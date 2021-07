Danmark verdens mest forretnings-vennlige land, Norge og Sverige blant de enkleste i Europa, viser rapport fra TMF Group

LONDON, 14. juli 2021 /PRNewswire/ -- Danmark er den styresmakten som globalt sett er enklest å investere i, ifølge Global Business Complexity Index (GBCI) , en rapport fra TMF Group, som er et ledende firma innen profesjonelle tjenester. Norge og Sverige er rett nedenfor Storbritannia, med en rangering som henholdsvis 51 og 52 plass av 77, der Finland rangerer på 42 plass.

Undersøkelsen analyserer regler, reguleringer, skattenivå, straff og saker relatert til samsvar innen 77 styresmakter, og tar høyde for 92 % av verdens totale BNP og 95 % av brutto global flyt av FDI (utenlandske direkteinvesteringer). Totalt har 292 indikatorer blitt sporet årlig, som gir data fra nøkkelaspekter av forretningsforetagende, blant annet inkorporering av tidslinjer, lønninger og fordeler, i tillegg til overholdelse av samsvar.

Rapporten konkluderer med at Norden er en attraktiv region for å sette i gang og drive en forretning. Årsakene omfatter at alle fire land lar organisasjoner foreta skattebetalinger fra utenlandske bankkontoer. I tillegg tar det å åpne en bankkonto fra utlandet mellom en og tre måneder, sammenlignet med opp til seks i Nederland.

Det er forskjeller innenfor regionen som forklarer de ulike rangeringene. Når en forretning inkorporeres er det nødvendig å varsle et enkelt organ i Danmark, Norge og Sverige, og to i Finland. Gjennomsnittlig tid for å inkorporere private selskaper i Danmark er bare en dag, mens det i Sverige og Norge kan ta opp til tre uker, og opp til en hel måned i Finland.

Når et selskap setter i gang en lokal enhet, kan antallet myndigheter som varsles variere. Danmark er den eneste nordiske styresmakten der alle aktuelle myndigheter varsles automatisk. Dette betyr at det ikke er noe behov for manuell utfylling hos forretnings-myndigheter og skattemyndigheter. Digital flyt, muligheten til å sende inn viktig dokumentasjon på engelsk, og myndighetenes forpliktelse om å oversette tjenester på nettet, er noen av de andre årsakene til at Danmark er verdens mest forretnings-vennlige styresmakt.

Niels Didrich Buch, sjef for nordisk region hos TMF Group, kommenterte: "Den samlede plasseringen til de nordiske land er helt klart tilfredsstillende. Nærmere gransking viser at Danmarks rangering har holdt seg oppe gjennom årene: Det er et land som har investert tungt på digitalisering av tjenestene sine, i tillegg til å gjøre seg selv tilgjengelig for fremmedspråklige ved å oversette tjenestene til engelsk. Minste nivå av byråkrati påkrevd for multinasjonale, uttrykker tydelig den pragmatiske og forretnings-orienterte holdningen i landet. Disse faktorene, sammen med fokuset på høye levestandarder, gjør Danmark til en god kandidat for forretninger som er villige til å begynne sin ekspansjon i den nordiske regionen".

Øverste og nederste ti 1. Brasil 68. Mauritius 2. Frankrike 69. El Salvador 3. Mexico 70. Nederland 4. Colombia 71. USA 5. Tyrkia 72. De britiske Jomfruøyer 6. Indonesia 73. Curaçao 7. Argentina 74. Irland 8. Bolivia 75. Caymanøyene 9. Costa Rica 76. Hong Kong 10. Polen 77. Danmark

