld gedistribueerd als een extracorporale cytokine-bindmiddel dat ontwikkeld is om de "cytokinestorm" of "cytokine-vrijgavesyndroom" te verminderen, die anders massale ontstekingen, orgaanfalen en overlijden veroorzaakt bij veelvoorkomende levensbedreigende ziekten. Dit zijn aandoeningen waarbij het risico op overlijden extreem hoog is en waarvoor geen effectieve behandelingen zijn. CytoSorb® wordt ook gebruikt tijdens en na hartchirurgie om ontstekingsmediatoren te verwijderen die kunnen leiden tot postoperatieve complicaties, waaronder meervoudig orgaanfalen. CytoSorb® is tot op heden meer dan 110.000 bij mensen toegepast. CytoSorb heeft uitbreidingen met CE-markering ontvangen voor de verwijdering van bilirubine (leverziekte), myoglobine (trauma) en zowel ticagrelor als rivaroxaban tijdens cardiothoracale chirurgie. CytoSorb is tevens in het bezit gekomen van FDA Emergency Use Authorization in de Verenigde Staten voor gebruik in bepaalde omstandigheden bij COVID-19-patiënten die levensbedreigend ziek zijn met dreigend of bevestigd falen van de ademhaling. CytoSorb heeft ook een FDA Breakthrough Designation gekregen voor het verwijderen van ticagrelor in een cardiopulmonaal bypasscircuit tijdens opkomende en urgente cardiothoracale chirurgie.

De zuiveringstechnologieën van CytoSorbents zijn gebaseerd op biocompatibele, zeer poreuze polymeerkorrels die actief giftige stoffen uit bloed en andere lichaamsvloeistoffen kunnen verwijderen door het opvangen van poriën en oppervlakte-adsorptie. De technologieën van CytoSorbents hebben een niet-verwaterende subsidie, contract en andere financiering van meer dan $ 38 miljoen ontvangen van DARPA, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services, de National Institutes of Health (NIH), het National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)), het Amerikaanse leger, de Amerikaanse luchtmacht, US Special Operations Command (SOCOM), Air Force Material Command (USAF/AFMC) en anderen. Het bedrijf heeft tal van producten in ontwikkeling op basis van deze unieke bloedzuiveringstechnologie die beschermd wordt door veel Amerikaanse en internationale patenten. Daarnaast zijn meerdere aanvragen in behandeling, waaronder ECOS-300CY™, CytoSorb-XL™, HemoDefend-RBC™, HemoDefend-BGA™, VetResQ™, K+ontrol™, ContrastSorb, DrugSorb en andere aanvragen. Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf op www.cytosorbents.com en www.cytosorb.com of volg ons op Facebook en Twitter .

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die bedoeld zijn om in aanmerking te komen voor de veilige haven van aansprakelijkheid die is vastgelegd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over onze plannen, doelstellingen, verklaringen en beweringen, inclusief verklaringen met betrekking tot onze verwachtingen over onze geldstromen, de voortgang van onze onderzoeken, onze plannen om nieuwe onderzoeken te starten, onze doelstellingen om CytoSorb en de timing daarvan te ontwikkelen en te vercommercialiseren, de mogelijke impact van COVID-19 op onze activiteiten en mijlpalen, en zijn geen historische feiten en worden doorgaans geïdentificeerd door het gebruik van termen als "kan", "zou", "zou kunnen", "verwachten", "plannen", "anticiperen", "geloven", "schatten", "voorspellen", "potentieel", "doorgaan" en soortgelijke woorden, hoewel sommige toekomstgerichte verklaringen anders worden uitgedrukt. U dient zich ervan bewust te zijn dat de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht het huidige oordeel en de verwachtingen van het management vertegenwoordigen, maar dat onze werkelijke resultaten, gebeurtenissen en prestaties wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten in de toekomstgerichte verklaringen. Factoren die dergelijke verschillen zouden kunnen veroorzaken of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's besproken in ons jaarverslag op formulier 10-K, ingediend bij de SEC op 5 maart 2020, zoals bijgewerkt door de risico's die worden gerapporteerd in onze kwartaalrapporten over Formulier 10-Q en actuele rapporten op formulier 8-K, en in de persberichten en andere mededelingen aan aandeelhouders die van tijd tot tijd door ons worden uitgegeven en die proberen geïnteresseerde partijen te informeren over de risico's en factoren die van invloed kunnen zijn op ons bedrijf. We waarschuwen u om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, met name in het licht van de huidige pandemie van het coronavirus, waar bedrijven kunnen worden beïnvloed door snel veranderende wet- en regelgeving, evenals de gezondheid en beschikbaarheid van hun personeel. We zijn niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, anders dan vereist volgens de centrale wetgeving op het gebied van effecten.

Contactpersoon bij Cytosorbents: Amy Vogel Investor Relations 732-398-5394 [email protected] Contactpersoon voor investeerdersrelaties: Jeremy Feffer LifeSci Advisors 917-749-1494 [email protected] Contactpersoon voor public relations: Eric Kim Rubenstein Public Relations 212-805-3055 [email protected]

