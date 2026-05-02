DAHON presenta la bicicleta plegable LUNDEN GR en Eurobike 2026

- DAHON presenta la LUNDEN GR en Eurobike 2026: una bicicleta plegable de 20 pulgadas que redefine la movilidad urbana

SHENZHEN, China, 2 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- DAHON TECH (HKEX Stock Code: 2543.HK) anunció hoy el lanzamiento de la LUNDEN GR, una nueva bicicleta plegable de 20 pulgadas diseñada para redefinir el rendimiento compacto en la movilidad urbana y la conducción en terrenos mixtos. La LUNDEN GR, que integra por primera vez la tecnología DAHON-V patentada de DAHON en una plataforma plegable, se presentará al público en Eurobike 2026.

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Las bicicletas plegables de tres secciones han ganado gran popularidad gracias a su diseño compacto y portátil, atractivo para ciclistas urbanos y de ocio. Sin embargo, la escasa diferenciación y la ingeniería inconsistente han generado grandes diferencias en la calidad de la conducción, la rigidez y la eficiencia.

La LUNDEN GR soluciona estas limitaciones combinando la portabilidad compacta con el rendimiento de una bicicleta de tamaño completo. Equipada con la tecnología DAHON-V, mejora la rigidez del cuadro y la horquilla para una mayor transmisión de potencia, un manejo seguro y una conducción más suave y con mayor capacidad de respuesta. Diseñada para calles urbanas, terrenos mixtos y caminos de grava ligera, aporta una nueva innovación a la categoría de bicicletas plegables de tres secciones para los ciclistas más exigentes de hoy en día.

Tecnología DAHON-V: La solución a los principales desafíos de diseño

Diseñada para la conducción en diversos terrenos, la LUNDEN GR combina una mayor rigidez con una ergonomía centrada en el ciclista. El cuadro incorpora una conexión directa desde el tubo de dirección hasta el pedalier, tirantes traseros reforzados y punteras forjadas integradas, que trabajan conjuntamente para mejorar la estabilidad, la velocidad y la eficiencia estructural.

Equipada con "D2D Stem", permite a los ciclistas ajustar fácilmente la altura y el ángulo del manillar para una mayor personalización. El sistema también incluye puños con doble bloqueo y un sistema de bloqueo interno V-Quick Lock optimizado, que garantiza una posición de conducción segura y firme.

Para un cambio de marchas suave y fiable, la LUNDEN GR utiliza un buje interno Shimano de 8 velocidades, que ofrece un rendimiento de bajo mantenimiento. La bicicleta está equipada con neumáticos de 20" × 2.0" que absorben las vibraciones de la carretera, mejoran la tracción y combinan comodidad con un manejo versátil.

Sistema de suspensión dinámica adaptable

La LUNDEN GR incorpora un innovador sistema de suspensión dinámica que permite ajustar la amortiguación rápidamente sobre la marcha, equilibrando la eficiencia del pedaleo con la absorción de impactos en diferentes condiciones de la carretera. Su tija de sillín ajustable en varios segmentos permite regular la altura y el ángulo del sillín, mejorando la ergonomía y la comodidad para una amplia gama de ciclistas.

Se presentará en Eurobike 2026

DAHON presentará la LUNDEN GR en Eurobike 2026, una de las ferias comerciales de bicicletas más importantes del mundo, que reúne a socios de la industria, medios de comunicación y compradores de todo el mundo.

La participación de DAHON destacará sus últimas innovaciones de ingeniería y representará un paso importante en la expansión de su presencia en los mercados internacionales.

Contacto para medios

DAHON TECH

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