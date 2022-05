DAMAC Properties con sede en Dubái incursiona en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos con departamentos ultralujosos en Miami bajo la marca CAVALLI

En relación con la compra, Hussain Sajwani, presidente y fundador de DAMAC, expresó: "DAMAC Properties evalúa desde hace mucho tiempo oportunidades de desarrollo en Miami. Consideramos que esta ciudad, que es conocida por ser un centro de lujo y moda, es una opción natural para nuestra empresa, que se ha ganado su reputación como marca de ofertas de lujo".

Surfside, en los últimos años, se ha convertido en el foco de atención de los desarrollos de departamentos de lujo, incluidos Four Seasons Private Residences, las Fendi Chateau Residences, y los edificios Arte Surfside.

La ciudad también cuenta con una serie de hoteles de alta gama, entre los que se incluyen The Four Seasons, the St. Regis Bal Harbour y The Ritz-Carlton Bal Harbour, y su principal área de compras, las Bal Harbour Shops, se conoce en Miami como un destino de lujo para las compras.

DAMAC Properties, conocida por sus ofertas inmobiliarias de lujo tanto a nivel regional como mundial, está ampliando rápidamente su presencia global a través desarrollos como su proyecto emblemático en Europa, DAMAC Towers Nine Elms, en el prestigioso distrito de la Zona 1 de Londres con interiores de Versace.

El proyecto Surfside será el primero de DAMAC en los Estados Unidos.

El éxito sostenido de la empresa a lo largo de los años, y más recientemente con el viento a favor de las previsiones y resultados económicos estelares de Dubái, la han impulsado a evaluar seriamente diversas oportunidades globales de desarrollo y crecimiento.

La empresa está desarrollando un complejo turístico de lujo en Maldivas, que será operado por la marca hotelera global Mandarin International y ya tiene proyectos en Canadá, el Reino Unido y en todo Oriente Medio.

En 2021, DAMAC Properties inició dos proyectos en Dubái, DAMAC Lagoons, la tercera comunidad maestra del desarrollador en Dubái, y Cavalli Tower, una torre de lujo de 70 pisos que da a Palm Jumeirah, con interiores de la marca Cavalli. Ambos proyectos son muy cotizados y han recibido gran interés de los clientes.

"Nuestra expansión global hacia los Estados Unidos marca un hito importante y demuestra que DAMAC es una opción a tener en cuenta. Este es un momento interesante, y tenemos mucho por dar", afirmó Sajwani.

"Estamos creciendo rápidamente, no solo en nuestros emprendimientos inmobiliarios, sino en diversos sectores como la moda, la hospitalidad e incluso en industrias emergentes como el metaverso, los NFT y los centros de datos. Esto nos permite estar a la vanguardia", concluyó.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1827765/DAMAC_1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1827769/DAMAC_2.jpg

FUENTE DAMAC Properties

