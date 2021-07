Dr Thomas Halsey obejmuje stanowisko wiceprezesa Discovery Life Sciences

Hudsonalpha Discovery - ogólnoświatowy lider usług z zakresu genomiki i bioinformatyki.

HUNTSVILLE, Alabama, 29 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badaniu nad biomarkerami™, ogłosiło, że do spółki dołączył dr Thomas Halsey, który objął stanowisko wiceprezesa HudsonAlpha Discovery®, działu Discovery świadczącego usługi w dziedzinie genomiki, sekwencjonowania genomowego i bioinformatyki. W ramach obowiązków sprawowanych na objętym stanowisku dr Halsey będzie odpowiedzialny za planowanie i zarządzanie ogólnoświatowym rozwojem zdolności spółki w zakresie sekwencjonowania genomowego, będącego elementem prób klinicznych i klinicznej walidacji diagnostyki in vitro (IVD), które przyczynią się do szybszego opracowywania terapii celowanych i medycyny precyzyjnej.

„Z ogromnym zadowoleniem witamy Toma na pokładzie Discovery w tym ekscytującym momencie rozwoju naszej spółki - powiedział dr Shawn Levy, główny badacz Discovery. - Jego doświadczenie w kierowaniu zespołem i ogromna wiedza w dziedzinie technologii genomowych z pewnością przyczynią się do rozwijania zdolności naszej spółki w zakresie badań nad biomarkerami i wdrażania technologii sekwencjonowania, które wspierać będą prowadzone na całym świecie próby kliniczne, walidację diagnostyki i oznaczanie użyteczności klinicznej".

Dr Halsey dołączył do Discovery po przepracowaniu niemal dziesięciu lat w Q2 Solutions, gdzie ostatnio piastował stanowisko dyrektora i szefa laboratorium działającego na skalę międzynarodową. Na tym stanowisku kierował działalnością laboratorium posiadającego oddziały w Europie, Chinach oraz w regionie Azji i Pacyfiku, zarządzał również projektami i świadczeniem usług z dziedziny bioinformatyki.

„Współpraca z naszym zespołem to wyjątkowa okazja do stworzenia światowej klasy przedsiębiorstwa specjalizującego się w genomice, rozwinięcia i rozszerzenia zakresu naszych usług na kluczowych rynkach geograficznych - powiedział dr Halsey. - Od dawna podziwiam Discovery, a fuzje, których spółka dokonała, są dla mnie inspiracją. Posiadamy największy, komercyjny bank danych biologicznych, w którym przechowujemy próbki o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju medycyny precyzyjnej, ponadto świadczymy również szeroką gamę innych, wiodących na rynku usług w dziedzinie biomarkerów".

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami prowadzący również największy na świecie, komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań na biomarkerami, które przyczynią się to szybszego opracowania programów medycyny precyzyjnej w dziedzinie chorób nowotworowych, zakaźnych i innych, złożonych stanów chorobowych.

HudsonAlpha Discovery to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które powinny kompleksowo wspierać odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Zespół Discovery, ukierunkowany na działalność naukową, współpracuje z klientami na rzecz stworzenia innowacyjnego, konsultacyjnego podejścia do pokonywania barier i szybszego osiągania pożądanych wyników. Nauka do Państwa usług™! Więcej informacji dostępnych jest na stronie visit dls.com.

