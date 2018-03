O The NASH Education Program™ é lançado nos Estados Unidos em 26 de março, dando voz à "epidemia silenciosa" que atinge 25 milhões de norte-americanos

NOVA YORK, 26 de março de 2018 /PRNewswire/ -- O The NASH Education ProgramTM foi lançado no dia 26 de março, nos Estados Unidos, voltado para a conscientização de uma doença pouco conhecida e assintomática, que afeta mais de 25 milhões de norte-americanos e cerca de 12% dos adultos dos países desenvolvidos. A EHNA, ou esteato hepatite não alcoólica, é uma doença metabólica caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado, além da inflamação e da degeneração de suas células. Em muitos casos, leva ao transplante e câncer de fígado. Aflige número crescente de crianças e adolescentes, atingindo, especialmente, a população hispânica.

The NASH Education Program

O The NASH Education Program™, uma entidade jurídica independente e iniciativa apartidária, engloba um comitê científico independente (formado por hepatologistas e diabetologistas da União Europeia e dos EUA), dedicado a aumentar a conscientização sobre essa doença devastadora. Através da produção e divulgação de vídeos educativos, conteúdo digital e pesquisas realizadas pelo NASH Global Health Observatory™, o The NASH Education Program™ busca formar uma coalizão apartidária, para informar e equipar todos os setores de saúde para resolver de forma proativa essa crise de saúde pública.

Para marcar o lançamento do The NASH Education Program™ nos Estados Unidos, um webinário será realizado às 14h do dia 26 de março, segunda-feira. O webinário abordará as perspectivas dos hepatologistas e diabetologistas líderes na área, de uma paciente de EHNA, que compartilhará sua experiência com essa doença complexa, e de um líder na defesa dos pacientes hepáticos. Você pode se inscrever para o webinário, clicando aqui.

Também no dia 26 de março, funcionários do The NASH Education Program™ divulgarão os resultados de sua nova pesquisa com pacientes, através das comunidades da British Liver Trust e da Fundação Fatty Liver em parceria com a Health Unlocked. Essa importante pesquisa contém novos dados sobre a conscientização dos pacientes sobre a doença, sentimentos sobre a necessidade de ter mais informações sobre a EHNA e os vínculos com as condições de saúde relacionadas que os pacientes têm, como pressão alta e diabetes.

O The NASH Education Program™ compartilha perspectivas de médicos e pacientes norte-americanos sobre a EHNA, a fim de promover a conscientização sobre essa doença desafiadora, dentre eles:

Dr. Stephen Harrison, diretor médico da Pinnacle Clinical Research, professor visitante de hepatologia na Faculdade de Medicina de Radcliffe, da Universidade de Oxford, San Antonio, Texas, EUA, comentou: "Estima-se que a EHNA se torne a principal causa de transplante de fígado nos EUA até 2020. A EHNA é uma doença crônica 'silenciosa', de difícil diagnóstico, ou seja, aqueles que têm mais risco de desenvolvê-la ou que já a tenham, não sabem disso. O The NASH Education Program™ foi criado para posicionar os profissionais e os pacientes no centro das futuras ações de conscientização e educação. Esperamos dar voz a potenciais pacientes de EHNA e ajudá-los a terem vida mais longa e saudável".

Donna R. Cryer, presidente e CEO do Global Liver Institute, acrescentou: "Devido ao foco do Global Liver Institute de alcançar o reconhecimento global dos custos humanos e econômicos de ignorar a saúde hepática, só nos restou apoiar os esforços do The NASH Education Program™ para educar as pessoas em todo o mundo sobre a EHNA".

Marcela Medina, uma paciente diagnosticada com EHNA, comentou: "Como paciente recém-diagnosticada com EHNA, tem sido difícil encontrar recursos úteis para me ajudar a lidar com a doença e o The NASH Education Program™ preencherá esse vazio".

Em notícias relacionadas, o The NASH Education Program™ organizará o primeiro Dia Internacional da EHNA, que acontecerá no dia 12 de junho de 2018 em cerca de 20 cidades em todo o mundo. Uma grande coalizão de médicos, cientistas, pacientes e partes interessadas se reunirá para um dia de ações para aumentar a consciência sobre a próxima crise mundial de saúde pública e reunir esforços para combater e curar a EHNA.

SOBRE A EHNA

A EHNA, ou esteato hepatite não alcoólica, é uma doença metabólica, caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado, além da inflamação e da degeneração de suas células. Intimamente ligada ao estilo de vida, a doença está associada ao risco de progressão para a diminuição da funcionalidade do fígado, no longo prazo, levando à cirrose não alcoólica, à insuficiência hepática e, possivelmente, ao câncer de fígado. Também está associada ao risco mais alto de mortalidade cardiovascular. Acredita-se que o seu aumento esteja ligado às epidemias de diabetes tipo 2 e obesidade que estão aumentando globalmente.

SOBRE O THE NASH EDUCATION PROGRAMTM

O The NASH Education ProgramTM, um fundo de doações sem fins lucrativos, define e impulsiona iniciativas em colaboração com um comitê científico independente, composto por quatro líderes internacionais de opinião. Os líderes do comitê científico são bem conhecidos e respeitados nos círculos de doenças hepáticas e metabólicas, com forte presença nos Estados Unidos e na Europa.

Para saber mais, visite o site www.the-nash-education-program.com.

