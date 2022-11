Von COP27 bis G20: Jugend weltweit fordert die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, den Multilateralismus aufrechtzuerhalten und junge Menschen zu fördern

SHARM EL SHEIKH, Ägypten, 14. November 2022 /PRNewswire/-- Im Vorfeld des G20-Gipfels riefen Studenten von 15 renommierten Universitäten aus neun Ländern die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, junge Menschen zu fördern und die Grundsätze des Multilateralismus zu wahren, um die Netto-Null-Kohlenstoff-Verpflichtungen in die Tat umzusetzen.

GAUC Ambassadors show the open letter.

Der Aufruf zum Handeln kommt von den Jugendbotschaftern der Globalen Allianz der Universitäten für das Klima (GAUC), die einen offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs auf der Veranstaltung „Climate X" auf der COP27 in Sharm el Sheikh, Ägypten, veröffentlicht haben. Die Veranstaltung fand am 9. November, Finance Day, im China Pavillon statt und brachte GAUC-Mitglieder mit weltweit führenden Vertretern des Klimaschutzes zusammen, darunter Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragter für den Klimawandel; Chrysoula Zacharopoulou, französische Staatssekretärin für Entwicklung, Frankophonie und internationale Partnerschaften; Inger Andersen, Executive Director, UNEP; Nick Stern, Vorsitzender des Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, LSE und Elizabeth Yee, Executive Vice President, The Rockefeller Foundation.

Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragter für den Klimawandel, betonte, wie wichtig es sei, dass die Jugend zu einem synergetischen Ansatz zur Lösung des Klimaproblems beiträgt: „Die Verknüpfung von Lösungen für den Klimawandel mit anderen SDG-Zielen ist der Schlüssel zur grünen Revolution der Menschheit, das ist der Geist von „Climate X". Jetzt ist es an der Zeit, mehr junge Menschen dazu zu ermutigen, sich dieser Bewegung anzuschließen und innovative Lösungen vorzuschlagen."

Während der Veranstaltung stellten Jugendbotschafter des GAUC im Namen von Schülern aus sechs Kontinenten einen Brief an die führenden Politiker der Welt vor, in dem sie auf die Notwendigkeit hinwiesen, die Fähigkeiten und den Antrieb junger Menschen für dringende Klimaschutzmaßnahmen zu nutzen. Yenziwe Mbuyasa, GAUCs Global Youth Ambassador von der Universität Stellenbosch, sagte: „Die globale Jugend hat ein starkes Interesse an Klimaschutzmaßnahmen, um der Welt zu helfen, und ist bereit, ihre Leidenschaft, ihr Wissen, ihren Intellekt und ihr Handeln einzubringen, um unseren Planeten für eine nachhaltige Zukunft zu schützen."

Der Brief wurde von der nächsten Generation von Klimaschützern verfasst und fordert die Entscheidungsträger auf, die Prinzipien der Generationengerechtigkeit und des Multilateralismus zu beachten und die Möglichkeiten für junge Menschen zu erweitern, sich effektiv an der globalen Klimapolitik zu beteiligen.

„Junge Menschen sind nicht nur Beobachter, sondern auch in der Lage, mit ihrem Wissen und ihren Lösungen Veränderungen herbeizuführen", sagte Canyang Xie, GAUC-Botschafter der Tsinghua University. „Mit diversifizierten Möglichkeiten und Plattformen werden wir unsere Führungsrolle im Klimabereich stärken und unseren Horizont erweitern", betonte Ghilan Mara Andreea, GAUC-Botschafterin der London School of Economics. Den vollständigen Brief können Sie hier lesen.

Die Klima-X-Veranstaltung ist Teil der Klima-X-Kampagne 2022 des GAUC, die eine Reihe von Veranstaltungen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene umfasst, wie z. B. einen „Youth Leadership Training Pilot", ein regionales Klimaforum für Afrika sowie den globalen „Klima-X"-Jugendgipfel 2022 zur Netto-Null-Zukunft sowie die globale Jugend-Klimawoche.

Michael R. Bloomberg, der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Klimabestrebungen und -lösungen und Gründer von Bloomberg L.P. und Bloomberg Philanthropies, sagte: „Wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht, verdienen junge Menschen einen Platz am Tisch. Die Global Alliance of Universities on Climate trägt dazu bei, diesen Platz zu schaffen und unterstützt gleichzeitig ihre Arbeit beim Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft. Wir brauchen mehr globale und kooperative Partnerschaften wie diese, um unseren Fortschritt zu beschleunigen." Als einberufender Partner ist Bloomberg L.P. stolz darauf, auf seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit der GAUC aufzubauen und bekannt geben zu können, dass 100 Studenten des Klima-X-Pilot-Programms der GAUC kostenlosen Zugang zur neu veröffentlichten ESG-Zertifizierung von Bloomberg L.P. erhalten werden.

Die Kampagne wird auch von der Rockefeller Foundation unterstützt. Deren Executive Vicepresident Elizabeth Yee sagte: „GAUC verkörpert die globalen Anstrengungen, die Generationen und Sektoren benötigen, um den Klimawandel zu stoppen. Durch die Vernetzung und Unterstützung von Studenten weltweit bereitet GAUC junge Klimaführer auf ihre zukünftige Rolle vor und ermöglicht es ihnen, schon heute einen Beitrag zu leisten."

