DE LA CANNE A LA TASSE - LA PREMIÈRE BOUTIQUE DE RHUM APPLETON ESTATE OUVRE SES PORTES À L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE SANGSTER EN JAMAÏQUE

MONTEGO BAY, Jamaïque, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les passagers de l'aéroport le plus fréquenté de Jamaïque, Sangster International à Montego Bay, peuvent désormais découvrir l'univers du rhum jamaïcain APPLETON ESTATE dans une nouvelle boutique high-tech haut de gamme qui vient d'ouvrir ses portes dans le principal magasin hors taxes de l'aéroport.

FROM CANE TO CUP - WORLD FIRST APPLETON ESTATE RUM BOUTIQUE OPENS AT JAMAICA’S SANGSTER INTERNATIONAL AIRPORT

Une première dans le monde pour la marque de rhum, le shop in shop entraîne les clients dans un voyage autoguidé, de la canne à la tasse, au cœur de ce qui fait d'APPLETON ESTATE un rhum caribéen unique, mêlant de manière harmonieuse des éléments physiques, multisensoriels et numériques. Les clients découvrent la boutique grâce à une série de points de contact interactifs qui expriment la légende, l'artisanat et la personnalité du rhum emblématique de l'île.

Le tout dernier produit d'APPLETON ESTATE, Ruby Anniversary Edition, occupe une place de choix dans la nouvelle boutique de Sangster. Produit pour célébrer les 40 ans de carrière de la maître-mélangeuse Joy Spence au sein de la distillerie, APPLETON ESTATE Ruby Anniversary Edition est un mélange riche et complexe de cinq rhums rares, chacun ayant au moins 35 ans d'âge, soigneusement choisis dans le stock de plus de 200 000 fûts endormis d'Appleton Estate.

L'insigne distinctif d'APPLETON ESTATE, composé de cinq symboles nationaux de la Jamaïque, est l'élément central de l'expérience physique du magasin. Il se présente sous la forme d'une étonnante sculpture moderniste de cuivre en 3D au centre du magasin ; un pôle d'attraction pour les acheteurs, qui les aide à en savoir plus sur l'origine et le terroir de la marque.

L'insigne est le point de départ du parcours numérique de l'acheteur dans la boutique. Les voyageurs peuvent scanner l'étiquette frontale de n'importe quelle bouteille à l'aide de leur appareil mobile pour découvrir une description détaillée du rhum qu'ils ont choisi, y compris des notes de dégustation individuelles et une explication, de la canne à la tasse, du processus de production de la distillerie, racontée par Joy Spence, maître-mélangeuse d'APPLETON ESTATE, elle-même.

Voici les points saillants du nouveau magasin APPLETON ESTATE Sangster :

Un bar de dégustation dynamique . Des ambassadeurs experts de la marque montrent aux voyageurs le mode de préparation de délicieux cocktails APPLETON ESTATE et animent des séances de dégustation guidée de la gamme de rhums primés qui comprend APPLETON ESTATE Signature, APPLETON ESTATE 8 Year Old Reserve, APPLETON ESTATE 12 Year Old Rare Casks, APPLETON ESTATE 15 Year Old Black River Casks et APPLETON ESTATE 21 Year Old Nassau Valley Casks.

Des idées de préparation de cocktails à la maison Les voyageurs peuvent utiliser le guide numérique personnalisé des insignes sur leur téléphone ou leur tablette pour découvrir les principaux services APPLETON ESTATE et les cocktails classiques à réaliser à la maison.

Des cadeaux personnalisés. Les ambassadeurs de la marque peuvent créer un message numérique personnalisé pour la personne à qui est destiné le cadeau. Ce message est accessible via une étiquette à code QR attachée au col de la bouteille d'Appleton Estate 15 ans ou 21 ans achetée.

"Nous sommes ravis de lancer l'expérience APPLETON ESTATE à l'aéroport de Montego Bay, à 80 km seulement du site où nos incroyables rhums sont fabriqués avec amour », a déclaré Marco Cavagnera, directeur général de Global Travel Retail au sein du groupe Campari. "C'est l'endroit idéal pour attirer les consommateurs en leur présentant toutes les facettes d'APPLETON ESTATE: sa riche histoire, sa passion pour les ingrédients naturels, sa provenance locale, les compétences de sa maître-mélangeuse Joy Spence et la polyvalence du portefeuille primé créé sous sa direction, afin de faire en sorte qu'il y ait un rhum APPLETON ESTATE pour toutes les occasions, qu'il s'agisse de préparer des cocktails de haut niveau ou de siroter un rhum."

Leader mondial dans le domaine du rhum vieilli haut de gamme, APPLETON ESTATE Rum est situé à seulement 80 km de Montego Bay, dans la luxuriante vallée de Nassau, en Jamaïque. Les rhums vieillis APPLETON ESTATE portent une mention d'âge minimum bien visible et une classification de rhum IG jamaïcain qui garantit l'absence d'additifs, un vieillissement uniquement en Jamaïque et l'utilisation d'eau calcaire pure et filtrée dans le processus de production.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2018620/Appleton_Estate.jpg

