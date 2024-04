LETZTE CHANCE: VERPASSEN SIE NICHT DIE BIENNALE VON QUEBEC CITY 2024!

QUEBEC CITY, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- Die elfte Ausgabe der Biennale von Quebec City, ein unverzichtbares Ereignis des kanadischen Winters, nähert sich ihrem Höhepunkt und es bleibt nur noch ein Monat bis zu ihrer Schließung am 28. April 2024. Diese neunwöchige Veranstaltung, die Künstler aus aller Welt zusammenbringt, hat seit ihrer Eröffnung am 23. Februar die kulturelle Landschaft von Quebec City geprägt.

François Morelli - Rythme circadien - 2024, bed sheets, pillowcases - In the lobby of the Central Exhibition, François Morelli's installation introduces the exhibition. Visible from the outside, it invites viewers to enter. Inside, it provides space to move around, sit, lie down, look at or decipher images and texts, and lends itself to conversations and speaking engagements.

Die von der Kuratorin Marie Muracciole mit Weitblick geleitete Ausstellung mit dem Thema "Die Kräfte des Schlafs" bietet eine einzigartige Perspektive und lädt die Besucher zu einer künstlerischen Reise ein, die geografische Grenzen überschreitet. Von international bekannten Künstlern bis hin zu aufstrebenden Talenten zeigt die Biennale die Vielfalt und Vitalität des künstlerischen Schaffens und fördert einen anregenden Dialog zwischen europäischen, lokalen und globalen Einflüssen.

Zentrale Ausstellung:

Abbas Akhavan, geboren in Teheran, Iran - lebt in Montreal

Alexis Gros-Louis, geboren in Wendake - lebt in Montreal

Ali Eyal, geboren in Baghdad, Irak - lebt in Los Angeles

Catarina Simão, geboren in Lissabon - lebt in Mosambik und Lissabon,

Christine Rebet, geboren in Lyon - lebt in New York

Dawit L. Petros, geboren in Asmara, Eritrea - lebt in Montreal und Chicago

Elodie Pong, geboren in Boston - lebt in Zürich

Emily Wardill, geboren in Großbritannien - lebt in Lissabon

Eveline Boulva, geboren und lebt in Quebec City

Francis Alÿs, geboren in Antwerpen, Belgien - lebt in Mexiko

François Morelli, geboren und lebt in Montreal

Joachim Koester und Stefan A. Pedersen, geboren und wohnhaft in Kopenhagen

Joseph Tisiga, geboren in Edmonton - wohnhaft in Montreal

Jumana Manna, geboren in Princeton - wohnhaft in Berlin

Kapwani Kiwanga, geboren in Hamilton, Ontario - Lebt in Paris

Liz Magor, geboren in Winnipeg - Lebt in Vancouver

Mounira Al Solh, geboren in Beirut, Libanon - Lebt in Beirut, Libanon und Amsterdam

Moyra Davey, geboren in Toronto - Lebt in New York

Nour Bishouty, geboren in Amman, Jordanien - Lebt in Toronto

Pascale Leblanc Lavigne, geboren und lebt in Quebec City

Paul Cox, geboren und lebt in Paris

Raqs, geboren und lebt in Neu-Delhi

Rodney Graham, geboren und verstorben in British Columbia

Sarah F. Maloney, geboren in Port-Cartier, Qc - Lebt in Sept-Îles, Qc

Suzanne Lafont, , geboren in Nîmes - Lebt in Paris und Brüssel

Tuumaasi Kudluk, geboren und verstorben in Nunavik

Xavier Le Roy, , geboren in Montpellier - Lebt in Berlin

Yto Barrada, geboren in Paris - Lebt in Tanger und New York

