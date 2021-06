Daewoong Pharmaceutical publie les résultats de la première étude clinique de l'inhibiteur du SGLT-2 « l'énavogliflozine » dans le traitement du diabète chez le chien

- L'étude a été publiée en ligne par la Korean Society of Veterinary Science le 27 mai

- L'étude a évalué l'effet thérapeutique et l'innocuité après administration orale à des chiens de compagnie qui ne peuvent pas contrôler leur glycémie de manière adéquate avec de l'insuline

SEOUL, Corée du Sud, 2er juin 2021 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (PDG de Sengho Jeon) a annoncé que les résultats d'une étude clinique initiée par un investigateur sur l'effet de l'énavogliflozine, développé à l'origine comme traitement du diabète de type II pour les humains, sur le traitement du diabète chez le chien ont été publiés en ligne par la Korean Society of Veterinary Science le 27 mai.

Cette étude a été menée par cinq institutions, dont l'équipe de recherche du professeur Hwa-Young Yoon du Collège de médecine vétérinaire de l'Université nationale de Séoul, afin d'évaluer l'effet du médicament sur le contrôle de la glycémie et son innocuité pour les chiens qui ne peuvent pas contrôler leur glycémie de manière adéquate avec une injection d'insuline. Comme le diabète de type I chez l'homme, le diabète chez le chien est dû à l'incapacité du pancréas à produire suffisamment d'insuline. Le principal traitement consiste donc à administrer de l'insuline par injection quotidienne.

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont comparé les variations de la fructosamine, de la glycémie à jeun et de la dose d'insuline dans un groupe traité à l'insuline et à l'énavogliflozine une fois par jour pendant huit semaines et dans l'autre groupe une fois tous les trois jours, afin d'évaluer son effet sur le contrôle de la glycémie et d'observer en outre les variations de poids et de pression artérielle. La fructosamine indique la glycémie moyenne pendant deux à trois semaines, et le diabète est diagnostiqué si elle augmente au-dessus de la fourchette normale.

Les résultats ont montré que le taux de fructosamine a diminué de 20 % dans le groupe « une fois par jour » et de 15 % dans le groupe « une fois tous les trois jours », et un effet de réduction de la glycémie a été confirmé de manière statistiquement significative dans les deux groupes. Les modifications de la dose d'insuline ont diminué de 25 % dans le groupe « une fois par jour » et de 15 % dans le groupe « une fois tous les trois jours », et la significativité statistique a été confirmée dans le groupe « une fois par jour ».

Le taux de glucose à jeun a diminué dans les deux groupes mais il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Le poids a diminué de 5 % dans le groupe « une fois par jour » et de 2 % dans le groupe « une fois tous les trois jours », et la pression artérielle a diminué de 20 mmHg dans le groupe « une fois par jour », ce qui a confirmé la significativité statistique. En outre, le traitement par énavogliflozine n'a entraîné aucun événement indésirable grave, tel que l'acidocétose diabétique ou l'hypoglycémie sévère.

« Grâce à cette étude, nous avons confirmé l'effet de l'énavogliflozine administré avec de l'insuline dans le traitement du diabète chez les animaux domestiques, notamment les canidés », a déclaré Ju-Hyun An, médecin au Collège de médecine vétérinaire de l'Université nationale de Séoul lors de sa présentation. « Lorsqu'il est administré une fois par jour, il a montré un meilleur effet thérapeutique. Comme aucun événement indésirable grave n'a été constaté dans les deux groupes, son innocuité a également été confirmée. »

Le PDG de Daewoong Pharmaceutical, Sengho Jeon, a déclaré : « Grâce à cette étude menée à l'initiative des chercheurs, nous avons confirmé pour la première fois la possibilité que l'énavogliflozine aide les animaux de compagnie à contrôler leur glycémie. Comme il n'existe pas de médicament oral pour traiter le diabète canin chez les animaux de compagnie autre que les injections d'insuline, un médicament développé pour les animaux devrait devenir une nouvelle option thérapeutique. »

En 2019, le nombre de ménages élevant des animaux domestiques est de 5,91 millions (26,4 %), et le marché coréen des animaux domestiques devrait atteindre 6 000 milliards de KRW d'ici 2027. Bien que le diabète touche 1 chien sur 300 et 1 chat sur 200, il n'existe pas de médicament oral pour traiter le diabète chez les animaux, et l'on sait que la plupart sont traités par des injections d'insuline.

L'énavogliflozine actuellement développée par Daewoong Pharmaceutical est un traitement oral du diabète de type II. Des études cliniques sont en cours pour l'administration d'énavogliflozine seule, avec la metformine, en trithérapie avec la metformine et un inhibiteur de la DPP-4. L'entreprise développe l'énavogliflozine comme le meilleur médicament de sa catégorie et a pour ambition de le commercialiser en Corée d'ici 2023.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter

Cheolheon Park ([email protected] ), responsable des relations publiques de Daewoong

Related Links

http://www.daewoong.com/



SOURCE Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd