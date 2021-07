Д-р Томас Халси становится исполнительным вице-президентом Discovery Life Sciences

МИРОВОЙ ЛИДЕР ВОЗГЛАВИТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГЕНОМИКИ И БИОИНФОРМАТИКИ HUDSONALPHA DISCOVERY

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама), 29 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее "Discovery"), специализирующаяся на биообразцах и биомаркерах, сегодня объявила о том, что доктор философии Томас Халси (Thomas Halsey) стал исполнительным вице-президентом по геномике ее подразделения HudsonAlpha Discovery®, предоставляющего услуги геномного секвенирования и биоинформатики. Находясь в этой должности, он будет заниматься планированием и организацией глобального расширения испытательных возможностей компании в сфере геномики для обеспечения клинических исследований и клинической валидации средств диагностики in vitro (ДИВ), что будет способствовать ускорению разработки методов таргетной терапии и прецизионной медицины.

«Мы искренне рады приветствовать Тома в Discovery именно в этот захватывающий период развития нашей компании, — заявил главный научный сотрудник компании Discovery д-р Шон Леви (Shawn Levy). — Это умелый руководитель, обладающий опытом глобальной деятельности в сфере геномных технологий, что будет способствовать расширению наших возможностей в области разработки биомаркеров и внедрению технологий секвенирования для обеспечения всемирных клинических исследований, валидации средств диагностики и определения клинической ценности».

Д-р Халси переходит в Discovery после без малого десяти лет работы в Q2 Solutions, где он в последнее время занимал пост старшего директора и руководителя международного подразделения геномных лабораторий. В этой должности он руководил всемирной деятельностью геномных лабораторий, включая объекты в Европе, Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также связанными с ней услугами по управлению проектами и биоинформационными услугами.

«Это уникальная возможность развивать далее геномную организацию мирового класса, работая с нашей командой над географическим расширением и углублением спектра наших услуг на ключевых рынках, — заявил д-р Халси. — Я давно восхищаюсь компанией Discovery и вдохновлен созданными ею интересными взаимодействиями. У нас самый большой в мире банк коммерческих биообразцов с пробами, крайне необходимыми для продвижения вперед прецизионной медицины, в сочетании с широким спектром других важнейших лабораторных услуг, связанных с биомаркерами».

Информация о Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — команда специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации программ прецизионной медицины для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других сложных состояний.

HudsonAlpha Discovery — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки исследований в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Опираясь на научные знания, команда Discovery совместно с клиентами применяет новаторский подход к преодолению препятствий и ускоренному достижению конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Related Links

https://www.dls.com/



SOURCE Discovery Life Sciences