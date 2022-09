Gracias el aumento del valor y la influencia de la marca, los ingresos por las exportaciones de XCMG en el primer semestre de 2022 tuvieron un crecimiento superior al 157 % interanual

XUZHOU, China, 15 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- XCMG Construction Machinery Co., Ltd. (SHE: 000425) reportó ingresos por CNY 38.204 millones (USD 5.520 millones) para el primer semestre con corte al 30 de junio, una disminución interanual del 28,23 %, caída menor en comparación con el promedio de la industria. Los ingresos de XCMG por las exportaciones ascendieron a CNY 12.488 millones (USD 1.800 millones), un aumento interanual del 157,28 %.

Gracias al aumento del valor y la influencia de la marca, los ingresos por las exportaciones de XCMG en el primer semestre de 2022 tuvieron un crecimiento superior al 157& % interanual. (PRNewsfoto/XCMG)

Según los estados financieros simulados tras concluir la reorganización de activos materiales, la "Nueva XCMG" ocupa el primer lugar en la industria china de la maquinaria de construcción en términos de ingresos totales y utilidades netas. Además, el plan provisorio de dividendos de XCMG propone un dividendo de CNY 2,3 por cada 10 acciones (incluido el impuesto).

Después de cinco años de rápido crecimiento, la industria de la maquinaria de construcción ha mostrado una tendencia a la baja a partir del segundo trimestre de 2021 que continúa hasta el día de hoy, y el mercado nacional de China experimenta un ajuste cíclico. De cara a los desafíos, XCMG elaboró un nuevo diseño para la industria que involucra "5 pilares y 10 industrias estratégicas emergentes", con un enfoque continuo en los principales negocios:

La unidad de negocio de maquinaria de elevación sigue liderando el mercado altamente competitivo con un aumento en la participación del 3,1 % y avances en las ventas de grúas todoterreno en los mercados de alta gama en Europa y América.

La participación de mercado de las grúas sobre orugas se ha incrementado un 8,1 %. XCMG ha ampliado el alcance comercial de las grúas camión y ha explorado nuevas oportunidades de crecimiento rentable.

El equipo de seguridad contra incendios de XCMG mantuvo la posición número 1 en camiones de bomberos de elevación y plataformas de trabajo aéreo tipo pluma, y puso en marcha la construcción de la segunda etapa de su nueva base.

XCMG Environment Technology ha aumentado la participación de mercado y el margen de utilidad bruto.

Los ingresos por maquinaria de construcción pequeña, maquinaria de mantenimiento, montacargas e industria de la información creció un 100,3 %, 18,3 %, 89,5 % y 23,4 % interanual.

La "nueva XCMG" consolida su posición líder en el mercado extranjero

En el primer semestre de 2022, las entidades extranjeras de XCMG lograron un desempeño excepcional, con un incremento de ingresos del 71,8 %. Los ingresos del primer semestre de XCMG Brasil superaron los del total anual de 2021 y lograron un aumento significativo en las utilidades y en los indicadores generales. El registro de la compañía y la selección de sitios para los proyectos de XCMG en Norteamérica ya se completaron. Los ingresos de German Schwing cambiaron la tendencia, mientras que India Schwing se convirtió en un punto de referencia para el desarrollo colaborativo con un crecimiento de ingresos del 68,5 %. XCMG India está operando oficialmente y la subsidiaria del grupo en Uzbekistán reportó un crecimiento de ingresos del 69,1 % interanual.

"La 'Nueva XCMG' se sumará al logro de transformación, actualización y desarrollo de alta calidad, seguirá avanzando en tecnologías digitales respaldadas por plataformas de software de clase mundial y fortalecerá la I+D en tecnologías de la información como macrodatos, IA, 5G, IoT industrial y gemelos digitales. Todo esto mientras expande y estabiliza aún más la cadena de innovación, la industria y la cadena de suministro, a fin de crear ventajas competitivas fundamentales para el crecimiento y las utilidades", comentó Lu Chuan, presidente de XCMG.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1899448/image_1.jpg

FUENTE XCMG

SOURCE XCMG