DAMAC Properties, com sede em Dubai, faz incursão no mercado imobiliário dos EUA com condomínios ultraluxuosos da marca CAVALLI em Miami

é um ajuste natural devido a seu apelo de luxo e moda O anúncio chega em um momento de rápida expansão global para a incorporadora com sede em Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos e MIAMI, 28 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A DAMAC Properties, com sede nos Emirados Árabes Unidos, anunciou que ganhou a licitação de USD 120 milhões para adquirir um terreno no sofisticado bairro de Surfside, em Miami. O desenvolvedor com sede em Dubai planeja construir um projeto de condomínio ultraluxuoso com a marca CAVALLI.

A propriedade, na Collins Avenue, oferece aos moradores 60 metros de frente ao mar e acesso a South Beach e Bal Harbour. O terreno, com 7.300 metros quadrados, foi vendido ao DAMAC por USD 120 milhões por meio de um processo judicial.