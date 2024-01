DAHON présente la technologie Speed pour des vélos plus légers, plus rapides et plus élégants

SHENZHEN, Chine, 19 janvier 2024 /PRNewswire/ -- DAHON, leader mondial dans le domaine des vélos pliants, a récemment présenté une technologie révolutionnaire, la technologie Speed, qui permet d'améliorer la rigidité du cadre des vélos afin d'accroître la vitesse et l'efficacité de la conduite.

Dr. Hon showcasing Speed Technology An open race held by DAHON at CHINA CYCLE 2023

DAHON s'est engagé à développer et à innover dans le domaine des vélos pliants. David T. Hon, fondateur et PDG de l'entreprise, et son équipe de recherche et développement ont fait une découverte fascinante : ils ont constaté qu'un vélo pliant amélioré était plus rapide que les vélos de route et les vélos tout-terrain. Étonnamment, un test approfondi sur plus de 40 vélos de différentes marques a révélé des défauts de conception importants dans les cadres de vélo standard, entraînant une perte considérable de puissance de conduite.

La réponse de DAHON à ces défis a été la création de la technologie Speed, une suite de solutions brevetées conçues pour améliorer la rigidité des cadres de vélo traditionnels, des fourches et d'autres composants. Cette innovation intègre une plateforme de test sans précédent pour les cadres de vélo, un logiciel d'analyse par éléments finis et la mécanique des matériaux. Elle est conçue pour augmenter considérablement la vitesse des vélos, quelle que soit la taille des roues, qu'il s'agisse d'un vélo pliant, d'un vélo de route ou d'un VTT ; toutes les catégories de vélos peuvent être plus légères, plus rapides, plus esthétiques et plus agréables à manier.

DAHON s'apprête notamment à lancer une nouvelle gamme de cadres en aluminium et en fibre de carbone dotés de la technologie Speed. Ces cadres présentent une augmentation de 10 à 20 % de la rigidité par rapport aux cadres de vélo de route et de montagne traditionnels.

Lors des salons Taipei Cycle 2024 (du 6 au 9 mars à Taipei) et China Cycle 2024 (du 6 au 9 mai à Shanghai). DAHON organisera une course ouverte basée sur la science dans six catégories, assortie de récompenses d'un montant total de 5 000 dollars. L'événement fournira des données scientifiques et fiables démontrant les capacités impressionnantes de la technologie de la vitesse. Il ne manquera pas de susciter l'enthousiasme de l'industrie.

M. Hon a déjà publié un article universitaire (https://dahon.com/the-folding-bike-problems-and-solutions/) sur la technologie de la vitesse, détaillant ses évaluations expérimentales et théoriques ainsi que ses avantages. Trois autres articles sont attendus cette année. Consultez le lien et restez à l'écoute des dernières nouvelles.

Pour toute question ou demande d'information, veuillez contacter [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2322091/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2322092/DSC04789_1.jpg