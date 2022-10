Investissements en chute libre dans les pays à revenu faible et intermédiaire, stagnation mondiale et abondance de poudre sèche : l'état de l'investissement privé dans les infrastructures

Un fossé : en 2021, 80 % des investissements privés dans les projets d'infrastructures ont été réalisés dans les pays à revenu élevé.

Une performance résiliente : la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt a moins affecté les infrastructures que les autres classes d'actifs.

Doublage vert : en 2021, 60 % des investissements privés dans des projets d'infrastructures étaient verts.

SYDNEY, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Global Infrastructure Hub (GI Hub), les investissements privés dans les projets d'infrastructures sont en chute libre dans les pays à revenu faible et intermédiaire où ces investissements sont les plus nécessaires. Alors que les investissements ont augmenté de 8,3 % dans les pays à revenu élevé en 2021, ils ont chuté pour la troisième année consécutive dans les pays à revenu faible et intermédiaire, soit de 8,8 %.

image_1 Global Infrastructure Hub Chief Executive Officer Marie Lam-Frendo

Dans le même temps, le rapport Infrastructure Monitor 2022 montre que le total des investissements privés dans les projets d'infrastructure stagne pour la huitième année consécutive, bien que ceux-ci aient retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Comme la pandémie de COVID-19 nous l'a montré, le manque d'investissement dans des infrastructures suffisantes et résilientes expose les populations partout dans le monde à l'insuffisance des soins de santé, à la hausse du chômage, à la pauvreté et à d'autres effets dévastateurs.

La stagnation des investissements privés est particulièrement frappante au regard de l'augmentation des niveaux de poudre sèche et de la bonne performance des investissements en infrastructures.

« La poudre sèche - qui désigne les capitaux privés disponibles mais non investis - a quadruplé depuis 2010, pour atteindre 298 milliards de dollars US », a déclaré Marie Lam-Frendo, directrice générale de GI Hub. « Il est inadmissible que nous n'investissions pas dans les infrastructures qui font cruellement défaut alors que nous disposons du capital nécessaire, et nous savons que les investissements dans les infrastructures affichent une forte performance par rapport aux investissements dans d'autres classes d'actifs. »

Le rapport constate un « doublage vert » représenté par des niveaux sans précédent des investissements privés verts, principalement dans le secteur des énergies renouvelables. Toutefois, les investissements verts hors énergies renouvelables restent faibles et doivent augmenter si l'on veut atteindre les objectifs en matière de climat.

« Nous ne pouvons nous permettre d'ignorer ni la crise des investissements dans les infrastructures ni la crise climatique. Grâce à la collaboration entre les secteurs public et privé, nous pouvons œuvrer à leur résolution de ces deux crises », a déclaré M. Lam-Frendo. « La priorité immédiate et absolue pour la communauté des infrastructures est d'unir ses forces et de susciter une augmentation massive des investissements. »

Le rapport Infrastructure Monitor 2022 fournit aux gouvernements et aux investisseurs des données qui leur permettent de cibler leurs investissements pour un impact maximal. C'est la troisième édition du rapport phare du Hub GI et il présente les tendances en ce qui concerne :

l'investissement privé dans les projets d'infrastructures

la performance des investissements en infrastructures

la disponibilité des capitaux privés pour les projets d'infrastructures

le rôle des banques multilatérales de développement dans les investissements privés dans les infrastructures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1919416/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1919417/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1820749/GIHub_1_PMS_Logo.jpg

SOURCE Global Infrastructure Hub