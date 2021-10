Dabeiyuzhou: de Chinese digitale kunstenaar maakt onderdeel uit van Natively Digital 1.2, de eerste verkoop in het Metaversum van Sotheby's

"Een poëtisch strand" uit het Text Gene Project van Dabeiyuzhou, een kunstenaar van het BCA-netwerk die door Qinwen Wang wordt verzameld, is ook in deze veiling te vinden. Het is de eerste keer dat Chinese digitale kunstenaars deelnemen aan de veiling van Sotheby.

https://metaverse.sothebys.com/natively-digital/lots/a-poetic-beach

"Een poëtisch strand"

Bewustzijn zorgt voor nieuw denken/Melancholie voorbij emotionele berekening is allesbehalve een droom/Als eenzaamheid en verwoesting overal ter wereld/In het kerkhof van de deconstructie/Een pure innigheid die door elke ziel wordt ervaren/Het spoor van een vlammende schaduw/Is te vinden op de grafstenen van de toekomst/Een glinsterend paradijs in het oosten/Is de thuisbasis van een stuk van het strand geprezen in vele gedichten/Die getuigen van de geschiedenis van het abstracte denken.

Dabeiyuzhou is met name populair bij Gen Z vanwege de cyberpunk-stijl van zijn kunstwerken. Hij staat bekend als een "oosterse cyborg" en heeft veel volgers in China. In 2019 is hij begonnen met het creëren van de "Text Gene Project" -serie. Als de oorsprong van tekst-NFT blijft het "Text Gene Project" niet beperkt tot tekst, maar is het meer de combinatie van de interpretatie van de tekst, het beeld en de menselijke stem. Deze serie, die bekend staat als een magnifieke en transcendente virtuele wereld, vormt een combinatie van de oosterse religieuze cultuur en cyberpunk. Uitgangspunt zijn de eindeloze mogelijkheden van de samenwerking tussen mens en computer, op het gebied van digitale kunst en metaversum in de toekomst.

Dabeiyuzhou is een van de toonaangevende digitale kunstenaars in Azië, vertegenwoordigt het BCA-netwerk en is de nummer een van de Asian Meta-Digital Art Ranking. Het BCA-netwerk is een van de meest invloedrijke en bekendste NFT-platforms in Azië. Sinds 2018 richt het bedrijf zich op het opleiden en promoten van de cryptokunstbeweging en zet het zich in om de digitale kunstwerken van topkwaliteit van China in de rest van de wereld te promoten. In Dabeiyuzhou's eerdere bijdrage op MetaOpus.co, de NFT-uitgever en -marktplaats die door het BCA-netwerk is ontwikkeld, zijn drie nieuwe kunstwerken van het Text Gene Project gestart bij een bod van 0,001ETH min en eindigden met het hoogste bod van 27,5 ETH op het totaal van 74,5 ETH.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1665398/Dabeiyuzhou_Image.jpg

Related Links

www.blockcreateart.co



SOURCE BCA Network