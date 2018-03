Dándole voz a la epidemia silenciosa de 25 millones de estadounidenses: The Nash Education Program™ se lanza en Estados Unidos

- El 26 de marzo, The NASH Education Program™ se lanza en E.E.U.U para concientizar a la población acerca de una enfermedad asintomática, poco conocida, que se estima afecta a más de 25 millones de estadounidenses

- Para marcar el lanzamiento del The NASH Education ProgramTM en los Estados Unidos, se llevará a cabo un webinar (seminario en línea) el lunes 26 de marzo a las 2:00 pm (EST), con la perspectiva de los principales hepatólogos y diabetólogos en el campo y un paciente que lucha contra la EHNA (NASH por sus siglas en inglés). Usted puede registrarse para el webinar haciendo clic en el enlace de arriba.

- The NASH Education ProgramTM anuncia también el First International NASH Day (el Día Internacional de la EHNA)

CIUDAD DE NUEVA YORK, 26 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- The NASH Education ProgramTM o el Programa Educativo de EHNA (como se conoce por sus siglas en español) se lanza hoy en Estados Unidos. Este programa está diseñado para concientizar a la población acerca de una enfermedad asintomática, poco conocida, que se estima afecta a más de 25 millones de estadounidenses y a cerca de 12 por ciento de adultos en los países desarrollados. La EHNA (NASH en inglés) o esteatohepatitis no alcohólica es una enfermedad metabólica caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado junto a la inflamación y la degeneración de las células del hígado. En demasiados casos conduce a trasplantes de hígado y cáncer de hígado. Aflige a un número creciente de niños y adolescentes, y afecta particularmente a la población hispana.

The NASH Education ProgramTM, una entidad independiente y una iniciativa sin afiliación incluye un comité científico independiente (compuesto de Hepatólogos and Diabetólogos europeos y estadounidenses) dedicados a difundir la concientización acerca de esa devastadora enfermedad. Con la producción y la difusión of videos educativas, contenido digital y investigación realizados para el NASH Global Health ObservatoryTM, The NASH Education ProgramTM está buscando construir una coalición sin afiliación política para informar y equipar todos los sectores de la salud con el objetivo de resolver de forma proactiva esa crisis de salud pública.

Para marcar el lanzamiento del The NASH Education ProgramTM en los Estados Unidos, se llevará a cabo un webinar (seminario en línea) el lunes 26 de marzo. Este webinar incluirá la perspectiva de los principales hepatólogos y diabetólogos en el campo, un paciente que va a compartir su experiencia con esa compleja enfermedad y un líder en el apoyo a patientes con problemas hepáticos. Usted puede registrarse para el webinar haciendo clic en el enlace de arriba.

También el 26 de marzo, oficiales del The NASH Education ProgramTM comunicarán los resultados de su nueva encuesta, conducida a través de los redes del British Liver Trust y de la Fatty Liver Foundation y en asociación con Health Unlocked. Esa importante encuesta contiene nuevos datos sobre la concientización de los pacientes con la enfermedad, la necesidad de más información sobre la EHNA y las relaciones con otros problemas de salud (así como la presión arterial elevada y el diabetes).

Las perspectivas de los médicos estadounidenses and pacientes sobre la EHNA esta compartidas por The NASH Education ProgramTM para ayudar educar sobre esa patología grave así:

Dr. Stephen Harrison, director médico de Pinnacle Clinical Research de Texas (Estados Unidos), profesor visitante del Radcliffe College of Medicine, University of Oxford, San Antonio Texas, E.E.E.U. comentó : « En los Estados Unidos, se espera que la EHNA se transforme en la causa principal de los trasplantes de hígado hacia 2020. La EHNA es una enfermedad silenciosa y es difícil a diagnosticar. En consecuencia, los personas con mas riesgos de desarollar la EHNA o los que tengan no lo saben. The NASH Education ProgramTM está concebido para colocar los profesionales de salud y les pacientes en el corazón de la conciencia y de las acciones educativas. Esperamos dar la palabra a los potenciales pacientes del EHNA y ayudarlos el camino hacia una vida más larga y más saludable."

Donna R.Cryer, Presidente & Director General del Global Liver Institute (GLI) comentó "considerando el enfoque del GLI para lograr el reconocimiento de los costes humanos y económicos en ignorar los problemas de salud hepática, solo tiene sentido apoyar a los esfuerzos en educar la gente en todo el mundo sobre la EHNA."

Marcela Medina, una paciente diagnosticada con EHNA comentó "como nueva paciente diagnosticada con EHNA, ha sido una lucha de encontrar recursos que me ayuden a navegar la enfermedad y The NASH Education Program™ rellenará este vacío."

Como parte de estas iniciativas, The NASH Education ProgramTM organizará su primer International NASH Day, (Día Internacional de la EHNA) el cual tendrá lugar el 12 de junio de 2018 en 20 ciudades a través del mundo. La más grande combinación de físicos, científicos, pacientes y partes interesadas se reunirán en un día de acción para concientizar al mundo acerca de la próxima crisis de salud pública y para apoyar los esfuerzos para combatir y curar la EHNA.

ACERCA LA EHNA (NASH por sus siglas en inglés)

EHNA o esteatohepatitis no alcohólica es una enfermedad metabólica caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado junto a la inflamación y la degeneración de las células del hígado. La enfermedad está asociada con el riesgo a largo plazo de una disminución de la funcionalidad hepática, que conlleva a la cirrosis no- alcohólica, insuficiencia hepática e incluso cáncer en el hígado. Esta se encuentra asociada también con un riesgo mayor de mortalidad cardiovascular. Se cree que su aumento está conectado con el crecimiento global de las epidemias de la diabetes de tipo 2 y la obesidad.

ACERCA THE NASH EDUCATION PROGRAMTM (PROGRAMA EDUCATIVO DE NASH)

The NASH Education ProgramTM (Programa Educativo de EHNA) - un fondo patrimonial sin fines de lucro - define e impulsa iniciativas en colaboración con un comité científico independiente compuesto por cuatro líderes de opinión internacional claves. Los líderes del comité científico son conocidos y respetados tanto en el sector hepático como en los círculos de enfermedades metabólicas y tienen una fuerte presencia tanto en Estados Unidos como en Europa. www.the-nash-education-program.com.

