Daewoong, el primer trimestre es solo una etapa temprana de un mejor desempeño

Los ingresos operativos superaron los 20.000 millones de wones debido a la exportación de éxito de Fexuprazan y la recuperación de las ventas

Los ingresos por nabota (toxina botulínica) se dispararon después de la liquidación, alto rendimiento histórico en marzo

La recuperación de las ganancias acaba de comenzar y continuará hasta el segundo semestre.

SEÚL, Corea del sur, 7 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (consejero delegado: Sengho Jeon) anunció su rendimiento de la gestión (basado en la consolidación) en el primer trimestre de 2021. Sus ventas y ganancias operativas fueron de 269.600 millones y 26.600 millones de KRW. Subió un 4,7 por ciento y un 305 por ciento interanual, respectivamente. Las ganancias operativas superaron los 20.000 millones de wones en ocho años, ya que los medicamentos ETC y OTC mantuvieron ventas sólidas más por adelantado de Fexuprazan a China y disminuyeron los costes legales a medida que se resolvieron las demandas de ITC.

Los ingresos de la división ETC crecieron un 11,7 por ciento interanual (de 162.100 millones de wones a 181.000 millones de wones). Han aumentado las ventas de productos como Ursa (medicamento recetado), Luphere Depot y Crezet y artículos introducidos como Crestor, Forxiga y Lixiana. La división OTC mostró resultados estables (de 26.100 millones de KRW a 26.400 millones de KRW). La serie de impactamina (complejo de vitamina B) y el medicamento URSA (sin receta) para mejorar la función hepática continuaron sus ventas estables.

Las ventas de Nabota alcanzaron los 15.400 millones de wones desde los 15.100 millones de wones del primer trimestre de 2020. No solo aumentaron las ventas nacionales, sino que el acuerdo de ITC del 19 de febrero resolvió las incertidumbres y dio como resultado un aumento de las ventas en marzo. Turquía y Chile, que recientemente adquirieron licencias de productos, también planean lanzar Nabota en el tercer trimestre.

HanAll Biopharma, una importante filial, registró 27.800 millones de wones este año frente a 22.100 millones de wones en ventas en el mismo período del año pasado, y su beneficio operativo aumentó de 3.000 millones de wones a 5.400 millones de wones durante el mismo período. Mejoras para nuevos candidatos a fármacos, como HL036 (para ojos secos) y HL161 (para enfermedades autoinmunes) contribuyeron a mejorar el rendimiento.

"Hemos mostrado un desempeño lento por muchos factores no comerciales, pero nuestro desempeño definitivamente comenzó a mejorar desde el primer trimestre. En particular, la escalabilidad de Nabota en EE. UU. se está abriendo y se espera que destaque en Europa, China y otros mercados", dijo una fuente privilegiada. "Foistar Tab y DWRX2003 (Niclosamida) para el tratamiento de COVID19 y nuevos medicamentos como Fexuprazan y Enavogliflozin, también se considera que tienen un gran potencial de mercado", dijo.

Mientras tanto, Daewoong Co., un holding de Daewoong Pharma., también anunció su desempeño en el primer trimestre (basado en la consolidación). Sus ventas crecieron un 6,2 por ciento interanual a 348.500 millones de wones y el beneficio operativo aumentó un 78,7 por ciento a 44.300 millones de wones.

Acerca de Daewoong Pharma. Co., Ltd.

Daewoong Pharma. es una corporación global de atención médica fundada en 1945 con la creencia de 'crear una buena medicina para proteger la salud de las personas y crear una sociedad saludable'. Las principales áreas de negocio son el sector de medicamentos de prescripción hospitalaria (ETC), el sector de medicamentos de venta libre (OTC), el sector de exportación de productos terminados y medicamentos de materias primas y el sector de producción de consignaciones. Daewoong continúa invirtiendo más del 10% de sus ventas en I+D cada año, centrándose en el desarrollo de terapias gastrointestinales (GI), endocrinas, huérfanas y basadas en células madre.

Para más información, contacte con:

Equipo de Relaciones Internacionales de Daewoong ( [email protected] ) o

equipo de Relaciones Internacionales de HanAll ( [email protected] )

Declaraciones prospectivas

El contenido de este anuncio incluye declaraciones que son, o pueden considerarse, "declaraciones a futuro". Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva, incluidos los términos "cree", "estima", "anticipa", "espera", "pretende", "puede", "hará" o " debería "e incluir declaraciones que Daewoong (la empresa, nosotros) hace con respecto a sus negocios y finanzas, perspectivas y planes relacionados; el potencial terapéutico de sus productos candidatos; los resultados previstos de su estrategia y de la empresa y de sus socios de colaboración, el avance y el desarrollo clínico anticipado, las lecturas de datos y los hitos y planes regulatorios, incluido el momento de los ensayos clínicos planificados y las lecturas de datos esperadas; el diseño de ensayos clínicos futuros y el momento y resultado de las presentaciones y aprobaciones regulatorias. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres y se advierte a los lectores que dichas declaraciones prospectivas no son garantía de desempeño futuro. Los resultados reales de la compañía pueden diferir materialmente de los pronosticados por las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, incluidos los efectos de la pandemia de COVID-19, nuestras expectativas con respecto a las incertidumbres inherentes asociadas con desarrollos competitivos, ensayos preclínicos y clínicos. y actividades de desarrollo de productos y requisitos de aprobación regulatoria; nuestra dependencia de colaboraciones con terceros; estimar el potencial comercial de nuestros productos candidatos; nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual de sus tecnologías y medicamentos; nuestro historial operativo limitado; y nuestra capacidad para obtener financiación adicional para operaciones y para completar el desarrollo y comercialización de sus productos candidatos. Puede encontrar una lista y descripción adicional de estos riesgos, incertidumbres y otros riesgos en las presentaciones e informes de la Bolsa de Valores de Corea (KRX), incluido nuestro informe anual más reciente, así como las presentaciones e informes posteriores presentados por la empresa ante la KRX. Dadas estas incertidumbres, se recomienda al lector que no confíe indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de publicación de este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente la información contenida en este comunicado de prensa, incluidas las declaraciones a futuro, salvo que lo exijan las leyes y los reglamentos coreanos.

Related Links

http://www.daewoong.com/



SOURCE Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd