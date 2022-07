Daewoong Pharmaceutical acelera el motor de crecimiento de Nabota

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. ha batido sus mayores ingresos de explotación trimestrales (normas separadas) para el primer y segundo trimestre consecutivos de este año, ya que sus ventas también han alcanzado un máximo trimestral histórico. El continuo crecimiento del sector ETC, el aumento de las exportaciones de la toxina botulínica Nabota y el tipo de cambio favorable impulsaron la mejora de los ingresos de explotación y la rentabilidad de la empresa.

El sector ETC registró un aumento interanual del 5,5% en los ingresos por ventas, que ascendieron a 205.800 millones de wones, frente a los 195.100 millones de wones. Productos rentables como Crejet, el tratamiento para la hiperlipidemia, Ususa, el suplemento para el hígado, Diabex, el tratamiento para la diabetes, y Anplone, el fármaco antitrombótico, mostraron un crecimiento interanual superior al 10%, así como más del 30% en las ventas de Forxiga, el tratamiento para la diabetes distribuido por la empresa.

La solución de toxina botulínica Nabota alcanzó una cifra de ventas de 37.100 millones de wones, lo que supone un incremento interanual del 60% respecto a los 23.200 millones de wones, de los cuales las exportaciones registraron un crecimiento interanual del 105%, pasando de 14.200 millones de wones a 29.200 millones de wones. Debido al aumento de las acciones locales y al reconocimiento, las exportaciones al socio de ventas estadounidense Evolus se duplicaron en términos interanuales hasta alcanzar los 21.100 millones de wones y dieron un giro favorable a las exportaciones en el sudeste asiático y América Latina. Nabota se lanzará en mercados primarios de toxina botulínica como Europa, Turquía y Chile en el tercer y cuarto trimestre, y se espera que las ventas en el extranjero sigan aumentando.

Además, se espera que Fexuclue, un nuevo medicamento para la enfermedad de reflujo gastroesofágico lanzado a principios de este mes por Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd., actúe como factor positivo para obtener buenos resultados en el segundo semestre. Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. está acelerando la expansión de sus cuotas de mercado de Fexuclue. En el mercado nacional, Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. está utilizando varios canales para promover activamente las características únicas de Fexuclue Tab. entre el personal médico de todo el país. En cuanto a los mercados exteriores, ha acordado rápidamente la exportación de tecnología por valor de 1,1 billones de wons a 15 países de todo el mundo, con la intención de ampliar gradualmente su gama de exportaciones para fomentarlo como un nuevo medicamento de éxito mundial.

El sector de productos de venta libre registró unos ingresos de 34.300 millones de wones, lo que supone un aumento interanual del 19,9%, frente a los 28.600 millones de wones. Gracias a COVID-19, el antipirético Ezn6 creció un 45% interanual, mientras que Urusa, el suplemento para el hígado, creció más de un 30% interanual. Los alimentos funcionales para la salud también tuvieron un crecimiento interanual del 100%, y la distribución offline de Enerthistle, una marca especializada en la salud del hígado, se ampliará en la segunda mitad del año.

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. está reforzando su motor de crecimiento invirtiendo 33.000 millones de wones, el 11,2% de las ventas, en investigación y desarrollo, lo que está generando resultados tangibles como Fexuclue Tab., el 34º nuevo medicamento nacional desarrollado por la empresa.

Daewoong Pharmaceutical declaró que la expansión de las cuotas de mercado y las exportaciones de Nabota en los principales mercados mundiales de la toxina botulínica, incluido el de Estados Unidos, condujeron a un récord de ventas e ingresos operativos trimestrales, y Daewoong Pharmaceutical espera que el crecimiento y los ingresos de la empresa aumenten cuando Nabota sea lanzado en Europa.

