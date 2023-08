Dahon Unio E20, eBike com motor de tração intermediária de primeira classe: qualidade, conforto e desempenho em um só lugar

SHENZHEN, China, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- À medida que mais pessoas estão recorrendo ao estilo de vida de baixo carbono nos últimos anos, não surpreendentemente, as eBikes, bicicletas elétricas, ganham alta popularidade entre os consumidores ecológicos. DAHON UNIO E20 "KEA093CM" seria a escolha ideal para ciclistas ecológicos, seja como opção para deslocamentos diários ou passeios divertidos de bicicleta.

Cabos DELTEC aumentando a força do quadro da bicicleta (Bike Frame Strength) e a estabilidade

O cabo DELTEC patenteado da Dahon otimiza a estrutura do quadro da bicicleta em uma forma estável e triangular, transformando a distribuição da força do quadro. Recebendo o máximo de impacto, o DELTEC reduz a carga na estrutura dobrável, melhorando muito a vida útil e os recursos de suporte de carga, portanto, a bicicleta é muito mais segura e confortável de pedalar.

Fabricada com liga de alumínio, o quadro da bicicleta é forte e ultraleve, pesando apenas 17,5 kg. A rigidez geral da estrutura é bastante aprimorada pelo cabo DELTEC, o que aumenta muito o desempenho com menos esforço.

Desempenho poderoso e confiável

Motor de acionamento médio de 36 V 200 W: Com um sensor de torque do eixo central, o motor pode detectar o torque e a cadência de pedaladas do piloto simultaneamente, portanto, a saída do sistema de energia elétrica é estritamente proporcional à força de pedalada do ciclista. Assim, os ciclistas podem desfrutar de uma pilotagem realmente tranquila, com um motor automatizado que ajusta sua própria potência durante todo o percurso.

Comparado ao motor de cubo, o motor central possui um alto torque e maior capacidade de subida. Com o motor instalado no centro da bicicleta, o peso fica equilibrado no ponto médio, contribuindo para um equilíbrio muito melhor.

Bateria de lítio Samsung de 36V-9.5AH: a bateria oculta no canote do selim oferece uma longa autonomia, cerca de 50 quilômetros para ciclismo puramente elétrico e aproximadamente 100 quilômetros para ciclismo assistido.

Design atencioso e cuidadoso, voltado ao usuário.

Para-lamas dianteiro e traseiro à prova d'água e de sujeira equipado com luzes traseiras automáticas e freios de toque suave para uma condução muito mais segura.

Transmissão Precisa e Suave: o sistema de transmissão de 9 velocidades projetado pela Dahon é preciso, suave e extremamente sensível. Ele aciona rapidamente a relação de marchas ideal para lidar com condições complexas da estrada. O conjunto de rodas antideslizantes de 20 polegadas, com boa absorção de impacto torna a pedalada em terrenos irregulares muito mais fácil.

Tela LCD: facilita 5 níveis de assistência elétrica, exibição em tempo real de velocidade, quilometragem e nível da bateria.

Basta tocar e girar os pedais para acionar a assistência do motor, dar a partida e pronto! Além disso, a Unio E20 é fácil e rápida de dobrar e desdobrar, extremamente compacta para guardar e transportar. Liberdade se desdobra, a Unio E20 desencadeia a alegria de pedalar para os adeptos do estilo sustentável.

Dahon, líder Global da Folding Bike Technology

Em 1982, o Dr. David T. Hon, renomado especialista aeroespacial e físico americano, fundou a DAHON e projetou a primeira bicicleta dobrável moderna, portanto a maioria das bicicletas dobráveis em todo o mundo deve sua herança ao DNA da DAHON.

A DAHON é uma marca com mais de 40 anos de tradição. Título no Guinness World Record de "maior fabricante mundial de bicicletas dobráveis". Mais de 500 patentes multinacionais. Atualmente, a DAHON é reconhecida como líder mundial. Liderada pelos princípios orientadores de inovação e serviço, a DAHON está comprometida em criar um produto de qualidade, uma experiência única de condução e soluções de mobilidade sustentável para pessoas que têm estilos de vida ativos e ecológicos.

Site: https://dahon.com

Para consultas, contate [email protected]

