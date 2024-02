Dahua annonce la création d'une coentreprise avec Alat pour développer son premier centre de fabrication à l'étranger en Arabie saoudite

RIYADH, Arabie Saoudite, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo leader mondial sur le marché, s'apprête à développer sa première usine de fabrication à l'étranger dans le cadre d'une collaboration stratégique avec Alat, une filiale en propriété exclusive du Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite.

Mr. Amit Midha (Chief Executive Officer of Alat), Mr. Jason Zhao (Executive President of Dahua Technology) and other senior executives from both companies attended the signing ceremony.

Cette coentreprise, Alat AIVisio Technology Co. Ltd. (AIVisio), vise à créer un centre de fabrication hautement automatisé pour les produits AIoT et les solutions intelligentes de pointe dans les infrastructures urbaines et les zones commerciales, avec un investissement total de 200 millions de dollars.

Alat a été fondée pour créer une entreprise mondiale dans l'électronique et les industries de pointe. Elle a pour mission de s'associer à des leaders technologiques mondiaux pour transformer les industries tout en établissant des entreprises de classe mondiale dans le Royaume, alimentées par de l'énergie propre.

Dahua a utilisé la numérisation pour créer des chaînes d'approvisionnement efficaces, intelligentes, flexibles et fiables pour les clients mondiaux. Cette coopération est une étape importante pour Dahua, qui cherche à localiser la fabrication et à renforcer ses capacités d'approvisionnement en vue d'une expansion mondiale.

M. Jason Zhao, président exécutif de Dahua Technology, a souligné le rôle de l'économie numérique dans la mise à niveau industrielle et l'innovation économique durable à l'échelle mondiale. Étant l'une des premières entreprises d'AIoT à pénétrer le marché international, Dahua a développé des activités dans plus de 180 pays et régions du monde. Insistant sur l'importance stratégique de Dahua sur le marché saoudien, il a déclaré : « Notre partenariat avec Alat est une initiative stratégique gagnant-gagnant à long terme. Il s'aligne sur nos objectifs commerciaux en matière de développement vert, bas carbone et durable. En nous appuyant sur l'expertise de Dahua en matière de fabrication numérique et de gestion des talents, ainsi que sur le soutien d'Alat, je crois que nous pouvons établir conjointement une nouvelle référence pour l'industrie mondiale de l'AIoT. Grâce à nos efforts conjoints, nous pouvons contribuer efficacement au bien-être de la région et du monde. »

« Alat est fier de s'associer à Dahua, leader mondial des solutions d'AIoT centrées sur la vidéo. Nous avons de grandes ambitions pour porter les solutions de ville intelligente et d'entreprise intelligente, fabriquées dans le Royaume, sur les marchés locaux et internationaux. La mission de Dahua coïncide parfaitement avec notre objectif de conduire et de mettre en œuvre une vision cherchant à créer une technologie durable mondiale, fabriquée dans le Royaume », a déclaré M. Midha, directeur général d'Alat.

Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Tout en continuant à étendre sa présence mondiale, Dahua tirera davantage parti de ses capacités d'innovation numérique, améliorera la qualité de fabrication, évoluera avec l'énergie propre et favorisera la transformation durable de l'industrie.

