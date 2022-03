Dahua Technology lança solução que engloba detecção de metais, leitura facial e medição de temperatura

Aeroportos, bancos, presídios, consulados e tribunais de justiça são algumas das aplicações do equipamento 3 em 1

SÃO PAULO, 30 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, especialista em soluções de AIoT inteligentes e segurança eletrônica, lançou recentemente o portal ISC-D718-T. Trata-se de um detector de metais de passagem com câmera de reconhecimento facial e medição de temperatura. A indicação de uso do produto é para aeroportos, bancos, presídios, consulados, tribunais de justiça e outros ambientes que necessitem de segurança máxima.

"Com baixíssima margem de erro, ele se diferencia no mercado por contemplar três funcionalidades em uma única solução: o reconhecimento facial, para saber se a pessoa é, por exemplo, procurada pela justiça; câmera térmica, identificando quem está com febre; e detector de metais com 18 zonas de detecção", explica Lucas Kubaski, diretor de soluções da Dahua Technology.

O produto, assim como todos os demais que levam a marca Dahua, é integrado à plataforma de segurança unificada de monitoramento DSS Pro. Por meio do software, o cliente faz o gerenciamento do dispositivo, configura as regras de uso e resgata as imagens, entre outros benefícios.

Principais Características:

Dois conjuntos de LEDs vermelho-verde de alto brilho, luzes indicadoras de área de duas fileiras super brilhantes e função interativa independente de 18 zonas com 12 detectores

Visor de LCD touchscreen colorido de 7 polegadas;

Contagem de passagens e alarmes, respectivamente;

Contagem do número de pessoas com temperatura corporal normal e acima do limite;

Monitoramento da temperatura corporal em tempo real;

72 cenários de aplicação e mais 16 cenários personalizados;

100 frequências de trabalho selecionáveis;

17 tipos de som de alarme;

Capacidade de detecção de até 100 pessoas por minuto;

Câmera com tecnologia de sensor térmico VOx não refrigerado e

Erro máximo na medição de temperatura de 0,5 graus para mais ou para menos.

Além do ISC-D718-T a Dahua Technology possui uma linha completa de detectores de metais e passagem e manuais para atender a todas as necessidades do mercado.

Sobre a Dahua Technology

A Dahua Technology é líder mundial em soluções e serviços de AIoT inteligentes baseados em vídeo e análise de imagens. Por meio de inovações tecnológicas dispõe de soluções completas, sistemas e serviços de segurança para criar valor às operações em cidades, organizações empresariais e consumidores com soluções de alta tecnologia que visam criar uma vida inteligente e segura. No Brasil, as soluções e produtos Dahua foram instalados em grandes projetos, como o Aeroporto Internacional de São Paulo, Allianz Parque, Metrô de Salvador, Metrô de Recife e Prefeitura de São Paulo. Como uma empresa de alta tecnologia, a Dahua Technology tornou-se com sucesso uma empresa publicamente listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE: 002236) em maio de 2008.

Em 2020, a empresa obteve uma receita operacional de US$ 4 bilhões, e ao longo de seus 20 anos de existência vem dedicando 10% de sua receita em Pesquisa & Desenvolvimento, num total de US$ 460 milhões no último ano. Mais da metade de seus 16.000 funcionários estão envolvidos em P&D no mundo. Com 200 escritórios na Ásia, bem como 56 subsidiárias e escritórios de representação cobrindo a Ásia-Pacífico, América do Norte, América Latina, Europa e África, a Dahua Technology implementou seus produtos, soluções e serviços em 180 países e regiões, cobrindo as principais verticais, como cidade segura, tráfego, varejo, bancos, finanças e energia.

A Dahua Technology é reconhecida (2019) pelo órgão americano National Institute of Standards and Technology como um dos 10 melhores sistemas de reconhecimento facial do mundo. A Tecnologia de Segmentação de Imagens da Dahua Technology, utilizada na coleta de metadados, também é apontada como a nº 1 em todo o mundo pelo MIT (2020). A empresa também é referência em cibersegurança, conquistando a certificação ISO/IEC 27701 da British Standards Institution (BSI), certificação internacional referência em segurança da informação. A empresa também tem mais de 3.700 patentes solicitadas, incluindo mais de 240 patentes internacionais. Desde 2014, a Dahua Technology é o segundo maior fornecedor de equipamentos de vigilância por vídeo do mundo, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Omdia (anteriormente conhecida como IHS).

