DA CANA AO COPO - A PRIMEIRA BOUTIQUE DE RUM APPLETON ESTATE DO MUNDO É ABERTA NO AEROPORTO INTERNACIONAL SANGSTER DA JAMAICA

MONTEGO BAY, Jamaica, 8 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- Os viajantes do aeroporto mais movimentado da Jamaica, o Sangster International em Montego Bay, agora podem explorar o mundo do RumAPPLETON ESTATE Jamaica em uma nova butique premium de alta tecnologia recém-inaugurada na principal loja duty-free do aeroporto.

Uma estreia mundial para a marca de rum, a loja leva os compradores a uma jornada auto-guiada, da cana ao copo, para o coração do que torna o APPLETON ESTATE um rum caribenho único, combinando perfeitamente elementos físicos, multi-sensoriais e digitais. Os clientes navegam pela boutique por meio de uma série de pontos de contato interativos que expressam a lenda, o artesanato e a personalidade do icônico rum da ilha.

O último lançamento da APPLETON ESTATE, o Ruby Anniversary Edition, ocupa um lugar de destaque na nova loja Sangster. Produzido para comemorar os 40 anos da Master Blender Joy Spence com a destilaria, o APPLETON ESTATE Ruby Anniversary Edition é uma mistura rica e complexa de cinco runs raros, cada um envelhecido por no mínimo 35 anos, cuidadosamente escolhidos do estoque de mais de 200.000 barris adormecidos da Appleton Estate.

A insígnia distintiva da APPLETON ESTATE, formada por cinco símbolos nacionais da Jamaica, é a característica central da experiência física da loja. Ela ganhou vida com uma impressionante escultura de cobre 3D modernista no centro da loja; um ímã para ajudar os compradores a aprender mais sobre a origem e o terroir da marca.

A insígnia é o ponto de partida para a jornada digital do comprador dentro da boutique. Os viajantes podem digitalizar o rótulo frontal de qualquer garrafa com seu dispositivo móvel para descobrir uma descrição detalhada sobre o rum que escolheram, incluindo notas de degustação individuais e uma explicação do processo de produção da destilaria narrada pela própria APPLETON ESTATE Master Blender, a Joy Spence.

Os destaques na nova loja APPLETON ESTATE Sangster incluem:

Um incrível bar de degustação . Embaixadores especializados da marca mostram aos viajantes como fazer deliciosos coquetéis APPLETON ESTATE e conduzem degustações guiadas de sua premiada família de rum, que inclui:APPLETON ESTATE Signature, APPLETON ESTATE 8 Year Old Reserve, APPLETON ESTATE 12 Year Old Rare Casks, APPLETON ESTATE 15 Year Old Black River Casks, e o APPLETON ESTATE 21 Year Old Nassau Valley Casks.

. Embaixadores especializados da marca mostram aos viajantes como fazer deliciosos coquetéis APPLETON ESTATE e conduzem degustações guiadas de sua premiada família de rum, que inclui:APPLETON ESTATE Signature, APPLETON ESTATE 8 Year Old Reserve, APPLETON ESTATE 12 Year Old Rare Casks, APPLETON ESTATE 15 Year Old Black River Casks, e o APPLETON ESTATE 21 Year Old Nassau Valley Casks. Ideias para fazer coquetéis caseiros Os viajantes podem usar o guia digital personalizado de insígnia em seu telefone ou tablet para descobrir os principais servidores da APPLETON ESTATE e coquetéis clássicos para se fazer em casa.

Os viajantes podem usar o guia digital personalizado de insígnia em seu telefone ou tablet para descobrir os principais servidores da APPLETON ESTATE e coquetéis clássicos para se fazer em casa. Compras personalizadas de presentes. Os embaixadores da marca da loja podem criar uma mensagem digital personalizada para quem forem presentear. Quem receber o presente poderá acessar a mensagem por meio de um cabide de pescoço habilitado para QR-code na garrafa comprada da Appleton Estate de 15 ou 21 anos.

"Estamos entusiasmados em abrir a experiência APPLETON ESTATE no Aeroporto de Montego Bay, a apenas 80 quilômetros de onde nossos incríveis runs são cuidadosamente elaborados", disse Marco Cavagnera, diretor administrativo de varejo global de viagens do Grupo Campari. "É um local premium perfeito para envolver os compradores, mostrando todas as facetas da APPLETON ESTATE, sua rica história, paixão por ingredientes naturais, proveniência local, a habilidade de nossa Master Blender Joy Spence e a versatilidade do premiado portfólio criado sob sua orientação, garantindo que haja um rum APPLETON ESTATE para qualquer ocasião elevada, desde a preparação de coquetéis premium até a degustação de runs."

Líder global em rum envelhecido premium, o Rum APPLETON ESTATE está localizado a apenas 80 quilômetros de Montego Bay, no exuberante vale de Nassau, na Jamaica. Runs envelhecidos APPLETON ESTATE carregam uma declaração de idade mínima proeminente e classificação de rum Jamaicano IG que garante a ausência de qualquer aditivo, tendo seu envelhecimento apenas na Jamaica e o uso de água calcária filtrada e pura no processo de produção.

