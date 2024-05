Dangbei präsentiert den Mars Pro 2: Der weltweit erster Google TV 4K-Laser-Projektor mit Netflix-Lizenz

Die Kombination aus superhellem 4K-Laser-Kinobild und der Benutzerfreundlichkeit von Google TV sowie lizenziertem Netflix-Zugang stellt den nächsten großen Schritt vorwärts im Home-Entertainment dar.

TUMWATER, Wash., 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Dangbei, ein weltweit führender Anbieter von Heimprojektoren, stellt heute sein neues Flaggschiffmodell, den Dangbei Mars Pro 2 vor – der weltweit erste Google TV 4K-Laser-Projektor mit vorinstallierter, lizenzierter Netflix-App. Der Mars Pro 2 ist außerdem ebenfalls der erste Projektor, der ein laserbeleuchtetes Ultra-HD-Bild, Dolby und DTS:X DTS-X-DTS-X-Surround-Sound sowie das umfangreiche Content-Universum von Google TV und fortschrittliche Smart-Steuerung in einem Gerät vereint. Damit ist der Dangbei Mars Pro 2 ein echtes All-in-One-Unterhaltungszentrum, das nahezu jeden Raum in ein Kino, eine Gaming-Area oder eine Sportbar verwandelt.

Der lichtstärkste Projektor von Dangbei

Mit beeindruckenden 2450 ISO-Lumen, die durch eine moderne Laserlichtquelle realisiert werden, ist der Dangbei Mars Pro 2 der bisher lichtstärkste Projektor von Dangbei. Das stellt tagsüber wie nachts eine gleichbleibend hohe und farbintensive Bildwiedergabe ohne Einbußen für viele Jahre sicher. Das in UHD-Auflösung projizierte Bild bietet außerdem HDR10+ für ein herausragendes Kinoerlebnis sowie die ALPD®-Technologie für einen farbring- sowie specklefreien Filmgenuss.

Netflix und mehr auf Knopfdruck

Mit dem Mars Pro 2 wird Streaming zum Kinderspiel: Die vorinstallierte, offiziell lizenzierte Netflix-App garantiert flüssige und ruckelfreie Wiedergabe von Inhalten und hebt das Netflix-Filmerlebnis auf Projektoren auf ein ganz neues Level. Die intuitive Benutzeroberfläche von Google TV ermöglicht das Verwalten von mehreren Profilen, Watchlists und personalisierten Empfehlungen im Handumdrehen und über alle bekannten Streaming-Dienste, wie Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, Disney+ und viele weitere.

Riesiges Bild, bombastischer Klang

Trotz seiner im Vergleich zu traditionellen Projektoren kompakten Abmessungen kann der Dangbei Mars Pro 2 Bilder von bis zu 200 Zoll Größe projizieren; das ist über 2,5-mal größer als ein herkömmlicher 75-Zoll-Fernseher. Das immersive Filmerlebnis geht dabei weit über das rein optischen Erlebnis hinaus, denn der Mars Pro 2 verfügt auch über ein kraftvolles Soundsystem. Dieses besteht aus zwei eingebauten 12W Lautsprechern, einer geräumiger 600 ml fassenden Klangkammer, Dolby Audio und DTS:X-Unterstützung und bietet eine eindrucksvolle akustische Untermalung im Heimkino.

Intelligente Bildoptimierung

Im Mars Pro 2 debütiert mit InstanPro, Dangbeis neueste intelligente Bildoptimierungstechnologie: Eine durchdachte Kombination aus verschiedenen Techniken wie dToF, CMOS sowie KI-Algorithmen ermöglicht schnelle Autofokussierung und automatische Keystone-Korrektur ohne Aufwand. Um Objekte im Projektionsbereich zu erkennen und das Bild automatisch entsprechend zu skalieren, der Mars Pro 2 über eine automatische Hindernisvermeidung. Die KI-Helligkeitsteuerung sowie auf Augenschonung ausgelegte Beleuchtungsmodi runden das Bildoptimierungspaket für das perfekte visuelle Erlebnis im Heimkino ab.

Grenzenlose Entertainment-Möglichkeiten

Der Dangbei Mars Pro 2 ist die All-in-One-Lösung, wenn es um Entertainment geht: Ein dedizierter Gaming-Modus mit geringeren Latenzen, eine Bildwiederholrate von 60 Hz bei 4K-Auflösung, HDMI 2.1 sowie WiFi 6 sorgen für flüssigeres Gameplay. Die MEMC-Technologie glättet schnelle Bewegungen und verhindert so ein verschmiertes oder schlieriges Bild bei Sportveranstaltungen und weiteren Inhalten mit schnellen Bildfolgen und Bewegungen. Darüber hinaus verfügt der Mars Pro 2 über 3D-Fähigkeiten, die auch Blu-Ray-Medien einschließen. Für ungestörten Entertainment-Genuss sorgt außerdem das flüsterleise Betriebsgeräusch von nur 24 dB.

Preise und Verfügbarkeit

Der Dangbei Mars Pro 2 wird ab dem 28. Mai auf Amazon für 1899,00 € verfügbar sein. Zur Feier des Verkaufsstarts bietet Dangbei einen besonderen Release-Rabatt in der Höhe von 300,00 € und weitere 50,00 € Rabatt mit dem Aktionscode „Marspro2" an, sodass der Dangei Mars Pro 2 zur Einführung für nur 1549,00 € verfügbar sein wird. Weiterhin wird der Mars Pro 2 in Deutschland und Österreich auch bei Mediamarkt zum gleichen Endpreis erhältlich sein.

Über Dangbei

Dangbei ist ein renommierter Anbieter hochwertiger Unterhaltungstechnologie, der sich auf Videoprojektoren und weitere innovative Produkte spezialisiert hat. Über 200 Millionen Menschen schenken global ihr Vertrauen Dangbei, um mit beeindruckenden Bildern und einem mitreißenden Klangerlebnis jede Umgebung in ein Zentrum für Entertainment oder Produktivität zu verwandeln.

In China gilt Dangbei als führendes Unternehmen im Bereich Großbildschirmtechnologie und bietet eine umfangreiche Auswahl an Apps und Inhalten in den Bereichen Unterhaltung, Gesundheit, Bildung und Produktivität. Dangbei nimmt den zweiten Platz beim Versand intelligenter Videoprojektoren in China ein und ist zugleich führend im Bereich der Laserprojektoren. Weitere Informationen finden Sie unter us.dangbei.com.

