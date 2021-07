Tanska on maailman yritysystävällisin maa - Norja ja Ruotsi kuuluvat helpoimpiin Euroopassa, paljastaa TMF Groupin raportti

LONTOO, 13. heinäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- Tanskassa on globaalisti yksinkertaisin lainsäädäntö investoinneille, Global Business Complexity Indexin (GBCI) , TMF Groupin, johtavan asiantuntijapalveluyrityksen, raportin mukaan. Norja ja Ruotsi ovat heti Britannian alapuolella sijoilla 51 ja 52 analysoitujen 77:n maan joukossa Suomen ollessa sijalla 42.

Tutkimuksessa analysoidaan sääntöjä, säännöksiä, verokantoja, seuraamuksia ja compliance-asioita koskevia kysymyksiä 77:ssä maassa, joiden osuus maailman bruttokansantuotteesta on 92 % ja ulkomaisten suorien investointien nettomäärä 95 %. Yhteensä seurataan 292 indikaattoria vuosittain, ja ne tarjoavat tietoja liiketoiminnan keskeisistä näkökohdista, mukaan lukien perustamisaikataulut, palkkakulut ja edut, sekä compliance-toiminnot.

Raportissa todetaan, että Pohjoismaat ovat houkutteleva alue yrityksen perustamiselle ja toiminnalle. Syinä on muun muassa se, että kaikissa neljässä maassa organisaatiot saavat maksaa veroja ulkomaisilta pankkitileiltä. Lisäksi pankkitilin avaaminen ulkomailta kestää yhdestä kolmeen kuukautta verrattuna Alankomaiden jopa kuuteen kuukauteen.

Alueen sisällä on eroja, jotka selittävät erilaiset sijoittumiset. Yritystä perustettaessa on siitä tehtävä ilmoitus yhteen elimeen Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa sekä kahteen Suomessa. Keskimääräinen yksityisyritysten perustamisen kuluva aika on Tanskassa vain yksi päivä, kun taas Norjassa ja Ruotsissa se voi kestää jopa kolme viikkoa ja Suomessa jopa kuukauden.

Kun yritys perustaa paikallisen yksikön, voi niiden viranomaisten määrä, joille on tehtävä ilmoitus, vaihdella. Tanska on Pohjoismaista ainoa maa, jossa kaikki asiaankuuluvat elimet saavat tiedot automaattisesti. Tämä tarkoittaa, ettei tarvitse manuaalisesti toimittaa ilmoituksia yritysviranomaisille ja verohallinnolle. Digitaalinen vaivattomuus, mahdollisuus toimittaa tärkeitä asiakirjoja englanninkielisinä ja hallituksen sitoutuminen verkkopalvelujen kääntämiseen ovat muita syitä siihen, että Tanska on kaikkein yritysystävällisin maa maailmassa.

Niels Didrich Buch, TMF Groupin Pohjoismaiden johtaja, kommentoi: "Pohjoismaiden sijoittuminen on taatusti tyydyttävää. Lähemmin tarkasteluna Tanskan sijoitus on ollut johdonmukainen vuosien ajan: se on maa, joka on investoinut voimakkaasti palvelujensa digitalisointiin sen lisäksi, että kääntämällä englanniksi ne on tehty muunkielisille helposti käytettäviksi. Monikansallisten yritysten kohtaaman byrokratian minimaalinen taso on osoitus maan hyvin käytännöllisestä ja yrityskeskeisestä asenteesta. Nämä tekijät yhdistettyinä korkean elintason huomioimiseen tekevät Tanskasta vahvan ehdokkaan yritykselle, joka haluaa aloittaa laajentumisensa Pohjoismaiden alueella".

Kymmenen parasta ja heikointa 1. Brasilia 68. Mauritius 2. RanskaFrance 69. Salvador 3. Meksiko 70. Alankomaat 4. Kolumbia 71. Yhdysvallat 5. Turkki 72. Brittiläiset Neitsytsaaret 6. Indonesia 73. Curaçao 7. Argentiina 74. Irlanti 8. Bolivia 75. Caymansaaret 9. Costa Rica 76. Hong Kong 10. Puola 77. Tanska

