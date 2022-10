Dalende investeringen in midden- en lage-inkomenslanden, wereldwijde stagnatie en een overvloed aan "droog poeder": De stand van de particuliere investeringen in infrastructuur

Een kloof: In 2021 vond 80% van de particuliere investeringen in infrastructuurprojecten plaats in landen met een hoog inkomen.

Veerkrachtige prestaties: Stijgende inflatie en rentetarieven hadden minder invloed op de infrastructuur dan andere activaklassen.

Greenlining: In 2021 was 60% van de private investeringen in infrastructuurprojecten groen.

SYDNEY, 13 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Volgens een nieuw rapport dat nu gepubliceerd is door Wereldwijde infrastructuurhub (GI-hub) dalen particuliere investeringen in infrastructuurprojecten in midden- en lage-inkomenslanden waar investeringen het meest nodig zijn. Terwijl de investeringen in 2021 in hoge-inkomenslanden met 8,3% stegen, daalden ze voor het derde jaar met 8,8% in midden- en lage-inkomenslanden.

Tegelijkertijd laat de Rapport Inframonitor 2022 zien dat het totaal aan particuliere investeringen in infrastructuurprojecten voor het achtste jaar op rij stagneren, ondanks het herstel tot de niveaus van vóór de COVID-19-pandemie. Zoals we tijdens de COVID-19-pandemie zagen, maakt een gebrek aan investeringen in voldoende, veerkrachtige infrastructuur mensen overal kwetsbaar voor ontoereikende gezondheidszorg, hogere werkloosheid, armoede en voor andere verwoestende effecten.

De dalende investeringen door particulieren zijn vooral opmerkelijk naast de stijgende niveaus van "droog poeder" en de sterke prestaties van infrastructuurinvesteringen.

"Droog poeder (cash-reserves van professionele beleggers die op elk moment benut kunnen worden) is sinds 2010 verviervoudigd tot USD 298 miljard", aldus Marie Lam-Frendo, Chief Executive Officer van GI Hub. "Het is onaanvaardbaar dat we niet investeren in broodnodige infrastructuur als we het kapitaal hebben, en we weten dat investeringen in infrastructuur sterke prestaties vertonen in vergelijking met investeringen in andere activaklassen."

Het rapport vermeldt 'greenlining' in ongekende niveaus van groene particuliere investeringen, voornamelijk in de sector van hernieuwbare energie. Groene investeringen anders dan in hernieuwbare energie blijven echter laag en moeten groeien om de klimaatdoelstellingen te behalen.

"We kunnen het ons niet veroorloven om zowel de investeringscrisis in de infrastructuur als de klimaatcrisis te negeren. Door samenwerking tussen de publieke en private sector kunnen we werken aan het oplossen van beide", aldus Lam-Frendo. "De onmiddellijke en absolute prioriteit voor de infrastructuurgemeenschap is om de krachten te bundelen en een enorme toename van investeringen te activeren."

Inframonitor 2022 biedt overheden en investeerders stuurinformatie om hun investeringen te richten voor maximale impact. Dit is de derde editie van het belangrijkste rapport van de GI Hub en behandelt trends in:

particuliere investering in infrastructuurprojecten

prestaties van infrastructuurinvesteringen

beschikbaarheid van particulier kapitaal voor infrastructuur

de rol van multilaterale ontwikkelingsbanken bij particuliere investeringen in infrastructuur.

