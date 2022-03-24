БЫВШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ ДОСТАВИЛИ ЧЕТКИ, ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА И ВЫВОЗЯТ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ
Mar 24, 2022, 08:16 ET
БЫВШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ ДОСТАВИЛИ ЧЕТКИ, ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА И ВЫВОЗЯТ В ПОЛЬШУ СПАСЕННЫХ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ
ДЖЕРСИ-СИТИ, штат Нью-Джерси, 24 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Гуманитарная и духовная миссия Goya Cares уже прибыла к украинской границе, но американцы продолжают жертвовать компании Goya Foods десятки тысяч четок для передачи украинским беженцам. Благодаря совместным усилиям Рыцарей Колумба Польши, членов организации Global Empowerment Mission и анонимных бывших американских зеленых беретов, эти четки, несущие в себе яркое послание мира, любви и защиты наших драгоценных детей, коснутся людей по всему миру и смягчат их сердца.
Храбрые зеленые береты несут миссию безопасности и заботы множеству украинских детей, оставшихся без крова.
В разбитой Рыцарями Колумба «палатке милосердия» в деревне Хребенне на украинской границе, где беженцев ждут сострадание, еда, тепло, медицинский уход и молитва, волонтеры миссии Goya Cares познакомились с одной из многочисленных беженцев. Ее зовут Нелла, она здесь со своим четырехлетним сыном Андреем. Нелла рассказывает, что, когда она покидала свой дом в Украине, муж просил ее: «Люби и защищай нашего сына, а я буду защищать и оборонять нашу страну».
Волонтеры миссии Goya Cares были тронуты невероятной смелостью, состраданием и любовью матери, на чьи плечи легли забота, защита и воспитание ее драгоценного ребенка.
«Когда своими глазами видишь невероятную силу материнской любви и заботы о своем ребенке, это дает миру надежду на то, что сила любви может победить ненависть, а сила молитвы победит зло и приблизит нас к Богу», — сказал президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унануэ (Bob Unanue).
Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на веб-сайте www.goya.com.
Информация о компании Goya Foods. Компания Goya Foods, Inc., основанная в 1936 г., является одним из крупнейших в Америке продовольственным предприятием и занимает ведущие позиции на рынке латиноамериканских продуктов питания и приправ. Предприятия Goya Foods производят, упаковывают и реализуют более 2500 высококачественных продуктов питания из Испании, стран Карибского бассейна, Мексики, Центральной и Южной Америки. Истоками продуктов Goya являются кулинарные традиции испаноязычных сообществ по всему миру. Сочетание аутентичности ингредиентов, разнообразия приправ и удобства в приготовлении делает продукты Goya идеальными для любого вкуса и любого стола. Более подробная информация о компании Goya Foods представлена на веб-сайте www.goya.com.
Контакты для получения дополнительной информации:
Натали Манискалько (Natalie J. Maniscalco)
845.659.6506, [email protected]
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1772001/Goya_Ukraine_Donations.jpg
Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpg
SOURCE Goya Foods, Inc.
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