Da COP27 ao G20: Jovens do mundo todo apelam para que líderes mundiais defendam o multilateralismo e capacitem os jovens

SHARM EL SHEIKH, Egito, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- Antes do G20, estudantes de 15 universidades de prestígio em nove países apelaram para que líderes mundiais capacitem os jovens e mantenham os princípios do multilateralismo a fim de colocar em ação os compromissos da transição para zero emissão líquida de carbono.

Embaixadores da GAUC divulgam carta aberta. (PRNewsfoto/Global Alliance of Universities on Climate)

O apelo à ação vem dos jovens embaixadores da Aliança Global de Universidades sobre o Clima (GAUC) que divulgaram uma carta aberta dirigida aos líderes mundiais no evento "Climate X" na COP27 em Sharm el Sheikh, no Egito. Realizado no pavilhão da China em 9 de novembro, Dia das Finanças, o evento reuniu membros da GAUC com líderes climáticos do mundo todo, entre os quais Xie Zhenhua, enviado especial da China para Mudanças Climáticas; Chrysoula Zacharopoulou, ministro francês do Estado para o Desenvolvimento, Francofonia e Parcerias Internacionais; Inger Andersen, diretor executivo do UNEP; Nick Stern, presidente do Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, LSE e Elizabeth Yee, vice-presidente executiva, da Rockefeller Foundation.

Xie Zhenhua, enviado especial da China para as mudanças climáticas, enfatizou a importância da contribuição da juventude para a abordagem sinérgica para o problema climático: "A transversalidade entre as soluções de mudança climática e outros objetivos de ODS é a chave para a revolução verde da humanidade, que é o espírito da "Climate X". Agora é a hora de incentivar mais jovens a participarem desse movimento e apresentarem soluções inovadoras."

Durante o evento, os jovens embaixadores da GAUC divulgaram uma carta aos líderes globais em nome de estudantes de seis continentes, destacando a necessidade de aproveitar as habilidades e impulsionar os jovens para uma ação climática urgente. Yenziwe Mbuyasa, embaixador da juventude global da GAUC da Universidade Stellenbosch, disse: "Jovens de todo o mundo têm interesse na ação climática para ajudar o mundo e estão prontos para contribuir com paixão, percepções, intelecto e ações para proteger nosso planeta para um futuro sustentável."

Desenvolvida pela nova geração de líderes climáticos, a Carta apela para que os tomadores de decisão honrem os princípios da igualdade intergeracional e multilateralismo e ampliem os canais para que os jovens participem efetivamente da governança climática global.

"Além de serem observadores e terem voz, os jovens são capazes de fazer mudanças transformadoras com nossa sabedoria e soluções." Canyang Xie, embaixador da GAUC da Universidade de Tsinghua comentou. "Com oportunidades e plataformas diversificadas, fortaleceremos nossa liderança climática e ampliaremos nossos horizontes", enfatizou Ghilan Mara Andreea, embaixadora da GAUC da London School of Economics. Você pode ler a carta completa aqui.

O evento Climate X faz parte da campanha Climate X da GAUC de 2022, que inclui uma série de eventos nos níveis nacional, regional e global, como um Piloto de Treinamento de Liderança Juvenil Climate X, um Fórum Regional do Clima da África e a Cúpula Global da Juventude "Climate X" de 2022 sobre o futuro de zero emissão líquida de carbono e a Semana Climática Global da Juventude.

Michael R. Bloomberg, enviado especial do Secretário-Geral da ONU para Ambição e Soluções Climáticas e fundador da Bloomberg L.P. e da Bloomberg Philanthropies, disse: "Quando se trata de enfrentar as mudanças climáticas, os jovens merecem participar. A Aliança Global de Universidades sobre o Clima está ajudando a possibilitar essa participação, ao mesmo tempo em que apoia o trabalho para construir um futuro mais sustentável. Precisamos de mais parcerias globais e cooperativas como essa para acelerar nosso progresso." Como parceira do organizador, a Bloomberg L.P tem orgulho de ampliar sua colaboração bem-sucedida com a GAUC e de anunciar que concederá a 100 alunos do programa piloto Climate X da GAUC acesso gratuito à recém-lançada certificação ESG da Bloomberg L.P.

A campanha também recebeu o apoio da Rockefeller Foundation. Sua vice-presidente executiva, Elizabeth Yee, disse: "A GAUC incorpora o esforço global necessário de todas as gerações e setores para deter as mudanças climáticas. Ao conectar e apoiar estudantes em todo o mundo, a GAUC está preparando jovens líderes climáticos para seu papel futuro e viabilizando sua contribuição hoje."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1945437/GAUC_Ambassadors_show_open_letter.jpg

FONTE Global Alliance of Universities on Climate

SOURCE Global Alliance of Universities on Climate