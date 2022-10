DA MINA À MINT: ROYAL CANADIAN MINT APRESENTA SUA PRIMEIRA MOEDA DE OURO DE UMA ÚNICA MINA TOTALMENTE SEGREGADA

A mais nova moeda bullion de 28 gramas de ouro puro 99,99% da Mint é inteiramente originada e rastreada da

mina de Meliadina da Agnico Eagle, no território de Nunavut, no Canadá

OTTAWA, ONTÁRIO, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em resposta à crescente demanda do mercado por maior transparência na procedência de metais preciosos e para mostrar seus recursos de refino em constante evolução, a Mint está apresentando sua primeira moeda de lingotes de ouro totalmente proveniente de uma única mina. A moeda de ouro puro 99,99% de 50 dólares de 28 gramas 2022 Pure Gold Maple Leaf, de única mina, é totalmente composta por ouro extraído pela Agnico Eagle em sua mina de Meliadina em Nunavut (Canadá) e magistralmente refinada pela Mint, sob um protocolo rigoroso de segregação. Esta moeda de ouro especial em breve estará disponível por meio da rede de distribuidores oficiais de lingotes da Mint.

Nova moeda da Royal Canadian Mint, de 28 gramas de ouro puro 99,99% Pure Gold Maple Leaf (CNW Group/Royal Canadian Mint)

"Os investidores de metais preciosos confiam há muito tempo na Royal Canadian Mint pela pureza e segurança líderes de mercado de seus produtos de lingotes. Como um refinador Good Delivery credenciado pela LBMA, também podem contar conosco para obter com responsabilidade o ouro e a prata que refinamos", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Ao lançar uma nova moeda bullion feita de ouro inteiramente proveniente da mina de Meliadina da Agnico Eagle, também estamos mostrando ao mercado que podemos oferecer ao bullion a maior integridade possível, garantindo que ele se origine de uma única mina canadense."

"A Agnico Eagle tem orgulho de ser uma parceira preferencial como uma fonte confiável de ouro produzido de forma responsável para a primeira moeda de ouro de fonte única da Royal Canadian Mint", disse Ammar Al-Joundi, presidente e CEO da Agnico Eagle Mines. "Construímos uma forte cultura de comportamento responsável e temos desenvolvido de forma responsável recursos minerais canadenses em Nunavut há mais de 13 anos. Esforçamo-nos para ser um bom empregador e um bom vizinho e estamos orgulhosos do valor que oferecemos às comunidades locais e à sociedade em geral. Acreditamos que a mineração, quando realizada corretamente, pode contribuir para a construção de um mundo melhor."

O verso da primeira moeda de ouro puro de fonte única da Mint apresenta a gravação detalhada de uma folha de bordo de açúcar de Walter Ott, a marca registrada da linha Maple Leaf da Mint de moedas bullion. Este design central também é cercado por uma série de linhas radiais usinadas com precisão. Abaixo dela aparece uma marca de segurança em forma de folha de bordo microgravada contendo a gravação do número "22", visível apenas sob ampliação, para denotar o ano de emissão da moeda. Próximo ao elemento de segurança está uma marca exclusiva de uma mão segurando um globo, que simboliza a procedência de fonte única do ouro com 99,99% de pureza da moeda. A moeda também está protegida pela tecnologia Bullion DNATM.

Esta excepcional moeda bullion de ouro é encapsulada em uma embalagem estilo cartão de crédito, que inclui um certificado de pureza e autenticidade assinado pelo avaliador-chefe da Mint.

Desde sua fundação em 1957, a Agnico Eagle, com sede no Canadá, cresceu e se tornou a maior mineradora de ouro canadense do Canadá, bem como a terceira maior produtora de ouro do mundo em geral. Sua mina de Meliadine, que iniciou a produção comercial em 2019, é a segunda mina de ouro da empresa no distrito de Kivalliq de Nunavut.

Imagens da nova moeda e da mina Meliadine estão disponíveis aqui.

Com exceção das ofertas limitadas em suas boutiques Ottawa e Winnipeg, a Mint não vende lingotes diretamente para o público. Essa prática é consistente com o modelo de distribuição comum aos principais emissores mundiais de moedas bullion. Os compradores interessados são incentivados a entrar em contato com um revendedor de ouro de boa reputação para encomendar novas moedas bullion.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados, cunhagem de alta qualidade e serviços relacionados. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda Real Canadense, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Agnico Eagle

A Agnico Eagle é uma empresa canadense sênior de mineração de ouro, que produz metais preciosos a partir de operações no Canadá, Austrália, Finlândia e México. Ela possui um pipeline de projetos de exploração e desenvolvimento de alta qualidade nesses países, bem como nos Estados Unidos e na Colômbia. Agnico Eagle é um parceiro preferencial no setor de mineração, reconhecido globalmente por suas principais práticas ambientais, sociais e de governança. A Empresa foi fundada em 1957 e tem criado valor consistentemente para seus acionistas, declarando dividendos todos os anos desde 1983.

Alex Reeves, gerente sênior de relações públicas, Tel.: (613) 884-6370, [email protected]; Natalie Frackleton, gerente de comunicações externas, Agnico Eagle Mines Limited, Tel.: (819) 759-3700, 4102905, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1923961/Royal_Canadian_Mint_FROM_MINE_TO_MINT__ROYAL_CANADIAN_MINT_INTRO.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)