Dahua Technology s'associe au WWF pour développer ses efforts en matière de développement durable à l'échelle mondiale

HONG KONG, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fournisseur de solutions et de services IAoT (Intelligence artificielle des objets) centrés sur la vidéo, a récemment tenu sa première réunion stratégique avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) afin d'envisager une collaboration mondiale en matière de durabilité.

Representative of WWF presented the trophy to Mr. Bob Chen, Senior Vice President of Dahua Technology and President of Global Business

Un représentant du WWF a remis à Dahua un certificat d'appréciation et un trophée spécialement conçu à l'effigie du bruant à poitrine jaune, une espèce gravement menacée, en reconnaissance des contributions exceptionnelles antérieures de Dahua pour la durabilité mondiale et la protection de l'environnement.

Au cours de la réunion, les deux parties ont échangé des idées et des méthodes sur le renforcement de la collaboration afin de faire progresser le développement durable. Dahua a présenté ses solutions IAoT innovantes appliquées en Antarctique, dans le parc forestier national Bawangling de Hainan et dans la réserve naturelle de pandas géants. Ces technologies ont permis une surveillance précise et à distance d'espèces rares telles que les manchots, les gibbons de Hainan et les pandas géants et ont fourni des données essentielles pour la conservation de la faune et de la flore. Le WWF a fait part de son intérêt pour la conservation de la biodiversité, les énergies renouvelables et la réduction de la pollution, ainsi que de ses efforts pour protéger et restaurer la réserve naturelle de Mai Po et ses zones humides.

« Le développement durable est une responsabilité partagée par les entreprises du monde entier », a déclaré M. Bob Chen. « Dahua s'engage à travailler avec des organisations telles que le WWF, en combinant nos forces en matière de technologie et de ressources pour contribuer à la conservation écologique et promouvoir des pratiques durables dans les industries et les communautés. »

Au-delà des projets qu'elle a elle-même lancés, Dahua encourage activement l'action collective dans l'ensemble du secteur, en ralliant ses partenaires afin de renforcer l'impact sociétal. Dans le cadre de la campagne mondiale « Pro Techies », Dahua a encouragé sa communauté d'installateurs à gagner des points par l'intermédiaire de l'application Partner de Dahua et à les convertir en un fonds destiné à soutenir les principaux projets de conservation du WWF, tels que le projet des zones humides sur les trajets de migration pour la restauration et la préservation des écosystèmes des zones humides le long de la voie de migration Asie de l'Est-Australasie.

Le représentant du WWF a déclaré que pour relever les défis environnementaux actuels, il est nécessaire de faire preuve de créativité et d'innovation technologique. Les réalisations présentées par Dahua sont une véritable source d'inspiration et démontrent le pouvoir de la technologie dans la promotion du développement durable. Le WWF a également exprimé sa volonté de collaborer à l'avenir afin d'explorer de nouvelles voies et d'avoir un impact significatif sur la préservation de l'environnement.

Ce partenariat se concentrera sur la restauration des zones humides, la surveillance de la biodiversité, les écotechnologies innovantes tout en explorant les moyens d'élargir l'engagement du public, notamment par des initiatives éducatives conjointes et des campagnes de conservation menées par les communautés.

En tant qu'entreprise socialement responsable et défenseur de l'harmonie entre les humains et la nature, Dahua a activement exploité ses technologies et solutions IAoT avancées dans la protection écologique, y compris la surveillance de la biodiversité, la conservation de la faune, la lutte contre l'exploitation forestière illégale et les efforts de lutte contre le braconnage dans les zones protégées. Cette technologie est largement utilisée dans la recherche sur les espèces menacées afin de fournir des données précieuses pour les stratégies de conservation et permettre une sauvegarde plus efficace des écosystèmes fragiles.

À l'avenir, Dahua continuera à poursuivre sa mission, à savoir « Construire une société plus intelligente et une vie meilleure » pour un avenir plus vert, plus sûr et plus durable pour tous en collaborant avec des partenaires mondiaux et en adoptant des approches plus novatrices.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2605245/Representative_WWF_presented_trophy_Mr_Bob_Chen_Senior_Vice_President.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg