Danske Bank vælger Infosys som strategisk partnerfor at accelerere digital transformation

Infosys overtager også Danske Banks it-center i Indien, som beskæftiger 1.400 digitalt kompetente professionelle

Aftalen øger Infosys tilstedeværelse og forstærker satsningen i Norden

BENGALURU, Indien og København, Danmark, 29. juni 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY), (BSE: INFY), (NYSE: INFY), en globalt førende virksomhed inden for next generation digitale services og rådgivning, har i dag annonceret, at de har indgået en strategisk aftale med Danske Bank , en førende nordisk bank, med henblik på at accelerere bankens digitale transformationsinitiativer i forhold til både hastighed og skala. Dette samarbejde vil støtte Danske Bank i at opnå sine strategiske prioriteter i forhold til bedre kundeoplevelser, bedst mulig drift og et moderniseret teknologisk setup, der er drevet af next-gen-løsninger.

Med hovedsæde i Danmark leverer Danske Bank bankydelser til både privat- og erhvervskunder samt til store koncerner og institutionelle kunder. Som led i et initiativ med henblik på at accelerere bankens teknologiske transformation, optimere adgangen til talent og evner og forbedre produktiviteten har Danske Bank valgt Infosys som sin strategiske partner.

Som en del af dette samarbejde overtager Infosys også Danske Banks it-center i Indien, der har mere end 1.400 specialister ansat. Infosys vil med sin globale ekspertise og brancheløsninger accelerere bankens digitale dagsorden ved i betydelig grad at fremme dens it-drift og kapacitet drevet af Infosys Topaz , et AI-baseret kompleks af services, løsninger og platforme, erfaringsbåren udvikling og services, der understøtter driften.

Frans Woelders, Chief Operating Officer, Danske Bank, siger: "Vores strategi Forward '28 sætter klare ambitioner for, at Danske Bank skal være en førende bank i den digitale tidsalder. Dette bakkes op af betydelige investeringer i digitalisering og teknologi, herunder planer om videreudvikling af vores kundevendte digitale løsninger og modernisering af vores teknologiinfrastruktur, så den giver mulighed for endnu bedre kundeoplevelser og fremmer effektiv drift. Vi har et stærkt udgangspunkt, og vi ønsker at accelerere vores digitale og teknologiske transformation yderligere. Vi har været igennem en grundig proces med henblik på at finde en partner, som kan hjælpe os med at opnå dette. Infosys har værktøjerne, erfaringen og ekspertisen til at støtte os i at accelerere vores transformation ved hjælp af cloud- og AI-teknologi. Med Infosys' globale tilstedeværelse og omfang giver dette samarbejde os også adgang til bredere talentmasser og evner."

S alil Parekh, Chief Executive Officer & Managing Director, Infosys, siger: "Vi er glade for at kunne sætte vores omfattende erfaring inden for finansielle ydelser i arbejde for Danske Bank og hjælpe banken med at fremme sin dagsorden om strategisk vækst. Infosys samarbejder med Danske Bank med henblik på at styrke bankens kernevirksomhed med større kapacitet inden for digitale aktiviteter samt cloud- og datakapacitet. Dette vil hjælpe Danske Bank med at skabe mere værdi for sine kunder baseret på de store fremskridt inden for AI, herunder med generativt AI.

Infosys ser frem til at byde Danske Banks ansatte i Indien velkommen på vores hold som en del af denne rejse.

Norden er et strategisk marked for Infosys, og dette samarbejde fordyber vores forpligtelser over for regionen. Infosys har overtaget BASE Life Science i Danmark og Fluido i Finland, og åbnede for kort tid siden et nyt nærhedscenter i Göteborg i Sverige og Oslo i Norge. Med det nye forhold til Danske Bank har Infosys yderligere forstærket sin lokaliseringsstrategi i Norden.

Infosys forventer, at transaktionerne er afsluttet ved udgangen af andet kvartal i regnskabsåret 2024 med forbehold for almindelige afslutningsbetingelser.

Om Danske Bank A/S

I mere end 150 år har Danske Bank stræbt efter at drive vækst og udvikling i samfundet. Vi har udviklet os sammen med de samfund, vi er en del af, og vores rådgivning, ekspertise og finansielle løsninger har hjulpet privatpersoner, familier, virksomheder og organisationer med at realisere deres ambitioner og potentiale. Med langsigtet bæredygtig udvikling som vores ambition vil vi fortsætte med hver dag at arbejde for at være den bedst mulige bank til gavn for vores kunder, ansatte, aktieejere og de samfund, vi er en del af.

Om Infosys

Infosys er en global leder inden for next-generation digitale ydelser og rådgivning. Flere end 300.000 af vores medarbejdere arbejder for at øge det menneskelige potentiale og skabe den næste mulighed for mennesker, virksomheder og lokalsamfund. Vi gør kunder i flere end 56 lande i stand til at navigere i deres digitale transformation. Med mere end fire årtiers erfaring inden for styring af systemer og aktiviteter hos globale virksomheder er vi eksperter i at styre kunder, mens de navigerer i deres cloud-drevne digitale transformation. Ved hjælp af en AI-drevet kerne giver vi virksomhederne agil digital fornyelse i stor skala og driver kontinuerlig forbedring med konstant læring via overførslen af digitale skils, ekspertise og ideer fra vores innovative økosystem. Vi føler en dyb forpligtelse til at være en organisation med god virksomhedsledelse og holdbarhed i forhold til miljøet, hvor mangfoldige talenter kan trives på en inkluderende arbejdsplads.

Besøg www.infosys.com for at se, hvordan Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) kan hjælpe din virksomhed med at navigere til next level.

Sikker havn

Visse udtalelser i denne meddelelse vedrørende vores fremtidige vækstmuligheder, økonomiske eller driftsmæssige forventninger er fremadskuende udtalelser, der omfattes af definitionen 'safe habor' (sikker havn) i henhold til den amerikanske lov Private Securities Litigation Reform Act of 1995, og som omfatter en række risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske resultater på afgørende vis adskiller sig fra dem, der er angivet i sådanne fremadskuende udtalelser. De risici og usikkerheder, som relaterer til sådanne udtalelser, omfatter, men er ikke begrænset til, risici og usikkerheder i forhold til gennemførelsen af vires forretningsstrategi, vores evne til at tiltrække og holde på medarbejdere, vores transition to hybridarbejde, økonomiske usikkerheder, tekniske innovationer som f.eks. generativ AI, det komplekse og voksende reguleringsmæssige kompleks, herunder ændringer i reguleringen af indvandring, vores ESG-vision, vores politik for kapitalallokering og forventninger i forhold til vores markedsposition, fremtidig drift, driftsoverskud, lønsomhed, likviditet, kapitalressourcer og vores handlinger på koncernniveau, herunder opkøb. Vigtige faktorer, som kan få de faktiske resultater begivenheder til at adskille sig fra det, der lægges til grund i fremadskuende udtalelser, diskuteres mere detaljeret i vores indberetninger til de amerikanske børsmyndigheder, US Securities and Exchange Commission, herunder vores årsrapport, kaldet Annual Report on Form 20-F, for regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2023. Disse indberetninger findes på www.sec.gov . Infosys kan fra tid til anden foretage yderligere skriftlige og mundtlige fremadskuende udtalelser, herunder udtalelser der indgår i virksomhedens meddelelser til de amerikanske børsmyndigheder og i vores rapporter til aktionærerne. Virksomheden opdaterer ikke fremadskuende udtalelser, som kan være foretaget fra tid til anden af eller på vegne af virksomheden, medmindre den er forpligtet til dette i henhold til lovgivningen.

