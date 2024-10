Daimler Truck Middle East Africa annonce l'élargissement de ses responsabilités régionales

Images en haute résolution ICI

DUBAI, EAU, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Daimler Truck Middle East Africa (DT MEA), une filiale à 100 % de Daimler Truck AG, est fière d'annoncer ses responsabilités élargies pour 59 marchés à travers le Moyen-Orient et l'Afrique. Cette nouvelle mission régionale reflète l'engagement de Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Buses et FUSO Trucks and Buses à fournir des produits de classe mondiale.

Avec ce rôle régional élargi, DT MEA est désormais encore plus proche de ses partenaires et de ses clients, en particulier sur les marchés à croissance rapide. L'orientation opérationnelle renforcée de l'entreprise garantit la fourniture continue de produits et de services exceptionnels sur tous les marchés, en travaillant main dans la main avec les partenaires locaux pour répondre aux besoins spécifiques de chaque marché.

Daimler Truck MEA exploite deux entrepôts ultramodernes destinés à assurer un approvisionnement continu en pièces d'origine pour les véhicules Mercedes-Benz et FUSO. En outre, son centre de formation avancée souligne son engagement à développer les talents régionaux et à fournir un service inégalé.

Michael Dietz, PDG et président de Daimler Truck Middle East Africa, a déclaré : « Ce mouvement stratégique nous permet de renforcer notre présence régionale et d'assurer un service inégalé à nos clients, aux côtés de nos solides partenaires. Nous nous réjouissons des opportunités que ce nouveau chapitre nous apporte, alors que nous continuons à nous développer sur ces marchés diversifiés et importants. »

Pour plus d'informations, suivez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/daimlermea.

Notes aux rédacteurs :

A propos de Daimler Truck MEA

Daimler Truck Middle East Africa (DT MEA), l'un des cinq centres régionaux mondiaux, est basé à Dubaï et supervise toutes les opérations de véhicules commerciaux de Daimler Truck au Moyen-Orient et en Afrique. L'entité gère l'ensemble du portefeuille de véhicules commerciaux de Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz Buses, FUSO Trucks and Buses, Freightliner et Western Star. En outre, elle gère les activités de service et de pièces détachées dans toute la région MEA, avec l'appui d'entrepôts de pièces détachées pour Mercedes-Benz et FUSO.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2528769/Daimler_Truck_MEA.jpg