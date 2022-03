D'ANCIENS BÉRETS VERTS AMÉRICAINS TRANSPORTANT DES CHAPELETS, DE LA NOURRITURE ET DES MÉDICAMENTS RETOURNENT EN POLOGNE AVEC DES ENFANTS UKRAINIENS QU'ILS ONT SECOURUS

Dans la tente « Mercy Hut » des Chevaliers de Colomb à Hrebenne, à la frontière ukrainienne, où les réfugiés sont accueillis avec de la compassion, des vivres, de la chaleur, des soins médicaux et une chapelle, l'équipe de Goya Cares a rencontré l'un des nombreux réfugiés de passage. Ils écoutent Nella, qui est avec son fils de 4 ans, Andrei. Elle rappelle les mots prononcés par son mari tandis qu'elle quittait leur maison en Ukraine : « Aime et protège notre fils, et moi je protégerai et défendrai notre pays. »

L'équipe de Goya Cares a été touchée par l'incroyable courage, la compassion et l'amour d'une mère chargée de prendre soin, de protéger et d'éduquer son cher enfant.

« Nous sommes les témoins directs de l'incroyable pouvoir de l'amour et de la protection d'une mère pour son enfant, et cela nous donne l'espoir que le pouvoir de l'amour puisse vaincre la haine, que le pouvoir de la prière puisse vaincre le mal, en nous rapprochant de Dieu, a déclaré Bob Unanue, PDG de Goya Foods. »

Pour en savoir plus sur l'initiative de Goya, veuillez consulter le site www.goya.com.

