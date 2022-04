DAMAC Group rüstet sich für den Einstieg ins Metaversum

- Bis zu 100 Millionen USD Investition für „D-Labs" geplant

- Neue Initiative für konzernweite Dienstleistungen wie virtuelles Zuhause, digitales Eigentum, digitale Wearables und digitaler Schmuck

- Alle Konzerngesellschaften und Kunden von DAMAC Properties erhalten Priorität

- Teil der unternehmensweiten Digitalisierungsambitionen und des Ziels, eine weltweit tätige digitale Marke zu werden

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Das führende in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Geschäftskonglomerat, die DAMAC Group – der Mutterkonzern des globalen Immobilienentwicklungsunternehmens DAMAC Properties, des Rechenzentrumsunternehmens Edgnex, des Luxusjuweliers de Grisogono und des Modehauses Roberto Cavalli – kündigt Pläne an, in die Welt des Metaversums einzusteigen und seine eigenen digitalen Städte zu bauen und damit einer der Pioniere im Golf-Kooperationsrat (GCC) zu werden.