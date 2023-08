Dahon Unio E20, un vélo électrique avec un moteur à entraînement central de première classe : Qualité, confort, performance tout-en-un

SHENZHEN, Chine, 18 août 2023 /PRNewswire/ -- Alors que le public se tourne vers un mode de vie bas carbone ces dernières années, il n'est pas surprenant que les vélos électriques jouissent d'une grande popularité parmi les consommateurs écologistes. DAHON UNIO E20 « KEA093CM » est le choix idéal pour les cyclistes écologistes, que ce soit pour les trajets quotidiens ou pour les balades à vélo.

Le câble DELTEC renforce la solidité et la stabilité du cadre de vélo

DAHON Unio E20 DAHON DELTEC DAHON Unio E20: Powerful & Reliable Performance

Le câble DELTEC breveté de Dahon optimise la structure du cadre du vélo et la rend stable et triangulaire, ce qui transforme la répartition de la force du cadre. Capable de prendre en charge une tension maximale, DELTEC réduit le poids sur le cadre pliant, améliorant considérablement la durée de vie et les capacités de charge ; le vélo est ainsi plus sûr et plus confortable à conduire.

Fabriqué en alliage d'aluminium, le cadre de vélo est solide et ultraléger, pesant seulement 17,5 kg. La rigidité globale du cadre est largement améliorée par le câble DELTEC, offrant des performances bien plus élevées avec moins d'effort.

Une performance puissante et fiable

Un moteur à entraînement central de 36 V et 200 W : Grâce à un capteur de couple à axe central, le moteur peut détecter simultanément le couple de pédalage et la cadence du cycliste ; ainsi la sortie du système d'alimentation électrique est strictement proportionnelle à la puissance de pédalage du cycliste. Les cyclistes peuvent donc profiter d'une conduite sans effort grâce à un moteur automatisé qui ajuste sa propre puissance de sortie tout au long du trajet.

Par rapport au moteur de moyeu, le moteur à entraînement central a un couple important et une capacité de montée plus forte ; le moteur étant installé au centre du vélo, le poids est centré au milieu, ce qui contribue à un meilleur équilibre.

La batterie au lithium Samsung 36 V-9,5 AH : La batterie dissimulée dans la tige de selle offre une longue autonomie, environ 50 km en 100 % électrique, et environ 100 km en assistance électrique.

Une conception axée sur l'utilisateur, réfléchie et attentionnée

Des pare-chocs avant et arrière étanches et anti-encrassement ; des feux arrière automatiques et des freins souples pour une conduite beaucoup plus sûre.

Une transmission précise et fluide : Le système de transmission à 9 vitesses conçu par Dahon est précis et doux, et ultrasensible. Il déploie rapidement le rapport de vitesse optimal pour gérer des conditions routières complexes. Les roues antidérapantes de 20 pouces avec une bonne absorption des chocs rendent la conduite tout-terrain beaucoup plus facile.

Un écran LCD : 5 niveaux d'assistance électrique, affichage en temps réel de la vitesse, du kilométrage et du volume de la batterie.

Il suffit de taper et tourner les pédales pour déclencher l'assistance moteur et démarrer, et en route avec Unio E20 ; il est simple et rapide à plier et à déplier, extrêmement compact pour le stockage et le transport. Unio E20 ouvre la voie de la liberté et du plaisir de conduire pour les cyclistes écologistes.

Dahon, leader mondial de la technologie des vélos pliants

En 1982, David T. Hon, célèbre expert américain en aérospatiale et physicien, a fondé DAHON, et a conçu le premier vélo pliant moderne ; la plupart des vélos pliants du monde ont reçu l'ADN de DAHON en héritage.

DAHON est une marque avec plus de 40 ans d'expérience. Elle a remporté un titre au Guinness World Record en tant que « plus grand fabricant de vélos pliants au monde ». Plus de 500 brevets multinationaux. Aujourd'hui, DAHON est reconnu comme un leader mondial. Avec pour mission principale l'innovation et le service, DAHON s'engage à créer un produit de qualité, une expérience de conduite unique et des solutions de mobilité verte pour les personnes actives et respectueuses de l'environnement.

