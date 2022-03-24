БЫВШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ ДОСТАВИЛИ ЧЕТКИ, ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА И ВЫВОЗЯТ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ

News provided by

Goya Foods, Inc.

Mar 24, 2022, 08:16 ET

БЫВШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ ДОСТАВИЛИ ЧЕТКИ, ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА И ВЫВОЗЯТ В ПОЛЬШУ СПАСЕННЫХ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ 

ДЖЕРСИ-СИТИ, штат Нью-Джерси, 24 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Гуманитарная и духовная миссия Goya Cares уже прибыла к украинской границе, но американцы продолжают жертвовать компании Goya Foods десятки тысяч четок для передачи украинским беженцам.  Благодаря совместным усилиям Рыцарей Колумба Польши, членов организации Global Empowerment Mission и анонимных бывших американских зеленых беретов, эти четки, несущие в себе яркое послание мира, любви и защиты наших драгоценных детей, коснутся людей по всему миру и смягчат их сердца.

“Witnessing firsthand the incredible power of a mother’s love and protection for her child gives hope to the world that the power of love can defeat hatred and that the power of prayer will defeat evil by moving us closer to God,” said Bob Unanue, President and CEO of Goya Foods.
“Witnessing firsthand the incredible power of a mother’s love and protection for her child gives hope to the world that the power of love can defeat hatred and that the power of prayer will defeat evil by moving us closer to God,” said Bob Unanue, President and CEO of Goya Foods.

Храбрые зеленые береты несут миссию безопасности и заботы множеству украинских детей, оставшихся без крова.

В разбитой Рыцарями Колумба «палатке милосердия» в деревне Хребенне на украинской границе, где беженцев ждут сострадание, еда, тепло, медицинский уход и молитва, волонтеры миссии Goya Cares познакомились с одной из многочисленных беженцев. Ее зовут Нелла, она здесь со своим четырехлетним сыном Андреем. Нелла рассказывает, что, когда она покидала свой дом в Украине, муж просил ее: «Люби и защищай нашего сына, а я буду защищать и оборонять нашу страну».

Волонтеры миссии Goya Cares были тронуты невероятной смелостью, состраданием и любовью матери, на чьи плечи легли забота, защита и воспитание ее драгоценного ребенка.

«Когда своими глазами видишь невероятную силу материнской любви и заботы о своем ребенке, это дает миру надежду на то, что сила любви может победить ненависть, а сила молитвы победит зло и приблизит нас к Богу», — сказал президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унануэ (Bob Unanue). 

Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на веб-сайте www.goya.com.

Информация о компании Goya Foods. Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 г., является одним из крупнейших в Америке продовольственным предприятием и занимает ведущие позиции на рынке латиноамериканских продуктов питания и приправ. Предприятия Goya Foods производят, упаковывают и реализуют более 2500 высококачественных продуктов питания из Испании, стран Карибского бассейна, Мексики, Центральной и Южной Америки. Истоками продуктов Goya являются кулинарные традиции испаноязычных сообществ по всему миру.  Сочетание аутентичности ингредиентов, разнообразия приправ и удобства в приготовлении делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и любого стола.  Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на веб-сайте www.goya.com.

Контакты для получения дополнительной информации:
Натали Манискалько (Natalie J. Maniscalco)
845.659.6506, [email protected] 

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1772001/Goya_Ukraine_Donations.jpg
Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg

SOURCE Goya Foods, Inc.

Also from this source

BÝVALÉ AMERICKÉ ZELENÉ BARETY S RŮŽENCI, JÍDLEM A LÉKY SE VRACEJÍ ...

BÝVALÍ AMERICKÍ ČLENOVIA ZELENÝCH BARETOV NESÚCI RUŽENCE,...

Explore

More news releases in similar topics