DANS L'ANTICHAMBRE DU SOMMEIL : BIENNALE DE QUÉBEC 2024

QUÉBEC, le 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- La onzième édition de la Biennale de Québec, un événement artistique incontournable de l'hiver canadien, arrive à son apogée alors qu'il ne reste plus qu'un mois avant sa clôture le 28 avril 2024. Rassemblant des artistes du monde entier, cet événement de neuf semaines a marqué le paysage culturel de Québec depuis son ouverture le 23 février dernier.

François Morelli - Rythme circadien - 2024, bed sheets, pillowcases - In the lobby of the Central Exhibition, François Morelli's installation introduces the exhibition. Visible from the outside, it invites viewers to enter. Inside, it provides space to move around, sit, lie down, look at or decipher images and texts, and lends itself to conversations and speaking engagements.

Dirigée avec vision par la commissaire Marie Muracciole sur le thème Les forces du sommeil, cette édition offre une perspective unique, invitant les visiteurs à un voyage artistique transcendant les frontières géographiques. Des artistes de renommée internationale aux talents émergents, la Biennale met en lumière la diversité et la vitalité de la création artistique, favorisant un dialogue stimulant entre les influences européennes, locales et mondiales.

Exposition centrale :

Abbas Akhavan, né à Téhéran, Iran – vit à Montréal

Alexis Gros-Louis, né à Wendake - vit à Montréal

Ali Eyal, né à Bagdad, Irak – vit à Los Angeles

Catarina Simão, née à Lisbonne - vit au Mozambique et Lisbonne,

Christine Rebet, née à Lyon – Vit à New York

Dawit L. Petros,né à Asmara, Érythrée – Vit à Montréal et Chicago

Elodie Pong, née à Boston – Vit à Zurich

Emily Wardill, née en Grande-Bretagne – Vit à Lisbonne

Eveline Boulva, née et vit à Québec

Francis Alÿs, né à Anvers, Belgique – Vit à Mexico

François Morelli, né et vit à Montréal

Joachim Koester et Stefan A. Pedersen, nés et vivant à Copenhague

Joseph Tisiga, né à Edmonton – Vit à Montréal

Jumana Manna, née à Princeton – Vit à Berlin

Kapwani Kiwanga, née à Hamilton, Ontario– Vit à Paris

Liz Magor, née à Winnipeg – Vit à Vancouver

Mounira Al Solh, née à Beyrouth, Liban – Vit à Beyrouth, Liban et Amsterdam

Moyra Davey, née à Toronto – Vit à New York

Nour Bishouty, née à Amman, Jordanie – Vit à Toronto

Pascale Leblanc Lavigne, née et vit à Québec

Paul Cox, né et vit à Paris

Raqs Media Collective, nés et vivant à New Delhi

Rodney Graham, né et décédé en Colombie-Britannique

Sarah F. Maloney, née à Port-Cartier, Qc – Vit à Sept-Îles, Qc

Suzanne Lafont, née à Nîmes – Vit à Paris et Bruxelles

Tuumaasi Kudluk, né et décédé au Nunavik

Xavier Le Roy, né à Montpellier – Vit à Berlin

Yto Barrada, née à Paris - Vit à Tanger et New York

