Dalberg Advisors ernennt Lillian Kidane zur neuen Regionalleiterin für Afrika

ADDIS ABEBA, Äthiopien, 2. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Dalberg Advisors, ein globales Beratungsunternehmen, das sich für den Aufbau einer integrativeren und nachhaltigeren Welt einsetzt, freut sich, die Ernennung von Lillian Kidane zur neuen Regionalleiterin für die Region Afrika bekanntgeben zu können.

Lillian Kidane, eine Partnerin, die mit unserem Büro in Addis Abeba in Verbindung steht, verfügt über reichhaltiges Fachwissen im Bereich nachhaltiger und wirkungsorientierter philanthropischer und kommerzieller Strategien für Schwellenmärkte.

Lillian Kidane

„Die Ernennung von Lillian markiert einen bedeutenden Wendepunkt in Dalbergs Engagement für Afrika. Ihre umfassende Erfahrung auf dem gesamten Kontinent in den Bereichen öffentliche Gesundheitssysteme, Klima, Handel und digitale Transformation wird von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, den Entwicklungsverlauf des Kontinents zu gestalten," so Gaurav Gupta, Global Managing Partner von Dalberg Advisors.

Lillian verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Regierungen, Stiftungen, Unternehmen und NGOs sowohl auf dem Kontinent als auch in den Vereinigten Staaten, um den Systemwandel und den Zugang zu Medikamenten in Afrika zu unterstützen. In jüngster Zeit war Lillian unter anderem als leitende Beraterin der COVID Vaccine Delivery Partnership (CoVDP) in Genf tätig, wo sie die Zuteilung und Auszahlung von Impfstoffen in 34 Ländern weltweit während der Jahre der Pandemie überwachte.

„Dalberg kann auf eine bemerkenswerte Geschichte der Zusammenarbeit mit Partnern zurückblicken, um positive Veränderungen zu bewirken. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Position als Regionalleiterin unsere Zusammenarbeit mit Weltveränderern zu vertiefen, damit wir gemeinsam eine stärkere Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung auf dem gesamten afrikanischen Kontinent spielen können," so Lillian Kidane, Partnerin und Regionalleiterin für Afrika bei Dalberg Advisors.

Vor Dalberg hielt Lillian Führungspositionen bei General Electric (GE) in Afrika sowie bei der Clinton Foundation inne. Sie hat Abschlüsse an der Yale University School of Medicine und der Johns Hopkins School of Public Health erworben.

„Lillians Erfolgsbilanz und ihr umfassendes Fachwissen in einer Reihe von Themen, die für die Zukunft Afrikas von großer Bedeutung sind, machen sie zur perfekten Wahl für die Leitung unserer Arbeit auf dem Kontinent. Sie inspiriert sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter und verfügt als Leiterin über hervorragende Leistungen und Einfühlungsvermögen," fügt Sunru Yong, Partner des Büros in Kenia hinzu.

Dalberg Advisors nahm im Jahr 2007 seine Tätigkeit in Afrika und in Südafrika auf und weitete seine Tätigkeiten schnell auf ganz West- und Ostafrika aus. Hier wickelte das Unternehmen über 1.100 Einsätze auf dem gesamten Kontinent ab und arbeitete mit einer Reihe von Interessengruppen zusammen, darunter kommunale Organisationen, lokale und globale gemeinnützige Organisationen, Investoren, Stiftungen, Unternehmen, regionale Einrichtungen und verschiedene Ministerien.

„Afrika braucht keine weiteren Berater, die uns mitteilen, wie die Veränderungen auf unserem Kontinent aussehen sollten. Wir wollen, dass unternehmerische Energie und Investitionen die Bemühungen um eine Entkolonialisierung der traditionellen Entwicklungsagenda unterstützen. Wir hoffen, unseren kleinen Beitrag dazu leisten zu können, indem wir lokale Einheiten und Führungskräfte der Basisbewegung kontinuierlich weiter schulen, die sich dem nachhaltigen Wandel in unseren Gemeinden verschrieben haben, und Dalberg teilt diese Vision," so Lillian Kidane.

Informationen zu Dalberg Advisors

Dalberg Advisors ist ein strategisches Beratungsunternehmen, das die besten Strategiekenntnisse des privaten Sektors und rigorose analytische Fähigkeiten mit fundierten Kenntnissen und Netzwerken in Wachstums- und Grenzmärkten kombiniert. Wir arbeiten im öffentlichen, privaten und philanthropischen Sektor zusammen, um integratives Wachstum voranzutreiben und Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dalberg Advisors beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter an mehr als 25 Standorten in Afrika, in der Region Asien-Pazifik, Lateinamerika, Europa und den USA.

Dalberg Advisors gehört zur Dalberg Group, die sechs Unternehmen umfasst — Dalberg Advisors, Dalberg Data Insights, Dalberg Design, Dalberg Implement, Dalberg Media und Dalberg Research — sowie das gemeinnützige Unternehmen Dalberg Catalyst.

Informationen zu Lillian Kidane

Lillian Kidane trat Dalberg im Jahr 2018 in Äthiopien bei und bringt fast 20 Jahre Erfahrung in der globalen Entwicklung mit ein. Ihr vielfältiges Fachwissen umfasst öffentliche Gesundheitssysteme, Klima- und Handelspolitik sowie die digitale Transformation in Afrika und der Karibik. Sie arbeitet mit Organisationen aus dem gesamten Spektrum des sozialen Sektors zusammen - Regierungen, Unternehmen, private Stiftungen, multilaterale Organisationen und NGOs.

Lillian ist Unternehmerin mit Leib und Seele und bringt in ihre Arbeit ihre eigenen Erfahrungen bei der Gründung erfolgreicher lokaler Unternehmen ein, darunter eine afrikaweite E-Commerce-Plattform, eine auf Leder aufbauende Modemarke und eine Plattform für Zahlungsgateways - alles mit dem Ziel, den Handel zwischen und innerhalb Afrikas zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen. Sie ist bestrebt, Menschen und Gemeinschaften dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial durch Bildungsmöglichkeiten und menschenwürdige Arbeit auszuschöpfen. Lillian startete ihre berufliche Laufbahn als Freiwillige des Peace Corps in Marokko, wo sie Frauen und Kindern in einer kleinen Stadt Gesundheitsschulungen und klinische Dienste anbot und ihre Leidenschaft für berufliches Lehren entdeckte. Sie sitzt auch in einer Reihe von Gremien auf globaler und lokaler Ebene, darunter die Labor Mobility Partnerships, eine gemeinnützige Organisation, die skalierbare Lösungen für den grenzüberschreitenden Zugang von Arbeitnehmern zu hochwertigen Arbeitsplätzen entwickelt.

Lillian absolvierte ihre postgradualen Studien im Bereich Internationales Gesundheitsmanagement an der School of Medicine der Yale University (USA), hat einen Master in Public Health mit Schwerpunkt Health Economics und Informatics von der Johns Hopkins School of Public Health (USA) und einen Bachelor-Abschluss von der University of Notre Dame (USA). Lillian ist eritreischer Abstammung und lebt mit ihrem Ehemann und zwei Söhnen in Addis Abeba, Äthiopien.

