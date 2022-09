Dankzij een groeiende merkwaarde en invloed laat de exportomzet van XCMG in de eerste helft van 2022 meer dan 157% groei op jaarbasis zien

XUZHOU, China, 15 september 2022 /PRNewswire/ -- XCMG Construction Machinery Co., Ltd. (SHE:000425) rapporteerde 38,204 miljard yuan (US$ 5,52 miljard) aan omzet over de eerste helft van het jaar tot 30 juni, een daling van 28,23 procent op jaarbasis en een lagere daling in vergelijking met het gemiddelde in de sector. De omzet van XCMG uit export bedroeg 12,488 miljard yuan (1,8 miljard dollar), een stijging van 157,28 procent op jaarbasis.

With Growing Brand Value and Influence, XCMG’s Export Revenue in First Half of 2022 Marks Over 157% Growth Year-on-year.

Volgens de gesimuleerde jaarrekening na de voltooiing van de reorganisatie van de materiële activa, staat "New XCMG" op nummer 1 in de Chinese bouwmachinesector als het gaat om totale omzet en nettowinst. Bovendien heeft het interim-dividendplan van XCMG een voorgesteld dividend van 2,3 yuan per 10 aandelen (inclusief belasting).

Na vijf jaar van snelle groei heeft de bouwmachinesector een neerwaartse trend laten zien, om te beginnen in het tweede kwartaal van 2021. Deze trend heeft zich tot op de dag van vandaag doorgezet en de Chinese binnenlandse markt maakt een cyclische aanpassing door. Met het oog op de uitdagingen heeft XCMG de industrie opnieuw in kaart gebracht, met '5 pijlers en 10 opkomende strategische sectoren' en een doorlopende focus op primaire bedrijven:

Het bedrijfsonderdeel 'hijsmachines' blijft een voortrekkersrol spelen op de zeer concurrerende markt, met een marktaandeelvergroting van 3,1 procent en doorbraken in de high-end Europese en Amerikaanse verkoopmarkten voor all-terrain kranen;

Het marktaandeel van rupskranen is met 8,1 procent gestegen. XCMG heeft de zakelijke mogelijkheden van vrachtwagenkranen vergroot en nieuwe mogelijkheden voor winstgevende groei onderzocht;

De brandblusapparatuur van XCMG bleef het meest gebruikte merk in hijsbrandweerwagens en hoogwerkers, en er is een begin gemaakt met de bouw van de tweede fase van de nieuwe basis van dit bedrijfsonderdeel;

Het onderdeel milieutechnologie van XCMG heeft zijn marktaandeel vergroot en een hogere brutomarge;

De inkomsten uit kleine bouwmachines, onderhoudsmachines, vorkheftrucks en de informatie-industrie zijn met 100,3, 18,3, 89,5 en 23,4 procent op jaarbasis gestegen.

"New XCMG" versterkt zijn leidende positie op de overzeese markt

In de eerste helft van 2022 leverden de overzeese entiteiten van XCMG uitstekende prestaties, met een omzetverhoging van 71,8 procent. De omzet over de eerste helft van het jaar van XCMG Brazilië was hoger dan die van heel 2021 en heeft een aanzienlijke stijging in de winst en van alle andere indicatoren opgeleverd. De bedrijfsregistratie en locatieselectie voor de Noord-Amerikaanse projecten van XCMG zijn afgerond, en de omzet van het Duitse Schwing heeft het tij gekeerd, terwijl India Schwing is uitgegroeid tot een benchmark wat betreft gezamenlijke ontwikkeling, met een omzetstijging van 68,5 procent. XCMG India is officieel in bedrijf en de dochteronderneming van de groep in Oezbekistan heeft een omzetgroei van 69,1 procent op jaarbasis gemeld.

"De 'New XCMG' blijft zich richten op het realiseren van transformatie, upgrades en hoogwaardige ontwikkeling; blijft werken aan digitale technologieën op basis van de beste softwareplatforms; en blijft de R&D van informatietechnologie, zoals big data, AI, 5G, industrieel IoT en digital twin versterken. Tegelijkertijd blijft het bedrijf de innovatieketen, industrie en toeleveringsketen verder uitbreiden en stabiliseren om de belangrijkste concurrentievoordelen voor groei en winst op te bouwen", aldus Lu Chuan, voorzitter van XCMG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898588/image_1.jpg

SOURCE XCMG