Présentation du LUNDEN GR de DAHON au salon Eurobike 2026 - Le vélo de 20 pouces pliable en trois qui redéfinit la mobilité urbaine

SHENZHEN, Chine, 2 mai 2026 /PRNewswire/ -- DAHON TECH (code boursier HKEX : 2543.HK) a annoncé aujourd'hui le lancement du LUNDEN GR, son nouveau vélo de 20 pouces pliable en trois, conçu pour redéfinir la mobilité urbaine et les performances en terrain mixte dans un format compact. Intégrant pour la première fois la technologie exclusive DAHON-V Tech dans une structure pliable en trois, le LUNDEN GR devrait être dévoilé au public à l'occasion du salon Eurobike 2026.

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Les vélos pliables en trois ont gagné en popularité grâce à leur conception compacte et portable, qui séduit les citadins comme les cyclistes de loisir. Pourtant, une différenciation limitée et une ingénierie incohérente ont créé des disparités majeures en matière de qualité de conduite, de rigidité et d'efficacité.

Le LUNDEN GR adopte un compromis en combinant portabilité compacte et performances de conduite dignes d'un vélo de taille normale. La technologie DAHON-V Tech améliore la rigidité du cadre et de la fourche pour renforcer le transfert de puissance, améliorer la maniabilité et rendre la conduite plus souple et plus réactive. Pensé pour les rues des villes, les terrains mixtes et le gravier léger, le LUNDEN GR apporte aux cyclistes exigeants d'aujourd'hui une véritable innovation dans la catégorie des vélos pliables en trois.

Technologie DAHON-V Tech pour une conception optimisée

Adapté aux terrains multiples, le LUNDEN GR associe rigidité accrue et ergonomie centrée sur le cycliste. Le cadre présente une liaison directe entre le tube de direction et le boîtier de pédalier, des haubans renforcés et des pattes forgées intégrées, qui concourent à améliorer la stabilité, la vitesse et l'efficacité structurelle.

Le vélo est équipé de la potence « D2D Stem », qui permet au cycliste de régler facilement la hauteur et l'angle de la tige de guidon en vue d'un ajustement plus personnalisé. Le système comprend également des poignées à double verrouillage et un système simplifié Internal V-Quick Lock pour garantir une position de conduite sûre et stable.

Grâce au moyeu interne Shimano à 8 vitesses, le LUNDEN GR assure des changements de vitesse fluides et fiables, pratiquement sans entretien. Le vélo est muni de pneus 20" × 2,0" qui absorbent les vibrations de la route et améliorent la traction pour allier confort et maniabilité sur tous les terrains.

Système de suspension dynamique adaptable

Le LUNDEN GR est doté d'un système innovant de suspension dynamique pour un réglage rapide de l'amortissement en cours de route, qui équilibre l'efficacité du pédalage et l'absorption des chocs en fonction des conditions du terrain. Sa tige de selle à plusieurs segments de réglage permet de régler la hauteur et l'angle de la selle, et ainsi d'améliorer l'ergonomie et le confort de tous les cyclistes.

Présentation du LUNDEN GR au salon Eurobike 2026

DAHON dévoilera le LUNDEN GR au salon Eurobike 2026, l'une des principales expositions commerciales au monde consacrées à la bicyclette, qui réunit partenaires mondiaux du secteur, représentants des médias et acheteurs.

DAHON y participera pour mettre en avant ses dernières innovations techniques, qui ouvrent une nouvelle étape importante dans l'expansion de sa présence sur les marchés internationaux.

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DAHON TECH

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