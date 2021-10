Dabeiyuzhou : l'artiste numérique chinois présenté dans Natively Digital 1.2, la première vente de Sotheby's Metaverse

https://metaverse.sothebys.com/natively-digital/lots/a-poetic-beach

« A Poetic Beach »

La conscience engendre une nouvelle pensée/La mélancolie, au-delà du calcul émotionnel, n'est rien d'autre qu'un rêve/La solitude et la désolation se répercutent dans le monde entier/Dans le cimetière de la déconstruction, il se dégage une froideur insupportable pour toute âme/La trace d'une silhouette flamboyante/Il se trouve sur les pierres tombales de l'avenir/Le paradis de l'Orient est le foyer d'une plage dont on fait l'éloge dans de nombreux poèmes/qui témoignent de l'histoire de la pensée abstraite.

Dabeiyuzhou est particulièrement populaire parmi la génération Z en raison de ses œuvres d'art de style cyberpunk. Connu comme un « cyborg oriental », il a une grande base de followers en Chine Il a commencé à créer la série « Text Gene Project » en 2019. En tant qu'initiateur du NFT textuel, le « Text Gene Project » ne se limite pas au texte, mais est la combinaison du texte, de l'image et de l'interprétation de la voix humaine. Connue comme un monde virtuel extrêmement exquis et transcendant, cette série est une combinaison de culture religieuse orientale et de cyberpunk. Elle explore les possibilités infinies de collaboration entre l'homme et l'ordinateur dans le domaine de l'art numérique et du métavers à l'avenir.

Dabeiyuzhou est l'un des artistes numériques les plus en vue d'Asie, l'artiste représenté par BCA Network, et la personne qui se trouve en tête du classement de l'art méta-numérique asiatique. BCA Network est l'une des plateformes de NFT les plus influentes et les plus connues d'Asie. Depuis 2018, elle se concentre sur l'éducation et la promotion du mouvement cryptoart et s'engage à promouvoir les œuvres d'art numérique de qualité de la Chine dans le monde. Lors d'un dépôt antérieur de Dabeiyuzhou sur MetaOpus.co, émetteur et place de marché NFT lancé par BCA Network, trois nouvelles œuvres d'art du projet Text Gene ont commencé avec une enchère minimale de 0,001 ETH et ont terminé avec l'enchère la plus élevée de 27,5 ETH sur un total de 74,5 ETH vendus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1665398/Dabeiyuzhou_Image.jpg

