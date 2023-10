Dalberg Advisors nomme Lillian Kidane nouvelle directrice régionale pour l'Afrique

ADDIS-ABEBA, Éthiopie, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Dalberg Advisors, un cabinet de conseil en impact global engagé dans la création d'un monde plus inclusif et durable, a le plaisir d'annoncer la nomination de Lillian Kidane en tant que nouvelle directrice régionale pour l'Afrique.

Lillian Kidane, partenaire affiliée à notre bureau d'Addis-Abeba, possède une riche expertise en matière de stratégies philanthropiques et commerciales durables et basées sur l'impact pour les marchés émergents.

Lillian Kidane

« La nomination de Lillian marque une étape importante dans l'engagement de Dalberg en Afrique. Sa vaste expérience à travers le continent dans les systèmes de santé publique, le climat, le commerce et la transformation numérique sera inestimable pour contribuer à façonner la trajectoire de développement du continent », a déclaré Gaurav Gupta, associé directeur mondial de Dalberg Advisors.

Lillian compte 20 ans d'expérience de collaboration avec des gouvernements, des fondations, des entreprises et des ONG, tant sur le continent qu'à partir des États-Unis, pour soutenir la transformation des systèmes et l'accès aux médicaments en Afrique. Parmi ses récents accomplissements, Lillian a été conseillère principale auprès de la direction du Partenariat pour la fourniture de vaccins COVID (CoVDP) à Genève, chargée de superviser la distribution et le décaissement des vaccins dans 34 pays du monde au cours des années de pandémie.

« Dalberg a une longue histoire de collaboration avec des partenaires en vue d'apporter des changements positifs, et je suis impatiente, dans mes nouvelles fonctions de directrice régionale, d'approfondir nos collaborations avec les acteurs du changement, afin que nous puissions jouer ensemble un rôle plus important dans l'élaboration d'un développement durable sur le continent africain », a commenté Lillian Kidane, associée et directrice régionale pour l'Afrique, Dalberg Advisors.

Avant de rejoindre Dalberg, Lillian a occupé des postes de direction chez General Electric (GE), en Afrique, ainsi qu'à la Fondation Clinton. Elle est diplômée de l'école de médecine de l'université de Yale et de l'école de santé publique de Johns Hopkins.

« L'expérience opérationnelle de Lillian et son expertise approfondie des questions à fort impact qui façonnent l'avenir de l'Afrique font d'elle le choix idéal pour guider notre travail sur le continent. Elle est une source d'inspiration pour nos clients et notre personnel, car elle dirige avec excellence et empathie », a indiqué Sunru Yong, partenaire du bureau du Kenya.

Dalberg Advisors a commencé ses activités en Afrique en 2007 en Afrique du Sud et s'est rapidement développé en Afrique de l'Ouest et de l'Est, couvrant plus de 1 100 engagements sur le continent, travaillant avec diverses parties prenantes, y compris des organisations communautaires, des organisations à but non lucratif locales et mondiales, des investisseurs, des fondations, des entreprises, des organismes régionaux et divers ministères.

« L'Afrique n'a pas besoin de plus de consultants qui nous disent comment changer notre continent. Nous voulons que l'énergie entrepreneuriale et l'investissement soutiennent les efforts visant à décoloniser le programme de développement traditionnel. Nous espérons apporter notre petite contribution à cet égard en élevant constamment les entités locales et les leaders sur le terrain qui se consacrent à un changement durable dans nos communautés, et Dalberg partage cette vision », a ajouté Lillian Kidane.

À propos de Dalberg Advisors

Dalberg Advisors est un cabinet de conseil stratégique qui allie le meilleur des compétences stratégiques du secteur privé et des capacités analytiques rigoureuses à une connaissance approfondie et à des réseaux dans les marchés émergents et frontières. Nous travaillons en collaboration avec les secteurs public, privé et philanthropique afin d'alimenter une croissance inclusive et d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Dalberg Advisors compte plus de 550 employés répartis sur plus de 25 sites en Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis.

Dalberg Advisors fait partie du groupe Dalberg, qui comprend six entreprises, Dalberg Advisors, Dalberg Data Insights, Dalberg Design, Dalberg Implement, Dalberg Media et Dalberg Research, ainsi que l'organisation à but non lucratif Dalberg Catalyst.

À propos de Lillian Kidane

Lillian Kidane a rejoint Dalberg en 2018 en Éthiopie avec près de 20 ans d'expérience dans le développement mondial. Son expertise diversifiée couvre les systèmes de santé publique, les politiques climatiques et commerciales, et la transformation numérique à travers l'Afrique et les Caraïbes, en travaillant avec des organisations à travers le spectre du secteur social : gouvernements, entreprises, fondations privées, multilatérales et ONG.

Lillian est une entrepreneuse dans l'âme, apportant à son travail sa propre expérience dans l'introduction d'entreprises locales prospères, y compris une plateforme de commerce électronique à l'échelle de l'Afrique, une marque de mode à base de cuir, et une plateforme de passerelle de paiement, toutes visant à accroître le commerce inter- et intra-africain et la création d'emplois. Sa passion est d'aider les individus et les communautés à atteindre leur plein potentiel par le biais d'opportunités éducatives et d'un travail digne. Lillian a commencé sa carrière professionnelle en tant que volontaire du Corps de la Paix au Maroc, en fournissant une formation sanitaire et des services cliniques aux femmes et aux enfants d'une petite ville où elle a découvert sa passion pour l'enseignement professionnel. Elle siège également dans plusieurs conseils d'administration au niveau mondial et local, notamment au sein de Labor Mobility Partnerships, une organisation à but non lucratif qui élabore des solutions évolutives pour permettre aux travailleurs d'accéder à des emplois de qualité par-delà les frontières.

Lillian a terminé ses études supérieures en gestion des soins de santé internationaux à l'école de médecine de l'université de Yale (États-Unis), est titulaire d'un master en santé publique en économie de la santé et en informatique de l'école de santé publique Johns Hopkins (États-Unis) et est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université de Notre Dame (États-Unis). Lillian est d'origine érythréenne et vit à Addis-Abeba, en Éthiopie, avec son mari et ses deux fils.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2236068/Lillian_headshot.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1829492/4316348/Dalberg_Logo.jpg

SOURCE Dalberg Advisors