Daniel Kahn rejoint Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

Conseiller juridique et commercial senior à l'international, Daniel Kahn dispose d'un vaste réseau, notamment en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Israël. Pendant plus de 30 ans, il s'est rendu dans ces régions afin d'aider les entreprises, les investisseurs et les entrepreneurs à effectuer des transactions de capital-risque et des fusions et acquisitions, à prendre des orientations stratégiques, à se développer à l'international et à mener des affaires gouvernementales.

Chez Wilson Sonsini, Daniel Kahn mettra à profit son expérience en commerce et en droit, son réseau établi et ses compétences en tant que conseiller de confiance pour présenter au cabinet et à ses clients de nouvelles possibilités. Il se concentrera sur la création de nouvelles activités, tant aux États-Unis qu'en Europe continentale, dans les domaines transactionnels et réglementaires, y compris les fusions et acquisitions, les marchés financiers, la protection de la vie privée et la cybersécurité, tout en aidant certains clients à venir en Europe.

« Daniel Kahn partage notre passion pour la technologie, l'entrepreneuriat et les affaires internationales, et ses nombreux talents interpersonnels et commerciaux l'ont aidé à devenir un conseiller respecté », a déclaré Cédric Burton, associé directeur du bureau de Wilson Sonsini à Bruxelles et co-président mondial du groupe de travail dédié à la protection de la vie privée et à la cybersécurité dans l'entreprise. « Les nombreuses relations de Daniel Kahn avec des cabinets d'avocats européens et des chefs d'entreprise de premier plan seront d'une grande valeur pour nos clients et les efforts déployés par notre cabinet pour se développer. Nous connaissons Daniel Kahn depuis des années et sommes heureux de l'accueillir au sein du cabinet. »

Avant de rejoindre Wilson Sonsini, Daniel Kahn a fondé Red Bridge, un cabinet d'avocats basé à Luxembourg. Auparavant, il a fondé et dirigé Kahn & Associés, un cabinet d'avocats boutique à Paris. Pendant cette période, de 1988 à 2015, Daniel Kahn a établi des relations d'affaires avec des cabinets d'avocats aux États-Unis, en Israël et en Asie, et a cofondé Biolegis, un réseau de 19 cabinets d'avocats indépendants en Europe. Plus tôt dans sa carrière, Kahn a été associé chez Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, où il a représenté de nombreuses entreprises technologiques émergentes.

« Ma première expérience avec Wilson Sonsini remonte à 1988, lorsque j'ai visité Palo Alto et la Silicon Valley pour la première fois. Depuis, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble pour aider des clients du secteur des technologies dans leurs transactions et opérations locales ou mondiales », a déclaré Daniel Kahn. « J'ai toujours été impressionné par les associés du cabinet car ce sont d'excellents avocats qui sont également des conseillers commerciaux efficaces, et bon nombre d'entre eux sont devenus de bons amis. Je suis très heureux de rejoindre Wilson Sonsini et je me réjouis à la perspective d'aider ses clients, et de contribuer à son développement et à la reconnaissance de sa marque unique dans toute l'Europe. »

Daniel Kahn a obtenu sa maîtrise en droit des affaires de la Northwestern University Pritzker School of Law en 1980 et sa maîtrise en droit commercial de la Faculté de droit de l'Université de Strasbourg, à Strasbourg, en France, en 1979.

Depuis près de 60 ans, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati offre un large éventail de services et de disciplines juridiques axés sur les principaux défis auxquels la direction et les conseils d'administration des entreprises sont confrontés. Le cabinet est reconnu à l'échelle nationale comme un leader dans les domaines de la gouvernance d'entreprise et de la finance, des fusions et acquisitions, du capital-investissement, des litiges en valeurs mobilières, du droit de l'emploi, de la propriété intellectuelle et de l'antitrust, entre autres nombreuses branches du droit. Avec des racines profondes dans la Silicon Valley, Wilson Sonsini Goodrich & Rosati a des bureaux à Austin ; Beijing ; Boston ; Bruxelles ; Hong Kong ; Londres ; Los Angeles ; New York ; Palo Alto ; San Diego ; San Francisco ; Seattle ; Shanghai ; Washington, D.C. ; et Wilmington, de l'État du Delaware.

