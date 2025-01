DAMAC Properties dévoile son premier lancement de 2025 : Vues de la rivière

Amira Sajwani, a déclaré : "Nous sommes fiers de continuer à écouter les commentaires de nos clients et de mettre sur le marché des produits qui répondent vraiment à leurs attentes. Riverside Views présente une collection d'appartements élégants d'une ou deux chambres à coucher, répartis en huit groupes thématiques uniques sur le site : Sarcelle, Azur, Marine, Indigo, Royal, Capri, Soleil et Pacifique. Conçu pour connecter les résidents à la nature et à la communauté, le projet présente un mélange de verdure et paysage aquatique, renforçant un sentiment de bien-être et de connexion avec l'environnement. Nous continuerons à façonner le paysage de l'immobilier de luxe à Dubaï et à proposer des produits emblématiques".

Une nouvelle norme de vie basée sur le bien-être

Situé à environ 15 minutes de l'Expo 2020 et de l'aéroport international Al Maktoum, Riverside Views promet une accessibilité facile avec des équipements de classe mondiale. Cinq options de restauration seront disponibles, dont Portofino Italian Restaurant, floating island restaurant, Zen Spa, et hydroponic farm qui fournit des légumes frais tous les jours. En mettant l'accent sur la santé et le bien-être, les résidents auront accès à des installations de fitness au bord de l'eau et à une scène d'échecs flottante , ainsi qu'à un opéra flottant, à des lacs d'huiles essentielles et à des salles de paix conçues pour encourager la pleine conscience et la créativité.

Avec des appartements d'une chambre à partir de 888 000 AED et des appartements de deux chambres à partir de 1 420 000 AED, Riverside Views propose un plan de paiement attractif 70/30. La livraison du projet est prévue pour le 31 mai 2028.

Une année de dynamisme et d'expansion

L'inauguration de Riverside Views fait suite à une année record pour DAMAC Properties, marquée par le lancement de trois projets communautaires majeurs : Sun City, DAMAC Islands, et l'annonce de DAMAC Riverside. Sur cette lancée, DAMAC prévoit de lancer de nouveaux projets et de réaliser d'importantes mises à jour en matière de construction tout au long de l'année 2025.

À propos de DAMAC Properties

Depuis 2002, DAMAC Properties est à l'avant-garde du marché de l'immobilier de luxe au Moyen-Orient et propose des propriétés résidentielles, commerciales et de loisirs primées dans toute la région et à l'étranger, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar, en Jordanie, au Liban, en Irak, aux Maldives, au Canada, aux États-Unis, ainsi qu'au Royaume-Uni.

Depuis lors, l'entreprise a livré plus de 47 000 logements et plus de 40 000 autres sont en cours de planification et de développement. S'associer à certaines des marques de mode et de style de vie les plus éminentes au monde pour créer des expériences de vie extraordinaires, comme avec Versace, Roberto Cavalli ou de GRISOGONO. Grâce à sa vision cohérente et à son dynamisme, DAMAC construit la prochaine génération de logements de luxe dans le monde entier.

Vivez le luxe.

Visitez-nous à l'adresse suivante : www.damacproperties.com

Suivez DAMAC Properties sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn, et YouTube(@DAMACofficial).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2608720/Riverside_Views_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2608718/Riverside_Views_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2608719/Riverside_Views_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2608717/Riverside_Views_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2455928/5140728/DAMAC_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED