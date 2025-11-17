Infosys' AI-first-GCC-Modell verwandelt globale Kompetenzzentren in Innovationshubs

Das neue spezialisierte Angebot nutzt Infosys Agentic Foundry, die EdgeVerve AI Next-Plattform und Infosys Topaz™, um produktionsreife agentische KI in alle GCC-Abläufe zu integrieren – von der Einrichtung bis zur Skalierung

Basiert auf den Erfolgen von Infosys aus über 100 Projekten mit lokalen GCC-Einheiten aus verschiedenen Branchen, darunter die Einrichtung und Verwaltung von GCCs für Unternehmen wie Lufthansa Systems, zooplus und Danske Bank

BENGALURU, Indien , 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, bietet ab sofort mit seinem AI-First GCC-Modell ein spezialisiertes Angebot, das die Einrichtung und Umwandlung von Global Capability Centers (GCCs) in KI-gestützte Zentren für Innovation und Wachstum beschleunigt. Das neue Modell ermöglicht es Unternehmen, ihre GCCs als strategische Vermögenswerte neu zu definieren, die Innovation, Agilität und Wettbewerbsvorteile in einer AI-First-Welt vorantreiben.

Aufbauend auf seiner Erfolgsbilanz von über 100 Projekten mit lokalen GCC-Einheiten aus verschiedenen Branchen, darunter die Einrichtung und Verwaltung von GCCs für Unternehmen wie Lufthansa Systems, zooplus und Danske Bank, zielt das neue Angebot von Infosys darauf ab, die Herausforderungen anzugehen, denen Unternehmen bei der Skalierung oder Transformation ihrer GCCs gegenüberstehen. Das AI-first GCC-Modell bietet einen End-to-End-Pfad von umfassender Einrichtungsunterstützung bis hin zu skalierbaren Talentstrategien und Betriebsbereitschaft und ermöglicht gleichzeitig eine KI-gesteuerte Transformation mit produktionsreifen Agenten und einer einheitlichen Plattformstruktur.

Das neue GCC-Modell von Infosys kombiniert Infosys Agentic Foundry für die Entwicklung und Skalierung zuverlässiger produktionsreifer KI-Agenten, EdgeVerve AI Next als einheitliche Plattform für den Einsatz angewandter und agentenbasierter KI im Unternehmensmaßstab und Infosys Topaz™ für die Integration von KI-first-Services und -Lösungen über den gesamten GCC-Lebenszyklus hinweg. Ergänzt wird dies durch die Expertise von Infosys beim Einsatz von KI, um Geschäftsprozesse zu transformieren und diese intelligenter, schneller und intuitiver zu gestalten. Infosys hat kürzlich bei der Einrichtung eines dedizierten GCC für Lufthansa Systems mitgewirkt, das zukunftsfähige und nachhaltige IT-Produkte für die Luftfahrt sowie datengesteuerte Lösungen entwickelt. Durch den Einsatz der generativen KI-Fähigkeiten von Infosys Topaz™ lassen sich Flugsicherheit, Effizienz, Kundenerfahrung und Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Die Vereinheitlichung von Technologie, Talent und Transformationsfähigkeiten ermöglicht den Infosys Kunden, ihre GCCs in skalierbare Innovationsmotoren zu verwandeln, die globale Mandate und geschäftliche Wachstumsziele erfüllen. Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören:

End-to-End-Einrichtung und Transformation: Bereitstellung eines vollständig integrierten GCC-Lebenszyklusmanagements, von der Strategieentwicklung und Standortauswahl bis hin zur Einrichtung von Unternehmenseinheiten, Personalbeschaffung und operativem Start.

Bereitstellung eines vollständig integrierten GCC-Lebenszyklusmanagements, von der Strategieentwicklung und Standortauswahl bis hin zur Einrichtung von Unternehmenseinheiten, Personalbeschaffung und operativem Start. KI-gestützte Innovation: Einbettung von Enterprise-KI-Fähigkeiten in alle GCC-Abläufe, um Kosteneffizienz, schnellere Markteinführung und neue Geschäftsmöglichkeiten zu fördern.

Einbettung von Enterprise-KI-Fähigkeiten in alle GCC-Abläufe, um Kosteneffizienz, schnellere Markteinführung und neue Geschäftsmöglichkeiten zu fördern. Zukunftsfähige Talente: Nutzung der digitalen Lernplattform Infosys Springboard und der weltweit größten Unternehmensuniversitätsinfrastruktur, um eine nachhaltige Pipeline qualifizierter Talente zu gewährleisten, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind.

Nutzung der digitalen Lernplattform Infosys Springboard und der weltweit größten Unternehmensuniversitätsinfrastruktur, um eine nachhaltige Pipeline qualifizierter Talente zu gewährleisten, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind. Passende Betriebsmodelle: Angebot von Optionen wie Build-Operate-Transfer (BOT), unterstützte GCC-Aufbauten, Joint Ventures und partnergehostete Modelle.

Stefanie Neumann, CEO von Lufthansa Systems: „Unsere Zusammenarbeit mit Infosys zur Einrichtung eines dedizierten Global Capability Centers war ein entscheidender Schritt auf dem Weg der digitalen Transformation von Lufthansa Systems. Durch die Nutzung ihrer starken GCC- und KI-Fähigkeiten bauen wir ein zukunftsfähiges Innovationszentrum auf, das es unseren Kunden ermöglicht, die Flugsicherheit zu erhöhen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Diese Partnerschaft versetzt uns in die Lage, unsere Vision einer nachhaltigen und intelligenten Luftfahrt schneller zu verwirklichen."

Frans Woelders, COO der Danske Bank, erläutert: „Zwei Jahre nach Beginn unserer Zusammenarbeit mit Infosys ist unser Global Capability Center zu einem Kernstück bei der Umsetzung unserer Strategie und unserer AI-First-Vision geworden. Durch die Nutzung des Fachwissens von Infosys haben wir KI mithilfe von Tools wie GitHub Copilot in unseren Software-Lieferzyklus integriert und wiederverwendbare GenAI-Plattformen entwickelt, um Innovation und Skalierbarkeit in der gesamten Bank voranzutreiben. Wir setzen nun mehrere GenAI-Anwendungsfälle in verschiedenen Geschäftsbereichen ein, darunter Kundenservice, Compliance, Risiko und Betrieb. Dieser Weg spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden und Mitarbeitern differenzierte Erfahrungen zu bieten, indem wir eine KI-orientierte Bank aufbauen – und Infosys spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Transformation. "

Hrishi Raj Agarwalla, Vice President – GCC Research, Everest Group, erklärt: „Infosys hat einen GCC-Ansatz skizziert, der seine Technologiepartnerschaften, Investitionen in KI- und Innovationslabore, Plug-and-Play-Infrastruktur und ein breites Talentmodell zusammenführt, um Unternehmen während des gesamten GCC-Lebenszyklus zu unterstützen, von der Einrichtung neuer Zentren bis zur Transformation bestehender Zentren."

Satish H.C, EVP und Chief Delivery Officer bei Infosys: „Während Unternehmen GCCs zu strategischen Drehkreuzen umgestalten, ist Infosys bereit, ihren Weg zu beschleunigen. Unser AI-first-Ansatz, unsere umfassenden GCC-Lebenszyklus-Fähigkeiten und unsere globale Lieferkompetenz versetzen uns in die Lage, Kunden dabei zu helfen, neue Werte zu erschließen. Unsere dedizierte GCC-Praxis bietet Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und strategische Tiefe, die für die nächste Welle der Unternehmenstransformation unerlässlich sind."

