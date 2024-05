Dangbei dévoile le Mars Pro 2 : le premier vidéoprojecteur laser 4K Google TV au monde avec accès sous licence à Netflix

Un bond en avant dans le divertissement à domicile, alliant un cinéma laser 4K ultra-lumineux à la commodité de Google TV et à l'accès à Netflix sous licence

TUMWATER, Washington, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dangbei , innovateur en matière de divertissement intelligent, dévoile aujourd'hui son modèle phare, Dangbei Mars Pro 2 , le premier vidéoprojecteur laser Google TV 4K au monde doté d'une application Netflix intégrée sous licence. Il innove en combinant une image Ultra HD éclairée par laser, un son surround Dolby et DTS X, un vaste univers de contenu de Google TV, ainsi que des commandes intelligentes avancées. Il se présente donc d'un véritable centre de divertissement tout-en-un, qui transforme les espaces en salle de cinéma, en arène de jeu ou même en bar sportif.

Le vidéoprojecteur le plus lumineux de Dangbei

Avec ses 2450 lumens ISO alimentés par une source de lumière laser, le Dangbei Mars Pro 2 est le vidéoprojecteur le plus lumineux de Dangbei à ce jour. Cela se traduit par des visuels toujours éclatants, de jour comme de nuit, sans compromis pendant de nombreuses années. L'image projetée en résolution UHD avec prise en charge du format HDR10+ offre une expérience cinématographique exceptionnelle. De plus, la technologie ALPD® garantit un visionnage sans taches ni franges de couleur.

Netflix et plus encore à portée de main

Avec le Mars Pro 2, le streaming devient un jeu d'enfant. L'application Netflix préinstallée, sous licence, offre une lecture fluide et sans saccades, ce qui donne une nouvelle dimension au visionnage de Netflix sur les vidéoprojecteurs. L'interface intuitive de Google TV permet de gérer des listes de visionnage, des profils multiples et d'obtenir des recommandations personnalisées pour tous les services de streaming préférés, y compris Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, Disney+ et bien plus encore.

Grande image, grand son

Malgré sa taille compacte par rapport aux vidéoprojecteurs traditionnels, le Mars Pro 2 peut projeter de grandes images jusqu'à 200 pouces, soit plus de 2,5 fois la taille d'un téléviseur de 75 pouces. L'aventure immersive va au-delà des images. Le Mars Pro 2 délivre un son puissant grâce à ses deux haut-parleurs intégrés de 12 W et à une chambre sonore spacieuse de 600 ml. De plus, il est compatible avec le Dolby Audio et DTS:X, créant ainsi un paysage sonore d'un niveau supérieur.

Optimisation d'image plus intelligente

Le Mars Pro 2 inaugure InstanPro, la technologie d'optimisation intelligente de nouvelle génération développée par Dangbei. Elle s'appuie sur une combinaison de capteurs dTOF, de modules CMOS et d'un algorithme IA. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de fonctionnalités qui ajustent plus rapidement et précisément les images, telles que la mise au point automatique, la correction automatique du trapèze, l'adaptation de l'écran, l'évitement des obstacles, la protection des yeux et d'un contrôle de la luminosité par l'IA.

Un divertissement sans fin

Le Dangbei Mars Pro 2 est un guichet unique pour le divertissement. Son mode de jeu dédié, associé à une faible latence, un taux de rafraîchissement de 4K 60Hz, HDMI 2.1, et Wifi 6, assure une expérience de jeu sans faille. La technologie MEMC permet de lisser les actions rapides lors d'événements sportifs et autres. De plus, le Mars Pro 2 est équipé de capacités 3D, y compris la prise en charge du Blu-ray, le tout dans un fonctionnement silencieux de moins de 24 dB, pour un plaisir ininterrompu.

Prix et disponibilité

Le Dangbei Mars Pro 2 sera officiellement lancé le 28 mai sur Amazon FR au prix de 1899 €. Avec une réduction de 300 € et une remise supplémentaire de 50 € en utilisant le code promo Marspro2, les clients pourront l'obtenir pour 1549 € lors du lancement.

Le nouveau produit sera également disponible sur d'autres boutiques en ligne tels que Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount.

