Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. relance le moteur de croissance de Nabota en réalisant la meilleure performance trimestrielle de son histoire

- Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. a réalisé un chiffre d'affaires de 293,8 milliards de wons et un revenu d'exploitation de 33,6 milliards de wons au deuxième trimestre grâce à la croissance des médicaments éthiques et de Nabota.

- L'entreprise prévoit une augmentation continue de sa rentabilité grâce à la visualisation des ventes du nouveau médicament Fexuclue et à l'introduction de Nabota sur le marché européen au troisième trimestre.

SÉOUL, Corée du Sud, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. (représentée par Jeon Seng-ho et Lee Chang-jae) a présenté ses performances de gestion (normes distinctes) au titre du deuxième trimestre 2022. La société a enregistré au cours de ce deuxième trimestre un chiffre d'affaires conformément à des normes distinctes de 293,8 milliards de wons et des revenus d'exploitation de 33,6 milliards de wons, soit une hausse de 7,6 % et de 25,8 % respectivement en glissement annuel. Au cours du même trimestre, le chiffre d'affaires combiné a atteint 322,1 milliards de wons et les revenus d'exploitation se sont élevés à 30 milliards de wons.

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. revs up the growth engine for Nabota, achieving the highest quarterly performance ever.

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. a battu le record de ses revenus d'exploitation trimestriels (normes distinctes) pour les 1er et 2ème trimestres de cette année, ses ventes ayant également atteint un record trimestriel historique. La croissance continue du secteur ETC, l'augmentation des exportations de la toxine botulique Nabota et le taux de change favorable ont permis d'améliorer les revenus d'exploitation et la rentabilité de la société.

Le secteur ETC a enregistré une augmentation de 5,5 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel, qui s'est élevé à 205,8 milliards de wons, contre 195,1 milliards de wons. Les produits rentables tels que Crejet, le traitement de l'hyperlipidémie, Ususa, le supplément hépatique, Diabex, le traitement du diabète, et Anplone, le médicament anti-thrombotique, ont affiché une croissance de plus de 10 % en glissement annuel, et les ventes de Forxiga, le traitement du diabète distribué par la société, ont augmenté de plus de 30 %.

La solution de toxine botulique Nabota a réalisé un chiffre d'affaires de 37,1 milliards de wons, soit une augmentation de 60 % en glissement annuel contre 23,2 milliards de wons. Ses exportations ont affiché une croissance de 105 % en glissement annuel, passant de 14,2 milliards de wons à 29,2 milliards de wons. En raison de l'augmentation de ses parts sur le marché local et de sa reconnaissance, les exportations vers le partenaire commercial américain Evolus ont doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 21,1 milliards de wons et ont pris une tournure favorable en ce qui concerne l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Nabota sera lancé sur les principaux marchés de la toxine botulique tels que l'Europe, la Turquie et le Chili aux troisième et quatrième trimestres et les ventes à l'étranger devraient continuer à augmenter.

En outre, Fexuclue, un nouveau médicament contre le reflux gastro-œsophagien mis sur le marché au début du mois par Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. devrait constituer un facteur positif pour la réalisation de bons résultats au second semestre. Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. accélère maintenant l'expansion des parts de marché de ce médicament. Sur le marché national, Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. utilise différents moyens pour promouvoir activement les caractéristiques uniques de Fexuclue Tab. auprès du personnel médical dans tout le pays. En ce qui concerne les marchés étrangers, elle a rapidement accepté d'exporter des technologies d'une valeur de 1 100 milliards de wons vers 15 pays du monde entier, prévoyant d'élargir progressivement sa gamme d'exportations afin de promouvoir le Fexuclue en tant que nouveau médicament à succès mondial.

Le secteur des médicaments en vente libre a enregistré un chiffre d'affaires de 34,3 milliards de wons, soit une augmentation de 19,9 % en glissement annuel, contre 28,6 milliards de wons. Du fait de la COVID-19, l'antipyrétique Ezn6 a connu une croissance de 45 % en glissement annuel, tandis que Urusa, le supplément hépatique, a connu une croissance de plus de 30 % en glissement annuel. Les aliments fonctionnels pour la santé ont également connu une croissance de 100 % en glissement annuel, et la distribution hors ligne d'Enerthistle, une marque spécialisée dans la santé du foie, sera renforcée au cours du second semestre de l'année.

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. renforce son moteur de croissance en investissant 33 milliards de wons, soit 11,2 % de son chiffre d'affaires, dans la recherche et le développement, ce qui lui permet d'obtenir des résultats tangibles comme Fexuclue Tab., le 34e nouveau médicament national développé en interne.

Daewoong Pharmaceutical a déclaré que l'expansion des parts de marché et des exportations de Nabota sur les principaux marchés mondiaux de la toxine botulique, les États-Unis notamment, a fait grimper le chiffre d'affaires et le revenu d'exploitation trimestriels à des niveaux records. La société s'attend à une augmentation de la croissance et du revenu de la société lorsque Nabota sera commercialisé en Europe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1868323/Daewoong_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1676530/Daewoong_Pharmaceuticals_Logo.jpg

SOURCE Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd