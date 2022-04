DAMAC Group se prépare à entrer dans le metaverse

« Afin de se conformer aux tendances progressistes du secteur, nous étendons nos offres au royaume du metaverse pour profiter des nombreuses possibilités qu'il présente. Nous avons envie d'être les premiers à exploiter les possibilités qu'offre le metaverse afin de renforcer la connexion et l'engagement avec nos clients et leurs intérêts », a déclaré Hussain Sajwani, fondateur de DAMAC.

Sous la bannière de « D-Lab », le groupe sera dirigé par Ali Sajwani, président directeur général de D-Labs et directeur général de DAMAC. Cette initiative s'inscrit dans les ambitions de l'entreprise de passer aux actifs numériques et aux jetons non fongibles (NFT). Ali Sajwani a la mission d'atteindre l'objectif de l'organisation : être une marque numérique mondiale de premier plan.

Le Groupe prévoit d'investir jusqu'à 100 millions de dollars pour le projet.

« Au cours des deux dernières années, nous n'avons cessé de renouveler nos efforts de numérisation. Cette nouvelle initiative d'entrée dans le metaverse ne fera que renforcer notre empreinte numérique. En plus de mettre à jour nos systèmes, nos processus et nos opérations dans l'ensemble des services, nous avons investi dans la création d'une solide équipe d'experts qualifiés et talentueux pour nous aider à devenir un leader numérique. Nous prévoyons de poursuivre cet exercice et d'élargir notre équipe et notre savoir-faire », explique Ali Sajwani.

Depuis l'année dernière, la branche immobilière du groupe, DAMAC Properties, offre aux acheteurs une expérience virtuelle 3D qui utilise la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). Il s'agit d'un tremplin dans le royaume du metaverse : un univers numérique composé de VR, AR et réalité étendue (XR). Cette dernière renvoie à « tous les environnements réels et virtuels combinés et interactions entre l'homme et la machine générées par la technologie informatique et les vêtements » où les utilisateurs peuvent avoir la sensation de « vivre » une expérience.

Grâce à cette initiative, le groupe DAMAC espère élargir ses services afin de répondre aux besoins de l'ensemble du groupe en matière d'actifs numériques : des maisons virtuelles, biens immobiliers numériques ou vêtements numériques, aux bijoux numériques, notamment par l'acquisition du bijoutier suisse de Grisogono et de la marque de mode italienne Roberto Cavalli.

Les expériences numériques font également partie de l'offre, car les clients pourront se régaler virtuellement du Mandarin Oriental Resort Bolidhuffaru, qui fait partie du portefeuille d'hôtels, de resorts et d'appartements avec services du groupe.

Les clients existants de DAMAC, toujours engagé auprès de ses parties prenantes, pourront en premier investir dans ces actifs numériques une fois les plans déployés.

Le metaverse dans les affaires

On sait que le metaverse est un atout pour les entreprises et leurs employés puisqu'il permet des collaborations dans un environnement 3D stimulant et extrêmement relié, qui se concentre sur les connexions sociales. Parmi les principaux avantages de l'adaptation au metaverse figurent l'augmentation de l'engagement et la fidélisation des clients, une meilleure connectivité et collaboration avec les parties prenantes, ce qui se traduit par une augmentation des revenus.

Une étude de Market Research Future (MRF) a constaté que le marché du metaverse valait 21,91 milliards de dollars en 2020, chiffre qui devrait connaître une croissance de 41,7 % d'ici 2030. Le rapport explique que la convergence des mondes physique et numérique, associée au besoin croissant de metaverse pour l'achat d'actifs numériques à l'aide de cryptomonnaies, offrira de solides opportunités au marché au cours de la période de prévision.

En outre, la demande de biens immobiliers dans le metaverse est particulièrement importante. Selon les prévisions, ils compteraient parmi les attractions les plus populaires pour les investisseurs dans l'espace virtuel.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1803859/DAMAC_Group.jpg

SOURCE DAMAC Group